Las tasas hipotecarias suben y hunden 65% las solicitudes de refinanciamiento: cómo impacta en los compradores latinos

Los hispanos sumaron 10.2 millones de hogares propietarios en 2025. Foto: AFP

Las tasas hipotecarias subieron a su nivel más alto en 16 meses, mientras las solicitudes de refinanciamiento cayeron 65% frente al mismo periodo de hace un año, según el reporte semanal de la Mortgage Bankers Association (MBA), correspondiente a la semana que cerró el 11 de septiembre.

Refinanciar una hipoteca significa cambiar el crédito actual por uno nuevo, casi siempre para conseguir una tasa de interés más baja y pagar menos cada mes. Cuando las tasas suben, esa opción deja de tener sentido para la mayoría de quienes ya tienen un crédito con una tasa menor, así que las solicitudes se desploman.

El cambio de dirección llega justo cuando los compradores latinos venían de protagonizar el mejor año de su historia en la vivienda estadounidense, lo que hace que la nueva subida les pese de forma distinta al resto del mercado.

A inicios de 2026, las tasas hipotecarias llegaron a caer hasta 6.17%, y esa baja disparó las solicitudes de refinanciamiento hasta 132% por encima del mismo periodo del año anterior, según el propio reporte semanal de la MBA de mediados de febrero.

La tendencia se mantuvo, aunque ya más moderada, hasta abril, cuando las tasas rondaban 6.35% y el refinanciamiento seguía corriendo más de 50% arriba del año anterior. Esa ventana se cerró en mayo, cuando las tasas retomaron una tendencia sostenida al alza hasta llegar al máximo de 16 meses.

¿Qué tan alto subieron las tasas y qué le pasó al refinanciamiento?

La tasa fija a 30 años con saldo conforme llegó a 6.97%, doce puntos base más que la semana anterior.

El índice compuesto de solicitudes hipotecarias cayó 4.1% en una sola semana, arrastrado tanto por el desplome del refinanciamiento como por una caída del 1% en las solicitudes de compra. Estas son las tasas promedio que reportó la MBA por tipo de crédito:

30 años, tasa fija convencional: 6.97%

6.97% 30 años, crédito jumbo (más de 832 mil 750 dólares): 7.03%

(más de 832 mil 750 dólares): 7.03% 30 años, respaldado por la FHA: 6.62%

6.62% 15 años, tasa fija: 6.30%

6.30% ARM a 5/1: 6.23%

La proporción del refinanciamiento sobre el total de solicitudes bajó a 39.4%, cuando en la misma semana de hace un año representaba casi 60% del mercado.

“La preocupación de los mercados por el alza en los precios de la energía, una inflación que se mantiene alta, y la incertidumbre sobre la política monetaria futura empujaron los rendimientos de los bonos y, con ellos, las tasas hipotecarias, al alza la semana pasada”, explicó Joel Kan, vicepresidente y economista adjunto de la MBA, en el comunicado oficial de la organización.

🏠Mortgage applications dropped 10.9% last week from one week earlier, according to the Mortgage Bankers Association (MBA).



This follows an increase in mortgage rates “across the board,” said Joel Kan, deputy chief economist at the MBA.



“Mortgage rates continued to move higher,… pic.twitter.com/8NVnXi9Stt — Schwab Network (@SchwabNetwork) March 18, 2026

¿Por qué golpea más fuerte a los compradores latinos?

Los hispanos venían de cerrar 2025 como el mejor año de su historia en materia de vivienda: sumaron 10.2 millones de hogares propietarios, un incremento neto de 441 mil, el mayor avance anual jamás registrado para este grupo, según el Reporte del Estado de la Propiedad de Vivienda Hispana de NAHREP. Sin esos compradores, Estados Unidos habría terminado el año con una pérdida neta de cerca de 125 mil propietarios en total.

Sin embargo, esa cifra récord no se tradujo en una mayor proporción de hogares hispanos con casa propia: la tasa de propiedad bajó ligeramente, de 49% en 2024 a 48.5% en 2025, porque el número de hogares latinos crece más rápido que el de propietarios, según el reporte 2026 de Riqueza Hispana de la misma organización.

Ese mismo reporte nombra directamente a la fiscalización migratoria federal como una fuerza que ya está debilitando la demanda de vivienda y la confianza de los compradores.

Parte de esa brecha tiene que ver con quiénes son los compradores latinos: tienen una edad promedio de apenas 31 años, casi una década por debajo del resto de la población, lo que significa que una proporción mayor de ellos compra su primera casa con ingresos todavía bajos.

A eso se suma que, según datos del Censo de Estados Unidos, los hispanos siguen ocupando el tercer lugar en tasa de propiedad de vivienda entre los grupos raciales del país, por debajo de la población blanca no hispana y de los asiáticoamericanos.

¿Cómo se están ajustando los compradores?

A pesar de las tasas altas, la demanda de vivienda entre hogares latinos no se ha detenido, según entrevistas que NAHREP incluyó en su mismo reporte a agentes y originadores de crédito que trabajan principalmente con esta comunidad. Lo que sí ha cambiado es la forma de comprar:

Buscan casas en zonas más económicas dentro de su misma región, o se mudan a otros estados con menor costo de vida

Consideran condominios o casas adosadas en lugar de viviendas unifamiliares

Recurren a financiamiento multigeneracional, sumando los ingresos de varios familiares en una sola solicitud

Negocian concesiones del vendedor, como créditos para costos de cierre o reducciones temporales de tasa (“rate buydowns”)

La competencia sigue siendo más dura en el segmento de casas por debajo de 350 mil dólares, donde el propio reporte de NAHREP calcula un déficit nacional de 3.8 millones de viviendas.

A la presión de las tasas se suma, además, un factor que no afecta al resto del mercado: el temor a la fiscalización migratoria ya ha llevado a algunas familias latinas a endeudarse o a depender de parientes solo para cubrir la renta cuando alguien pierde su ingreso por una detención, como documentó el caso de una familia en un suburbio de Los Ángeles — una presión que hace más difícil, para muchos, siquiera llegar al punto de solicitar una hipoteca.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.