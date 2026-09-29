¿Necesitas hacer un trámite en EE. UU.? Trump presenta America.gov, la nueva página del gobierno

Donald Trump. Foto: AFP

Buscar información sobre un trámite migratorio, renovar un pasaporte o resolver una duda sobre Medicare puede convertirse en un recorrido interminable entre páginas gubernamentales. Para simplificar ese proceso, el presidente Donald Trump presentó en Washington, America.gov, una nueva plataforma federal que utiliza inteligencia artificial para responder preguntas y orientar a los usuarios sobre servicios del gobierno de Estados Unidos.

La propuesta es sencilla: que las personas puedan explicar qué necesitan sin tener que conocer de antemano qué agencia federal se encarga de resolver su problema.

El lanzamiento forma parte de un esfuerzo de la administración Trump para centralizar el acceso a la información gubernamental y reducir la complejidad de los trámites digitales.

Pero hay un detalle importante. La primera versión de America.gov ya está disponible, aunque algunas de las funciones anunciadas todavía se encuentran en desarrollo.

¿Qué es America.gov y cómo funciona la nueva página de Trump?

America.gov es un portal del gobierno estadounidense que utiliza inteligencia artificial para ayudar a las personas a encontrar información sobre programas, documentos y servicios federales.

A diferencia de los buscadores tradicionales, la plataforma permite formular preguntas utilizando lenguaje cotidiano. El sistema interpreta la consulta y busca una respuesta a partir de información gubernamental.

Durante la presentación, Trump explicó que el objetivo es evitar que los ciudadanos tengan que navegar entre numerosas páginas y formularios para encontrar lo que necesitan.

Según informó The Associated Press, la nueva herramienta utiliza información procedente de fuentes oficiales del gobierno para elaborar sus respuestas.

La plataforma fue desarrollada con la participación del National Design Studio de la Casa Blanca, encabezado por Joe Gebbia, cofundador de Airbnb, y cuenta con el respaldo de la Administración de Servicios Generales (GSA).

¿Qué trámites y servicios del gobierno puedes consultar en America.gov?

La nueva página busca facilitar el acceso a servicios que actualmente se encuentran distribuidos entre distintas dependencias federales.

De acuerdo con la información publicada por The Wall Street Journal sobre el lanzamiento, entre las áreas contempladas para la plataforma se encuentran la renovación de pasaportes, la inscripción en Medicare y las consultas sobre préstamos estudiantiles.

Los usuarios podrán encontrar orientación sobre asuntos como:

Pasaportes estadounidenses: información sobre los procedimientos y requisitos para obtener o renovar documentos

Medicare: orientación sobre el programa federal de cobertura médica y sus procesos de inscripción

Préstamos estudiantiles: consultas relacionadas con programas federales de financiamiento educativo

Empleos federales: acceso a información sobre oportunidades de trabajo en el gobierno

Documentos y servicios gubernamentales: búsqueda de información oficial sin necesidad de identificar previamente a la agencia responsable

La disponibilidad de cada función dependerá de la etapa de desarrollo de America.gov. Encontrar información sobre un trámite no significa necesariamente que ya sea posible completarlo dentro de la plataforma.

¿America.gov utiliza inteligencia artificial para responder las preguntas?

Sí. La inteligencia artificial es uno de los elementos centrales del proyecto.

Según la información difundida durante el lanzamiento, America.gov incorpora tecnologías de Gemini, de Google, y Grok, de xAI, para interpretar las consultas y facilitar la búsqueda de información federal.

Esto permite que una persona formule una pregunta sin utilizar términos técnicos o administrativos.

Por ejemplo, en lugar de buscar el nombre de una dependencia, podría preguntar qué necesita para renovar su pasaporte o dónde encontrar información sobre un programa federal.

La herramienta está diseñada para identificar el servicio correspondiente y orientar al usuario.

Sin embargo, una respuesta generada por inteligencia artificial no sustituye las instrucciones oficiales de la agencia encargada de un trámite. Esto es especialmente importante cuando existen requisitos legales, fechas límite o consecuencias por presentar información incorrecta.

¿America.gov está disponible en español para los latinos en Estados Unidos?

La información publicada durante el lanzamiento no permite confirmar que todas las funciones de America.gov estén disponibles en español.

Para los hispanohablantes que necesitan orientación sobre servicios federales, existe una alternativa oficial que ya ofrece información en su idioma.

Se trata de USAGov en Español, el portal gubernamental que reúne información sobre beneficios, inmigración, vivienda, empleo y otros servicios públicos.

La Administración de Servicios Generales explica que USAGov es un programa interinstitucional que ofrece información gubernamental en inglés y español, además de atención mediante otros canales.

La diferencia es que America.gov incorpora un sistema de inteligencia artificial para interpretar las preguntas, mientras que USAGov en Español ofrece información organizada por temas y servicios.

¿Es seguro utilizar America.gov para consultar trámites migratorios y beneficios?

America.gov es un portal gubernamental, pero conviene distinguir entre solicitar información y proporcionar datos personales.

Antes de compartir un número de Seguro Social, documentos migratorios, información bancaria o contraseñas, los usuarios deben verificar qué datos solicita la plataforma y para qué serán utilizados.

La administración Trump ha presentado la herramienta como un servicio diseñado para proteger la privacidad. No obstante, la incorporación de funciones que permitan realizar trámites completos podría plantear nuevas necesidades de seguridad y protección de datos.

También es importante comprobar que la dirección del sitio sea la correcta.

Si una persona recibe un mensaje que le solicita pagar por un trámite o ingresar información personal mediante un enlace desconocido, lo recomendable es acceder directamente a la página oficial de la dependencia correspondiente.

¿Cómo entrar a America.gov y comenzar a utilizar la nueva plataforma?

Los usuarios pueden acceder al portal mediante su dirección oficial: https://america.gov/.

La primera versión de la página está disponible desde el 29 de septiembre de 2026. La administración ha anunciado que incorporará nuevas funciones durante las próximas semanas y meses.

El lanzamiento representa un cambio en la forma en que el gobierno busca presentar sus servicios digitales. La intención es que las personas encuentren respuestas a partir de sus necesidades y no de la estructura administrativa de Washington.

Para los latinos que viven en Estados Unidos, la utilidad de la herramienta dependerá también de su accesibilidad en español, de la precisión de las respuestas y de su capacidad para orientar correctamente a quienes necesitan resolver trámites que pueden afectar su vida cotidiana.

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