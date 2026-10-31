México suma 236 elementos de seguridad asesinados en 2026; cuatro fueron ultimados en la última semana

Policías asesinados en 2026. Foto: Cuartoscuro.

México acumula al menos 236 elementos de seguridad asesinados en 2026, de acuerdo con el reporte más reciente de la organización Causa en Común. La cifra contempla a integrantes de corporaciones municipales, estatales y federales, así como de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina.

🔴 Al menos 4 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 23 al 29 de octubre de 2026.



En lo que va del año, suman al menos 236 elementos asesinados en el país.



Los estados con más casos registrados son Jalisco (37), Michoacán (31), Sinaloa (25), Guanajuato (20) y Estado… pic.twitter.com/UaKJFhyVHF — Causa en Común (@causaencomun) October 30, 2026

En la última semana asesinaron a 4 elementos de seguridad; suman 236

De acuerdo con el registro de Causa en Común, al menos cuatro agentes de seguridad pública fueron asesinados entre el 23 y el 29 de octubre en distintos puntos del país.

Los homicidios se reportaron en cuatro entidades:

Baja California

Sonora

Guanajuato

Puebla

Con estos casos, el registro de la organización llegó a 236 elementos de seguridad asesinados en México durante los primeros diez meses de 2026.

Del total de víctimas, 93 pertenecían a corporaciones municipales, 78 a policías estatales, seis a corporaciones federales (SSPC y FGR), 45 a la Guardia Nacional, 12 al Ejército y dos a la Marina.

Cinco estados concentran más de la mitad de los casos de policías asesinados

El registro de Causa en Común también muestra que cinco entidades concentran más de la mitad de los asesinatos de agentes de seguridad pública documentados en lo que va de 2026.

Los estados con más casos registrados son:

Jalisco : 37 elementos asesinados.

: 37 elementos asesinados. Michoacán : 31 elementos asesinados.

: 31 elementos asesinados. Sinaloa : 25 elementos asesinados.

: 25 elementos asesinados. Guanajuato : 20 elementos asesinados.

: 20 elementos asesinados. Estado de México: 18 elementos asesinados.

En conjunto, estas cinco entidades acumulan 131 de los 236 casos registrados en el país, lo que representa aproximadamente el 55.5% del total.

En el actual gobierno suman 678 elementos de seguridad asesinados

El registro de Causa en Común también contempla los homicidios de agentes de seguridad pública durante la actual administración federal.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 29 de octubre de 2026, han sido asesinados al menos 678 elementos de seguridad pública en México, de acuerdo con el acumulado de la organización.

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