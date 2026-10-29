¿Por qué las elecciones en EE. UU. se hacen en martes?

Votaciones en Estados Unidos. Foto: Envato.

Mientras en muchos países de América Latina se vota en domingo, en Estados Unidos millones de ciudadanos acuden a las urnas un martes. La tradición tiene casi dos siglos: nació en 1845, cuando el Congreso estableció una fecha común para las elecciones presidenciales. La razón combina viajes largos, costumbres religiosas y una economía muy distinta de la actual.

¿Por qué Estados Unidos eligió el martes para votar?

La explicación comienza en el siglo XIX. En aquella época, gran parte de la población estadounidense vivía en zonas rurales y dependía de la agricultura. Llegar a un centro de votación podía tomar horas, así que elegir el día adecuado no era un asunto menor.

Antes de 1845, los estados podían celebrar sus elecciones presidenciales en fechas diferentes dentro de un período de varias semanas. Esto generaba un problema: los resultados tempranos podían influir en los votantes de los estados que todavía no habían acudido a las urnas.

El Congreso decidió unificar el calendario. Según el Servicio de Investigación del Congreso, en 1845 se estableció que la elección de los electores presidenciales se realizaría el martes siguiente al primer lunes de noviembre.

Votaciones en Estados Unidos. Foto: Shutterstock.

La medida buscaba coordinar la jornada electoral y reducir los riesgos de manipulación asociados con fechas distintas. La primera elección presidencial bajo este calendario común se celebró el 7 de noviembre de 1848.

El campo, la religión y los viajes explican la tradición electoral

¿Por qué un martes y no un domingo? La respuesta está en la vida cotidiana de aquellos años.

Los legisladores buscaron una fecha que permitiera a los agricultores viajar hasta los centros de votación sin descuidar demasiado sus actividades. Noviembre era conveniente porque la cosecha de otoño había terminado en buena parte del país y el invierno todavía no complicaba tanto los desplazamientos.

El resto de la semana también tenía sus dificultades:

Domingo: era un día dedicado al descanso y a las prácticas religiosas para gran parte de la población cristiana

era un día dedicado al descanso y a las prácticas religiosas para gran parte de la población cristiana Lunes: muchos votantes necesitaban ese día para viajar hasta el lugar donde les correspondía votar

muchos votantes necesitaban ese día para viajar hasta el lugar donde les correspondía votar Miércoles: en numerosas comunidades rurales coincidía con el día de mercado, cuando los agricultores vendían sus productos

El martes ofrecía una solución práctica. Las personas podían viajar el lunes, votar al día siguiente y regresar a casa.

La elección de noviembre también tenía una razón económica: el período solía quedar entre el final de las cosechas y la llegada del invierno. Como explica Factchequeado en su revisión de las curiosidades electorales estadounidenses, las condiciones de transporte y el pasado agrícola del país ayudan a entender por qué se mantiene esta costumbre.

¿Por qué las elecciones en EE. UU. no se celebran en domingo?

La tradición se ha mantenido incluso cuando la vida de los estadounidenses cambió por completo. Hoy, millones de personas trabajan entre semana, tienen responsabilidades familiares y deben organizar sus horarios para acudir a las urnas.

Además, el día de las elecciones federales no es un feriado nacional. Esto significa que no todos los trabajadores tienen el día libre para votar.

La elección del martes también ha alimentado el debate sobre la participación electoral y las dificultades que enfrentan quienes tienen jornadas laborales extensas, problemas de transporte o responsabilidades de cuidado.

No obstante, votar el martes no significa que todos deban acudir ese día. El sistema electoral ha incorporado otras modalidades para facilitar la participación.

Votación anticipada y voto por correo: las alternativas al martes

En Estados Unidos, las reglas electorales varían según el estado. Muchos permiten votar en persona antes de la jornada oficial y otros ofrecen opciones para enviar la papeleta por correo.

La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales informó que, en abril de 2026, 47 estados y Washington D. C. ofrecían votación anticipada en persona a todos los votantes, aunque los períodos y procedimientos cambian según la jurisdicción.

Si estás registrado para votar, conviene consultar la página electoral oficial de tu estado para conocer las fechas, los lugares habilitados y las condiciones del voto por correo.

¿Cuándo son las próximas elecciones federales en Estados Unidos?

La próxima jornada de elecciones federales está prevista para el martes 3 de noviembre de 2026. Se trata de las elecciones de medio mandato, conocidas como midterms, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado, además de numerosos cargos estatales y locales.

Aunque no se elegirá presidente, los resultados influirán en la composición del Congreso y en su capacidad para aprobar leyes. Para las familias latinas, las decisiones de los legisladores pueden repercutir en temas como inmigración, impuestos, salud, empleo y educación.

Hochul tiene un 60% de preferencias en el voto latino

Hay una condición esencial que conviene recordar: para votar en elecciones federales es necesario ser ciudadano estadounidense y cumplir los requisitos electorales correspondientes. Tener una Green Card o residencia permanente no concede el derecho a votar en esos comicios.

La próxima vez que escuches que Estados Unidos votará un martes, recuerda que la fecha no se eligió pensando en los horarios de oficina ni en las rutinas actuales. Es una herencia de la vida rural del siglo XIX que sigue vigente en un país muy distinto. Y aunque la historia explica cómo llegamos hasta aquí, la posibilidad de votar antes o por correo muestra que la manera de participar sí ha cambiado con el tiempo.

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