Aborto, salud y costo de vida: qué está en juego para los latinos en noviembre

80% de latinos considera el tema salud muy importante en su voto. Foto Shutterstock

La salud figura entre las mayores preocupaciones de los votantes latinos rumbo a las elecciones del 3 de noviembre, pues 80% la considera muy importante para decidir su voto al Congreso, solo por detrás de la economía, que alcanza 86%. Los datos provienen de una encuesta a 774 votantes hispanos registrados realizada entre finales de septiembre e inicios de octubre, según el Pew Research Center.

En Nueva York, Illinois y California, esa preocupación tiene un trasfondo concreto, porque en los tres estados hubo cambios en programas públicos de salud que dejaron sin cobertura, o con menos opciones, a miles de personas. A eso se suma el alza de los precios, ya que 77% de los votantes latinos dijo estar muy preocupado por el costo de los servicios médicos y 80% por el de la vivienda.

El aborto completa la lista de temas en juego de una manera distinta, ya que los tres estados lo protegen por ley y lo que se define en noviembre en esta materia depende en buena medida de quién controle el Congreso.

¿Cuánto pesa el costo de vida en los hogares latinos?

A nivel nacional, el costo de vida y la inflación aparecen entre las tres prioridades de 60% de los votantes latinos, seguidos por la economía y el empleo con 40% y la salud con 37%, de acuerdo con la encuesta bipartidista de la organización latina UnidosUS, realizada entre abril y mayo con 3 mil votantes. Además, 27% eligió los costos del seguro médico, las medicinas y otros gastos de salud entre los problemas que más quiere que se atiendan frente a la inflación.

En California, donde el voto latino es un bloque que puede inclinar la balanza, la presión económica se nota con más fuerza entre los latinos que entre el resto de los votantes. Un análisis del UCLA Latino Policy & Politics Institute, basado en una encuesta de la Universidad de California en Berkeley con más de 2 mil votantes latinos, encontró estas diferencias.

23% de los votantes latinos tiene dificultades para pagar comida, vivienda o atención médica, frente a 12% del resto

18% se atrasó en el pago de renta, hipoteca o servicios en los dos meses previos, contra 9% de los demás votantes

40% redujo la cantidad o la calidad de su comida, frente a 28%

76% está muy preocupado por mantenerse al día con el aumento de los gastos, contra 61%

En la boleta estatal, además, 58% de los votantes latinos probables apoya la Proposición 40, un impuesto único de 5% a quienes tienen activos de más de mil millones de dólares, cuyos fondos se destinarían principalmente a la salud, según la encuesta de octubre del Public Policy Institute of California (PPIC).

Los cambios en salud que ya sienten Nueva York, Illinois y California

La preocupación por la salud no es abstracta en estos tres estados, donde desde mediados de 2025 se modificaron programas públicos de los que dependían muchas familias, en algunos casos por decisiones estatales y en otros por la ley federal H.R. 1. Estos son los cambios principales en cada uno.

En Nueva York, unas 450 mil personas perdieron la elegibilidad para el Essential Plan el 1 de julio de 2026, y la mayoría quedó con la opción de pasar a planes del mercado, que pueden tener primas y deducibles más altos. De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, el cambio ocurrió porque la H.R. 1 eliminó los créditos fiscales para la mayoría de los inmigrantes con presencia legal, con lo que el programa perdió la mitad de su financiamiento. El plan se mantiene para cerca de 1.3 millones de personas.

el 1 de julio de 2026, y la mayoría quedó con la opción de pasar a planes del mercado, que pueden tener primas y deducibles más altos. De acuerdo con el Departamento de Salud de Nueva York, el cambio ocurrió porque la H.R. 1 eliminó los créditos fiscales para la mayoría de los inmigrantes con presencia legal, con lo que el programa perdió la mitad de su financiamiento. El plan se mantiene para cerca de 1.3 millones de personas. En Illinois terminó el programa estatal de salud para inmigrantes adultos de 42 a 64 años , que tenía 32 mil 083 inscritos a inicios de 2025 y dio cobertura hasta el 30 de junio de ese año, según el Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois.

