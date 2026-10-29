Halloween en New York: todos los eventos para disfrutar este fin de semana

El Desfile de Halloween en New York tendrá el famoso ‘Thriller’. Foto: Shutterstock

Este fin de semana será uno de los más animados del otoño: Halloween en New York. Para el sábado 31 de octubre, la ciudad tiene programada una agenda cargada de eventos, incluyendo el tradicional desfile de disfraces.

Según las organizaciones y departamentos estatales, habrá actividades infantiles, talleres, entrega de dulces y celebraciones similares en los cinco distritos de la Gran Manzana.

Para el tradicional ‘dulce o truco’, que involucra a niños de diferentes edades, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda inspeccionar cualquier golosina que luzca sospechosa. Los envoltorios abiertos y las preparaciones caseras de personas desconocidas suelen tener mayor riesgo.

Eventos de Halloween en New York para el 31 de octubre

Village Halloween Parade, Manhattan

Es una de las celebraciones más conocidas de la ciudad. La edición número 53 del Village Halloween Parade recorrerá la Sexta Avenida, desde Canal Street hacia el norte, hasta la zona de la calle 15, en Manhattan.

El tema de este año es “Body & Soul” y la apertura estará a cargo de “Firehorse”, una marioneta gigante inspirada en el Año del Caballo. La celebración está abierta a espectadores desde las 7:00 y las personas que quieran participar pueden incorporarse si llevan disfraz.

La asistencia como espectador es gratuita, aunque la organización ofrece opciones especiales de acceso de pago. También conviene llegar con anticipación para encontrar un buen lugar y tener en cuenta que algunos disfraces y escenas pueden resultar demasiado aterradores para niños pequeños.

Queens: Jackson Heights y Forest Hills

El desfile infantil de Jackson Heights es una de las tradiciones familiares más populares de la ciudad. El recorrido comienza en la intersección de la calle 89 con la avenida 37 y avanza por esta última hasta la zona de la calle 76, cerca de la escuela PS 69.

La celebración reúne a niños, padres, escuelas y grupos comunitarios. También suelen participar bandas y se reparten bolsas de dulces entre los pequeños. El evento es gratuito y está abierto a todas las edades.

El sábado por la mañana, el vecindario de Forest Hills también tendrá su desfile de Halloween sobre Metropolitan Avenue, entre la calle 71 y Selfridge Street. El calendario del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT) lo sitúa entre las 11:00 am y la 1 pm (ET).

Celebración en City Island, El Bronx

Será el sábado a las 5:30 pm (ET). La programación compartida para City Island anuncia una actividad en Hawkins Park, con un desfile y premios para los mejores disfraces.

Washington Square Park y Upper West Side, Manhattan

Washington Square Park: las familias encontrarán una celebración infantil con temática marina, bajo el lema “Bajo el mar”. La actividad oficial de NYU y Manhattan Community Board 2 está programada de 1:00 a 4:00 pm.

Después del desfile habrá actividades, espectáculos y dulces en West 3rd Street, entre LaGuardia Place y Mercer Street. La participación es gratuita.

Hippo Playground, de 3:30 a 5:30 pm (ET): en Riverside Park, cerca del Soldiers’ and Sailors’ Monument, los niños pueden asistir con sus disfraces y participar en una celebración comunitaria.

South Street Seaport, de 11:00 am a 4:00 pm (ET): la guía de actividades incluye dulces, concurso de disfraces y talleres para niños.

Desfile de Park Slope y Dumboween, en Brooklyn

Park Slope: sábado desde las 6:30 pm (ET): el desfile cívico del vecindario parte de la Séptima Avenida, en la zona de la calle 14, y reúne a residentes disfrazados en una celebración que se prolonga hasta la noche.

Dumboween, de 3:00 a 7:00 pm (ET): DUMBO celebra Halloween con una marcha acompañada por bandas de metales, disfraces y actividades en el área del arco de DUMBO. La programación habitual incluye música, propuestas para niños y dulces repartidos por comercios participantes.

Brooklyn Heights, de 10:30 a 11:30 am (ET): el desfile infantil comienza en el extremo norte del Promenade y recorre el paseo hasta el extremo sur. La tradición reúne a niños y adultos disfrazados, y la mañana puede incluir una venta de productos horneados.

Eventos de Halloween que requieren entrada

Quienes prefieran celebrar Halloween en un espacio cerrado también tienen opciones de pago:

Zoológico del Bronx: abre el sábado desde las 10:00 am y cierra a las 5:30 pm (ET). La entrada requiere un boleto para la fecha elegida y los precios varían según el día y la modalidad de compra.

abre el sábado desde las 10:00 am y cierra a las 5:30 pm (ET). La entrada requiere un boleto para la fecha elegida y los precios varían según el día y la modalidad de compra. Acuario de Nueva York: el festival familiar Ascarium se celebra el sábado de 11:00 am a 4:00 pm (ET). Incluye juegos, maquillaje facial, espectáculos, actividades con temática marina y una búsqueda de criaturas acuáticas. Las actividades están incluidas en la entrada del acuario.

el festival familiar Ascarium se celebra el sábado de 11:00 am a 4:00 pm (ET). Incluye juegos, maquillaje facial, espectáculos, actividades con temática marina y una búsqueda de criaturas acuáticas. Las actividades están incluidas en la entrada del acuario. Museo Americano de Historia Natural: la celebración de Halloween tendrá lugar de 11:00 am a 4:00 pm (ET), con manualidades, música, demostraciones científicas, pintacaritas y un recorrido para pedir dulces dentro del museo. El boleto especial cuesta $25 dólares adicionales para el público general y $15 dólares para miembros, además de la entrada general.

Antes de salir a cualquier actividad comprueba los horarios y recorridos de cada desfile. Algunos eventos comunitarias pueden cambiar por el clima o por ajustes de última hora. También es buena idea utilizar el transporte público, ya que las celebraciones implican cierres de calles y mayor afluencia de personas.

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