Quién es Darializa Avila Chevalier: de no poder pagar el alquiler en Nueva York a ganar un escaño en el Congreso

Darializa Avila Chevalier construyó su vida adulta en Nueva York. Foto: AFP

Darializa Avila Chevalier construyó su vida adulta en Nueva York entre las aulas, la investigación y el trabajo comunitario. Pero permanecer en la ciudad también se convirtió en una lucha que llevó al centro de su campaña: “Estamos luchando por quedarnos aquí y vivir vidas plenas y dignas en la ciudad que llamamos hogar”, afirmó en su sitio oficial,.

La demócrata obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes por el Distrito 13 de Nueva York y sustituirá al dominicano Adriano Espaillat tras las elecciones de medio mandato de Estados Unidos. La activista y aliada de Zohran Mamdani de origen dominicano llevará a Washington una promesa dirigida a quienes ven amenazada su permanencia por el aumento del costo de vida.

Su historia familiar ayuda a entender ese enfoque. Hija de un camionero y de una madre trabajadora social que la crio sola, Avila Chevalier vivió una infancia marcada por la búsqueda de estabilidad económica y de una red de apoyo, según su biografía de campaña.

El 4 de noviembre, el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), confirmó su elección al Congreso y la identificó como la primera investigadora de esa institución elegida para ocupar un escaño federal. Había ganado las primarias demócratas en junio y representará comunidades como Inwood, Washington Heights y Harlem.

Una infancia entre mudanzas y la búsqueda de estabilidad

La biografía de Avila Chevalier comienza con los esfuerzos de su madre por llegar a fin de mes y encontrar apoyo para criarla. Según el relato publicado por su campaña, pasó su primer año y medio de vida en República Dominicana y también vivió en distintos lugares de Florida.

Durante otra etapa estuvo con su abuela en Venezuela mientras su madre intentaba estabilizar su situación. Su campaña presenta esas mudanzas como parte de una infancia trabajadora, atravesada por las dificultades para sostener un hogar.

Ese pasado da contexto a la importancia que la vivienda ocupa en su discurso. No se trata únicamente del monto de una factura mensual: tener un lugar estable también permite conservar relaciones, estudiar, trabajar y planificar el futuro.

Nueva York, el lugar donde construyó su vida adulta

Avila Chevalier se mudó al norte de Manhattan para estudiar en la Universidad de Columbia. Según su biografía de campaña, permaneció en la comunidad desde entonces y desarrolló allí su trabajo como organizadora.

En 2019 comenzó el doctorado en Sociología del Graduate Center de CUNY, de acuerdo con la universidad. Su investigación aborda cómo el sistema migratorio estadounidense criminaliza a inmigrantes negros de América Latina.

También ha impartido cursos universitarios en CUNY Lehman, Columbia y NYU. La enseñanza, la investigación y el trabajo comunitario forman parte de la trayectoria con la que llegó a la política electoral.

En su presentación ante los votantes, esas experiencias aparecen conectadas con una preocupación común: que quienes trabajan y construyen su vida en Nueva York puedan seguir viviendo allí. Su página de campaña describe el aumento del costo de vida como una fuerza que expulsa a vecinos de sus comunidades.

El trabajo en Harlem y las dificultades que vio de cerca

Como investigadora en una oficina de defensores públicos de Harlem, Avila Chevalier ha trabajado en la recopilación de pruebas y el acompañamiento a familias que atraviesan procesos penales, según su biografía de campaña.

Ese empleo la llevó a distintos complejos de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, NYCHA. Su campaña sostiene que allí conoció de cerca las consecuencias de la falta de inversión federal en vivienda pública y las condiciones inseguras o deterioradas que enfrentan residentes negros y latinos. Se trata del diagnóstico que presenta su propia campaña sobre esa experiencia. [^2606]

La precariedad habitacional también apareció en su trabajo docente. En su perfil oficial, relata que algunos estudiantes faltaban a clase porque se había inundado su apartamento o porque necesitaban cubrir un turno de trabajo.

Esos episodios conectan la vivienda con otras oportunidades: una emergencia doméstica o la necesidad de sumar horas de empleo pueden interrumpir una clase y dificultar la continuidad de los estudios.

“Estamos luchando por quedarnos aquí”

La idea de pertenencia ocupa un lugar central en su mensaje. En la página principal de su campaña, Avila Chevalier no plantea únicamente reducir gastos: habla de evitar que quienes ya viven en Nueva York tengan que abandonar las comunidades donde han construido sus vidas.

“Cada día vemos a más y más vecinos expulsados de nuestra comunidad por el aumento de los costos”, afirma el texto, en traducción del inglés. A continuación aparece la frase que resume ese planteamiento: “Estamos luchando por quedarnos aquí y vivir vidas plenas y dignas en la ciudad que llamamos hogar”.

La formulación convierte el costo de vida en una discusión sobre quién puede quedarse. El alquiler no afecta solo la elección de un apartamento: también condiciona la cercanía al trabajo, las redes de cuidado y la posibilidad de permanecer junto a familiares y vecinos.

La organización migrante y sindical antes del Congreso

Antes de ganar un escaño, Avila Chevalier participó en campañas de apoyo a inmigrantes detenidos y familias separadas. Su biografía de campaña destaca su trabajo en Families for Freedom y su participación en acciones para conseguir la liberación de Abdikar Mohamed, un residente permanente originario de Somalia.

También recoge su activismo en apoyo de Mahmoud Khalil tras su detención en 2025 y su participación en protestas y acompañamiento judicial. Es miembro del sindicato UAW Local 2325 y de NYC Democratic Socialists of America, de acuerdo con esa misma fuente.

Su campaña presentó esos antecedentes como la base de una candidatura ligada a trabajadores, inmigrantes y residentes del norte de Manhattan y el Bronx. También afirmó que no aceptaría dinero de comités de acción política corporativos.

¿Qué llevará a Washington tras su victoria?

La elección convierte esa trayectoria académica y comunitaria en una responsabilidad legislativa. El Graduate Center de CUNY destacó su victoria como parte de la tradición de servicio público de sus estudiantes y egresados.

“El Graduate Center se dedica a promover la investigación para el bien público”, declaró su presidente, Joshua C. Brumberg, en el comunicado institucional, en traducción del inglés.

En su sitio de campaña, Avila Chevalier enumera la vivienda para todos, Medicare para todos, la educación de calidad y la lucha contra el poder corporativo entre sus principales prioridades. Son compromisos de su plataforma, no medidas que ya se hayan aprobado como resultado de su elección.