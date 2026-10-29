DoorDash acuerda comprar Instacart: qué pasa con tus pedidos, precios y repartidores

DoorDash acordó comprar Instacart. Foto: AFP

DoorDash acordó comprar Instacart, pero los usuarios seguirán haciendo sus pedidos en aplicaciones separadas por ahora.

El principal cambio previsto es una sola membresía para DashPass e Instacart+, aunque todavía no se anuncia cuánto costará ni cuándo estará disponible.

La compra, valorada en unos 17 mil millones de dólares, necesita autorizaciones y podría cerrarse entre finales de 2027 y la primera mitad de 2028, según el comunicado oficial de DoorDash. Hasta entonces, ambas compañías continuarán operando de manera independiente.

Today we’re announcing @DoorDash’s intent to acquire @Instacart.



Both DoorDash and Instacart share a mission to help local businesses succeed. Together, we could give grocers and retailers of every size the best of both in one service: DoorDash's delivery network and Instacart’s… pic.twitter.com/0WkWCtdxxn — The Dashboard | DoorDash (@TheDashboard) October 29, 2026

Acuerdo de DoorDash y Instacart: tus pedidos seguirán en la aplicación que utilizas

El anuncio no obliga a los clientes a pasar de Instacart a DoorDash. Además, DoorDash prevé conservar la marca y la aplicación de Instacart después de completar la compra.

El comunicado no anuncia una migración de cuentas ni cambios inmediatos en pedidos en curso, reembolsos o métodos de pago guardados. Tampoco establece una fecha para integrar esos servicios.

Por ahora, la compra anunciada no debe confundirse con una unión de las aplicaciones.

Una sola membresía sustituiría el pago de dos suscripciones

Para quienes pagan DashPass e Instacart, la propuesta más concreta es tener una sola membresía en lugar de dos.

DoorDash calcula que esto generaría un ahorro conjunto de 100 millones de dólares anuales en cuotas. Sin embargo, esa cifra es una estimación para el conjunto de usuarios, no una cantidad que recibirá cada cliente.

El plan publicado por la empresa todavía no informa el precio de la membresía, los requisitos para obtenerla ni su fecha de lanzamiento. Tampoco explica qué ocurrirá con las suscripciones anuales que ya fueron pagadas.

Por lo tanto, aún no se ha anunciado que pagar DashPass otorgue automáticamente los beneficios de Instacart+ o viceversa.

Además, DoorDash señala que los usuarios de Instacart podrían acceder a más de 50 mil tiendas adicionales, que se sumarían a las casi 100 mil que ya están en la plataforma.

Los cambios en Instacart todavía dependen de que se cierre la operación

La compra requiere la aprobación de los accionistas de Instacart, la revisión antimonopolio en Estados Unidos y otras autorizaciones regulatorias.

Mientras se completa ese proceso, las plataformas seguirán separadas. La membresía conjunta y la ampliación de tiendas son beneficios previstos, pero sus condiciones para los usuarios aún están pendientes.

La diferencia para quien hace un pedido hoy es sencilla: el acuerdo ya está firmado, pero los nuevos beneficios todavía no están disponibles.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.