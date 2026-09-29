DACA 2026: cómo renovarlo paso a paso y qué cambia si vives en Texas

Los tiempos de respuesta de USCIS crecieron durante 2026. Foto: AFP

Los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) pueden seguir renovando su protección contra la deportación y su permiso de trabajo en todo el país, incluido Texas.

El programa, creado para personas que llegaron a EE. UU. siendo niñas, mantiene abiertas las renovaciones aunque no procesa solicitudes nuevas, según la página oficial de DACA del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Pese a que las renovaciones siguen abiertas, el momento en que se presenta la solicitud pesa tanto como los documentos que se entregan. Los tiempos de respuesta de USCIS crecieron durante 2026, de modo que una solicitud presentada tarde puede dejar a la persona sin permiso de trabajo mientras espera una respuesta.

A esa presión se suma, en el caso de Texas, una decisión judicial pendiente que podría separar el permiso de trabajo del resto de la protección. Aun así, por el momento las reglas siguen iguales para los más de 82 mil beneficiarios que viven en ese estado, aunque el panorama podría cambiar cuando el juez decida.

¿Quién puede renovar DACA?

La renovación está abierta para quienes ya tienen DACA. USCIS sigue recibiendo solicitudes iniciales de personas que nunca han tenido el beneficio, pero no las procesa por una orden judicial, así que esas personas no pueden obtener DACA por ahora.

Renovar mantiene dos cosas a la vez, la protección contra la deportación y el permiso de trabajo. Ese permiso abre la puerta a empleos formales de todo tipo, desde oficinas y fábricas hasta plazas de policía en ciudades como Danbury, Connecticut, donde el concejo municipal permitió que beneficiarios de DACA se postulen como agentes.

¿Cuándo conviene presentar la renovación?

USCIS recomienda presentar la solicitud entre 150 y 120 días antes de que venza el DACA actual, es decir, con 4 a 5 meses de anticipación. La fecha de vencimiento aparece en el aviso de aprobación anterior, el formulario I-797. Presentarla antes de esos 150 días no hace que se resuelva más rápido.

Ese margen importa más que nunca. El tiempo de respuesta pasó de unos 15 días en 2025 a alrededor de 70 días a inicios de 2026, y algunos casos tardan de 4 a 6 meses, según un reporte del Foro Nacional de Inmigración. Con base en datos de USCIS, el mismo análisis contabiliza unas 120 mil renovaciones pendientes, la cifra más alta registrada.

Esos retrasos ya tienen un efecto visible. El número de beneficiarios activos bajó a 455 mil 170 al 31 de marzo de 2026, más de 40 mil menos que tres meses antes, una caída que el Foro atribuye sobre todo a renovaciones que no se resolvieron a tiempo.

DACA recipients have spent more than a decade working, building families and strengthening communities across the country. They now contribute $76 billion to the U.S. economy each year.@ajc’s Santiago Marquez, CEO of @TheLAA, writes about the challenges DACA recipients face as… pic.twitter.com/AyLhE1hbfb — FWD.us (@FWDus) September 25, 2026

¿Qué se necesita y cuánto cuesta?

La renovación se presenta con tres formularios que van juntos en el mismo paquete. El costo no admite exención de pago, y la cuota incluye tanto el permiso de trabajo como la toma de huellas, según la página del formulario I-821D.

Formulario I-821D, la solicitud de acción diferida

Formulario I-765, la solicitud del permiso de trabajo

Formulario I-765WS, una hoja que explica por qué la persona necesita trabajar

El permiso de trabajo cuesta 470 dólares si se tramita en línea y 520 en papel, a lo que se suman 85 dólares del formulario I-821D, según las preguntas frecuentes de USCIS sobre sus tarifas. La renovación completa cuesta 555 dólares en línea y 605 en papel, el mismo monto que muestra el costo del permiso de trabajo y otros trámites de USCIS vigente en 2026.

¿Cómo se renueva paso a paso?

El proceso arranca con la fecha de vencimiento. Con ella en mano, la persona calcula la ventana de 150 a 120 días y reúne sus datos antes de que se abra, para no perder semanas cuando llegue el momento.

La vía más directa es la solicitud en línea, que requiere crear una cuenta en el sitio de USCIS, según un boletín de la agencia. Desde ahí se llenan los tres formularios, se paga la cuota y se da seguimiento al caso. Quien prefiere el papel envía el paquete por correo y puede incluir el formulario G-1145, que sirve para recibir un aviso cuando USCIS lo reciba.

Después del envío, USCIS suele citar para la toma de huellas y fotografía. Faltar a esa cita es una de las causas más comunes de retraso. Si el caso lleva más de 105 días sin respuesta, la persona puede preguntar por él en línea, y también conviene revisar el estado de un caso migratorio de forma periódica.

El boletín identifica otros errores que frenan las renovaciones y que se pueden evitar desde el principio.

Diferencias en el nombre o la fecha de nacimiento entre la nueva solicitud y los documentos anteriores

Solicitudes incompletas o sin alguno de los tres formularios

Viajes fuera del país que requieren aclaración

Revisiones adicionales por antecedentes de seguridad o penales

Sobre los viajes, USCIS advierte que salir de EE. UU. sin un permiso de viaje anticipado (advance parole) implica un riesgo serio de no poder regresar, por lo que recomienda tramitarlo antes de cualquier salida.

¿Qué cambia para quienes viven en Texas?

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito decidió en enero de 2025 que la decisión contra DACA solo aplica en Texas y que el permiso de trabajo puede separarse de la protección contra la deportación, según su sentencia en el caso Texas contra Estados Unidos. La corte también mantuvo la protección para quienes ya tenían el beneficio.

El juez federal Andrew Hanen, de Texas, debe decidir cómo y cuándo se aplica ese cambio. El Departamento de Justicia propuso que los beneficiarios en Texas pierdan su permiso de trabajo a partir de una fecha determinada. Hasta mediados de agosto de 2026, el juez no había emitido esa orden, según el Foro Nacional de Inmigración.

Mientras no haya una decisión, los beneficiarios en Texas pueden seguir renovando DACA y trabajando con su permiso vigente. Si la orden llega, conservarían la protección contra la deportación, pero podrían perder el derecho a trabajar legalmente en ese estado. Mantener la renovación al día es la mejor forma de no quedar en desventaja cuando se conozca la decisión.

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