, que tenía 32 mil 083 inscritos a inicios de 2025 y dio cobertura hasta el 30 de junio de ese año, según el Departamento de Salud y Servicios Familiares de Illinois. En California, algunos adultos ya no pueden inscribirse en Medi-Cal completo por su estatus migratorio desde el 1 de enero de 2026, aunque los menores de edad, las embarazadas y los jóvenes menores de 26 años que estuvieron en el sistema de crianza temporal quedaron exentos de esa restricción. Además, a partir del 1 de julio de 2027 algunos integrantes de Medi-Cal dejarán de recibir servicios dentales completos y otros deberán pagar una cuota mensual para conservar su cobertura, de acuerdo con el Departamento de Servicios de Atención Médica de California.

Election Day is Tuesday, November 3. About 39 million Latinos are eligible to vote this year (Pew Research Center). Your vote is your voice, for your faith, your family, your business and the future you're building. Make your plan: https://t.co/8twAsOFVnc — NPR Chamber of Commerce (@NPRChamber) October 29, 2026

¿Qué efecto tiene en los votantes latinos en California?

Estos programas pesan especialmente en los hogares latinos de California, donde en 38% de los casos alguien recibe Medi-Cal o el programa de alimentos CalFresh, frente a 21% entre el resto de los votantes. De hecho, 36% de los votantes latinos de esos hogares dijo que retrasaría la atención médica que necesita si se redujeran esos apoyos.

A los cambios estatales se sumó uno federal que afecta a quienes compran su seguro médico por su cuenta. Los subsidios ampliados del Obamacare vencieron a finales de 2025 y el Congreso no los renovó, por lo que en 2026 lo que pagan los asegurados por sus primas subió en promedio 58% y los deducibles cerca de 37%, según la organización especializada en salud KFF. Además, la inscripción bajó de 21.8 millones a 19.2 millones de personas, y para 2027 las aseguradoras pidieron un aumento mediano de alrededor de 15%.

¿Qué está en juego con el aborto?

La mayoría de los latinos considera que el aborto debe ser legal, pues 60% de los hispanos en EE. UU. opina que debería permitirse en todos o en la mayoría de los casos, de acuerdo con el Public Religion Research Institute (PRRI), un instituto de investigación no partidista. Esa proporción llega a 62% entre los católicos hispanos y baja a 40% entre los protestantes hispanos.

En Nueva York, Illinois y California, el acceso al aborto está protegido por las leyes estatales, en dos casos a nivel constitucional. California añadió a su Constitución el derecho a la libertad reproductiva con la Proposición 1, aprobada en 2022. Por su parte, Nueva York aprobó en 2024 una enmienda constitucional que prohíbe la discriminación por embarazo, resultados del embarazo y autonomía en salud reproductiva. Illinois, en cambio, reconoce desde 2019 el derecho fundamental a continuar un embarazo o a tener un aborto mediante su Ley de Salud Reproductiva.

Por eso, lo que se decide en noviembre sobre este tema pasa en buena medida por el Congreso, donde se definen el financiamiento federal y las reglas nacionales de salud. De hecho, el aborto y la salud quedaron conectados en el debate de este año, porque en enero las negociaciones en el Senado para revivir los subsidios del Obamacare se trabaron en parte por la enmienda Hyde, que limita el uso de fondos federales para abortos, según reportó CBS News.

¿Qué pueden revisar los votantes latinos antes de ir a las urnas?

Antes de votar, conviene revisar en qué situación quedó la cobertura médica de la familia, porque varios de estos cambios se aplican por etapas y algunos todavía no entran en vigor. Cada estado tiene canales oficiales para resolver dudas.

En Nueva York, quienes salieron del Essential Plan pueden consultar sus opciones en nystateofhealth.ny.gov, en la línea 1-855-355-5777 o con un asesor de inscripción certificado y gratuito

En Illinois, las personas que perdieron el programa estatal pueden recurrir a la cobertura de emergencia para no ciudadanos, a los programas de ayuda financiera de los hospitales y a centros de salud comunitarios y clínicas gratuitas que atienden sin importar el estatus migratorio

En California, las familias pueden confirmar con su oficina de Medi-Cal del condado si algún integrante queda dentro de las excepciones, como los menores y las embarazadas

Revisar la boleta con tiempo también ayuda, sobre todo en California, donde la Proposición 40 aparece junto a las contiendas federales y estatales. Como los requisitos y plazos cambian en cada estado, vale la pena consultar cómo votar en California y Nueva York y las fechas que cada estado fijó antes de votar.

Quienes acudirán a las urnas por primera vez también pueden revisar cómo votar por primera vez en Estados Unidos. Llevar anotados los temas que más afectan al hogar, como el seguro médico, la renta o el precio de la comida, ayuda a comparar con calma lo que propone cada candidato.

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