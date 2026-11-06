Texas, California, Nueva York y Florida te pueden quitar la licencia de conducir si tienes deudas de manutención infantil

La suspensión no siempre es definitiva. Foto: Envato.

Si vives en Estados Unidos y tienes pagos atrasados de manutención infantil, tu licencia de conducir podría estar en riesgo. Los 50 estados cuentan con mecanismos para suspender licencias por incumplir estas obligaciones, aunque los requisitos y los plazos cambian según el lugar. En Texas, por ejemplo, la deuda puede activar el procedimiento cuando equivale a tres meses de pagos.

La medida no se limita a quienes conducen. En determinadas circunstancias, también puede afectar licencias profesionales y permisos para actividades como la caza o la pesca. Para muchas familias, ignorar una notificación puede terminar en un problema que complica incluso llegar al trabajo.

¿En qué estados pueden suspenderte la licencia por manutención infantil?

La suspensión de la licencia por deuda de child support es una herramienta de cumplimiento que se utiliza en todo el país. Sin embargo, no existe un único monto de deuda ni un plazo idéntico para los 50 estados.

En Texas, la Procuraduría General puede solicitar la suspensión de una licencia cuando el padre o la madre sin custodia acumula una deuda equivalente, como mínimo, a tres meses de manutención y no cumple con un plan de pagos. Así lo explica la Procuraduría General de Texas.

En Nueva York también puede iniciarse un procedimiento para suspender los privilegios de conducir por pagos atrasados. El estado permite solicitar un acuerdo de pago o impugnar la medida, según las circunstancias del caso, como muestra el formulario oficial para cuestionar la suspensión.

California también contempla la suspensión de licencias por incumplimiento de la manutención infantil. Las reglas específicas dependen del procedimiento aplicable y de la situación de cada persona.

Florida da 20 días para responder al aviso

En Florida, el proceso tiene un plazo concreto. El Departamento de Ingresos informa al padre o la madre que debe dinero y le concede 20 días desde la fecha de la notificación para tomar medidas antes de que pueda suspenderse la licencia de conducir.

Según el Departamento de Ingresos de Florida, durante ese periodo la persona puede:

Pagar la deuda vencida y mantenerse al corriente con los siguientes pagos

Solicitar un acuerdo para pagar lo atrasado

Presentar documentos que acrediten determinadas situaciones, como recibir ciertos beneficios públicos

Impugnar la medida ante el tribunal correspondiente

Si no hace ninguna de estas cosas dentro del plazo, las autoridades pueden avanzar con la suspensión.

No confundas este plazo de Florida con una regla nacional. Otros estados aplican tiempos y requisitos diferentes. Por eso, la notificación que recibas y las normas de tu estado son las que debes revisar.

¿Qué licencias pueden quitarte por no pagar el child support?

La consecuencia no siempre termina en la licencia de conducir. Las autoridades estatales también pueden actuar sobre determinadas licencias profesionales, comerciales o recreativas.

En Texas, por ejemplo, el procedimiento puede afectar permisos relacionados con una profesión, un negocio o actividades como la caza y la pesca. La Procuraduría General señala que trabaja con distintas agencias que emiten estas licencias.

Esto puede tener consecuencias económicas importantes. Si una persona necesita conducir para trabajar o depende de una licencia profesional para ganarse la vida, una suspensión puede complicar todavía más su capacidad para ponerse al corriente con la deuda.

¿Cómo puedes recuperar tu licencia si debes manutención?

La suspensión no siempre es definitiva. En muchos casos, las autoridades permiten recuperar la licencia después de pagar lo adeudado o cumplir con un acuerdo formal de pagos.

Si recibes una notificación, no la dejes sin respuesta. Revisa cuánto dinero reclaman, cuál es la fecha límite y qué opciones ofrece la agencia estatal. Si crees que el monto es incorrecto o que el aviso corresponde a otra persona, pregunta cómo presentar una impugnación y qué pruebas necesitas.

En Florida, el programa de manutención permite solicitar un acuerdo de pago y explica los pasos para restablecer la licencia en su página oficial. En Texas, puedes consultar las opciones directamente con la Procuraduría General.

La manutención infantil es una obligación legal destinada a contribuir al cuidado de los hijos. Pero si atraviesas dificultades económicas, esperar a que llegue una suspensión puede empeorar la situación. Actuar antes de que venza el plazo del aviso puede darte opciones para negociar los pagos y evitar que una deuda termine también afectando tu movilidad y tu trabajo.

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