Las enfermedades cardiovasculares ya matan a más hispanos que el cáncer en Estados Unidos: por qué y cómo prevenirlas

El trabajo pueden afectar la salud cardiovascular. Foto: Envato

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las personas hispanas y latinas en Estados Unidos. En 2023, ocuparon el primer lugar tanto entre hombres como entre mujeres hispanos, según datos recopilados por la American Heart Association (AHA).

La organización publicó en septiembre de 2026 una declaración científica que analiza la salud cardiovascular de esta población. El documento aborda enfermedades como el infarto y el accidente cerebrovascular (ACV), además de factores de riesgo como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.

Estas líneas de trabajo forman parte del objetivo de la American Heart Association de avanzar hacia sus Objetivos de Impacto 2028, enfocados en mejorar la salud y generar condiciones para el bienestar de todas las personas

¿Por qué los hispanos tienen un mayor riesgo cardiovascular?

Uno de los principales factores identificados por la AHA es la obesidad. Aproximadamente 46% de los adultos hispanos en Estados Unidos tienen obesidad, definida por un índice de masa corporal de 30 o más.

La prevalencia es mayor entre las personas nacidas en Estados Unidos, quienes llevan más tiempo viviendo en el país y las mujeres. La AHA identifica las tasas más altas entre personas de ascendencia puertorriqueña y dominicana.

La diabetes tipo 2 también representa un problema importante. La AHA estima una prevalencia de 15.5% entre los adultos hispanos, casi el doble de la registrada entre los adultos blancos no hispanos.

Además, los casos de diabetes tienen mayores probabilidades de no haber sido diagnosticados. La organización relaciona estas diferencias con factores sociales, ambientales y asociados con la adaptación cultural.

La hipertensión constituye otro elemento relevante. Aunque su prevalencia puede ser similar a la de otros grupos cuando se utiliza un umbral de 130/80 mmHg, la AHA identifica diferencias persistentes en conocimiento, tratamiento y control de la presión arterial entre los hispanos.

El problema tampoco termina en los factores clínicos. El sueño, el trabajo y el entorno también pueden afectar la salud cardiovascular.

La declaración señala que aproximadamente un tercio de los adultos hispanos reporta dormir menos de siete horas por noche.

Los horarios laborales irregulares, el trabajo por turnos y las exigencias de determinados empleos pueden dificultar un descanso adecuado. La AHA también menciona factores ambientales como el ruido, el calor nocturno y el hacinamiento en los hogares.

La organización advierte que otros elementos, como el estrés crónico, la discriminación y determinadas exposiciones ambientales, pueden contribuir a las diferencias en salud cardiovascular.

¿Cómo prevenir una enfermedad cardiovascular?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan vigilar la presión arterial, el colesterol y la glucosa, además de mantener hábitos que protejan la salud cardiovascular.

La alimentación es uno de los puntos centrales. Los CDC recomiendan consumir frutas, verduras, cereales integrales y alimentos ricos en fibra, mientras se limita el consumo de grasas saturadas, grasas trans, sodio y azúcares añadidos.

La actividad física también ayuda a reducir distintos factores de riesgo. Para los adultos, los CDC recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar a paso rápido o andar en bicicleta.

El tabaquismo es otro factor modificable. Dejar de fumar reduce el riesgo cardiovascular, mientras que fumar aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular.

Dormir al menos siete horas también forma parte de las recomendaciones generales de prevención. Los CDC relacionan la falta de sueño con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, hipertensión y otras enfermedades crónicas.

El control médico permite detectar problemas que pueden avanzar sin síntomas. La presión arterial alta, por ejemplo, suele no producir señales evidentes y solo puede confirmarse mediante una medición.

¿Qué tiene que ver el acceso a la atención médica?

La prevención cardiovascular no depende únicamente de las decisiones individuales. La AHA señala que el idioma, el acceso a los servicios de salud, las condiciones sociales y el lugar de nacimiento también pueden modificar el riesgo y los resultados médicos.

La organización advierte que agrupar a todos los hispanos bajo una misma categoría puede ocultar diferencias importantes. Las tasas de obesidad, diabetes y otros factores de riesgo cambian entre comunidades de distintos orígenes.

El acceso también influye en la posibilidad de detectar y controlar enfermedades. Esto es especialmente relevante para condiciones como la hipertensión y la diabetes, que pueden permanecer sin diagnóstico durante largos periodos.

La AHA plantea que las estrategias de prevención deben considerar las características de cada comunidad. El idioma y el contexto cultural forman parte de una atención cardiovascular efectiva, según la organización.

Los CDC también recomiendan acudir regularmente a los servicios de salud para realizar controles preventivos y manejar enfermedades como diabetes, hipertensión y colesterol alto.

¿Qué propone la American Heart Association?

La AHA plantea mejorar la información disponible sobre la población hispana mediante datos más detallados por grupo de origen, en lugar de analizarla únicamente como una población uniforme.

La organización también pide aumentar la representación de hispanos en las investigaciones cardiovasculares. Esto permitiría estudiar mejor las diferencias relacionadas con ascendencia genética, condiciones ambientales, factores sociales y experiencias de salud.

El objetivo es que la prevención no se limite al tratamiento de los factores de riesgo después de que aparecen. La estrategia busca identificar antes las condiciones que aumentan el riesgo cardiovascular y adaptar las intervenciones a las distintas comunidades hispanas.

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