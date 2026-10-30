ICE en California: jueza prohíbe detenciones por perfil racial

Policía ICE en Estados Unidos. Foto: Envato.

Una jueza federal puso límites a los agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza en el sur de California al prohibirles detener o interrogar a personas basándose únicamente en estereotipos raciales o étnicos. La orden judicial preliminar busca frenar las prácticas de perfil racial contra la comunidad latina y establece que la apariencia física o el idioma no bastan para justificar una intervención migratoria.

La decisión representa un punto importante para miles de latinos que viven y trabajan en la región, donde el temor a ser detenidos por su aspecto o por hablar español forma parte de la preocupación cotidiana de algunas familias inmigrantes.

¿Qué prohíbe la jueza a ICE en California?

La resolución establece que los agentes federales no pueden utilizar por sí solos el origen étnico, la apariencia latina o el idioma de una persona como justificación para detenerla o interrogarla en los territorios cubiertos por la orden.

La medida también contempla situaciones relacionadas con la actividad laboral. Trabajar como jornalero, empleado de un autolavado o en un puesto de bajos ingresos no constituye, por sí mismo, una sospecha razonable que permita justificar una detención migratoria.

La diferencia es importante: las autoridades migratorias conservan sus facultades legales, pero deben justificar sus actuaciones con circunstancias concretas y no con prejuicios sobre quién podría ser indocumentado.

Como explica Univision Noticias en su cobertura del caso, el tribunal estableció límites al uso de estos indicadores como fundamento de las detenciones. La resolución exige que los agentes evalúen las circunstancias en su conjunto antes de actuar.

¿En qué condados de California se aplica la orden contra ICE?

La prohibición abarca siete condados del sur de California:

Los Ángeles

Orange

Riverside

San Bernardino

San Luis Obispo

Santa Bárbara

Ventura

Esto significa que la orden tiene un alcance regional específico. No debe interpretarse como una prohibición general de las operaciones de ICE en todo Estados Unidos ni como una suspensión de las leyes migratorias federales.

Además, la resolución contempla excepciones para procedimientos realizados en puertos de entrada, puestos de control fronterizos y sus equivalentes funcionales.

Por eso, aunque la decisión establece una protección relevante para las personas que se encuentran en los condados incluidos, su alcance depende del lugar y de las circunstancias de cada intervención.

Hablar español o tener apariencia latina no justifica una detención

Para muchas familias hispanas, uno de los aspectos más importantes del fallo es el reconocimiento de que la identidad cultural y la apariencia física no pueden sustituir una justificación legal.

Hablar español en la calle, tener acento al expresarse en inglés o trabajar en la construcción y otros oficios no demuestra que una persona haya cometido una infracción migratoria.

La decisión cuestiona una práctica que puede generar miedo incluso entre quienes tienen ciudadanía estadounidense o residencia legal. Cuando una persona siente que su apariencia puede convertirla en blanco de una revisión, las consecuencias van más allá de una detención: también afectan su tranquilidad y su confianza en las autoridades.

Sin embargo, la orden no significa que ICE tenga prohibido detener a cualquier persona latina. Lo que limita es el uso de estereotipos raciales o étnicos como único fundamento para hacerlo.

¿Por qué se presentó la demanda contra ICE?

El caso surgió de la demanda Vasquez Perdomo vs. Mullin, impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y organizaciones que defienden los derechos laborales y de los inmigrantes.

La disputa se centra en los criterios que pueden utilizar los agentes federales para justificar detenciones sin una orden judicial.

De acuerdo con la información publicada por El Comercio, la resolución exige que los agentes consideren la totalidad de las circunstancias y documenten la justificación de sus actuaciones.

Este requisito es fundamental porque obliga a distinguir entre una sospecha respaldada por hechos y una decisión basada en la apariencia, el idioma o la condición económica de una persona.

¿Qué deben saber los latinos que viven en California?

La orden judicial preliminar establece límites concretos a las prácticas de ICE y la Patrulla Fronteriza en los siete condados incluidos. No elimina las facultades migratorias de las autoridades ni garantiza que nunca se produzcan detenciones cuestionables.

Para los latinos que viven en California, la decisión deja un mensaje claro: hablar español, parecer latino o desempeñar un trabajo de bajos ingresos no es, por sí solo, motivo suficiente para justificar una detención migratoria.

El alcance real de esta protección dependerá de que las autoridades cumplan la orden y de cómo avance la disputa judicial. Mientras tanto, conocer la diferencia entre una operación migratoria legal y una intervención basada en prejuicios puede ayudar a las familias a entender mejor sus derechos.

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