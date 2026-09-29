¿Vas al hospital en California? ICE no puede entrar sin orden judicial y ahora deben avisarte

Cada centro de salud debe colocar el aviso en su entrada principal. Foto: AFP

Los hospitales y clínicas de California deberán colocar en su entrada principal un aviso que advierta que ningún agente migratorio puede pasar a sus áreas no públicas, como las de atención médica, sin una orden judicial válida, de acuerdo con la ley SB 1323.

La prohibición de que agentes de inmigración entren sin orden judicial a las áreas donde se atiende a pacientes existe en California desde 2025. Sin embargo, la SB 1323 la hace visible para cualquiera que llegue al hospital y, además, obliga a preparar al personal para atender una petición concreta de los pacientes que llegan bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El letrero, además deja de ser una recomendación y se vuelve obligatorio, de acuerdo con el nuevo dictamen que el gobernador Gavin Newsom firmó el 27 de septiembre.

La ley surgió después de varios episodios en centros de salud. En uno de ellos, agentes migratorios ocuparon durante 15 días el vestíbulo de un hospital del sur de California a la espera de que dieran de alta a un paciente, según el análisis del Comité Judicial del Senado estatal. En otro, la familia y los abogados de un hombre detenido no pudieron verlo en el hospital, pese a que al principio los agentes dijeron que la familia podía visitarlo.

¿Qué cambia con la nueva ley?

La SB 1323, presentada por la senadora estatal Susan Rubio, endurece dos medidas que antes eran flexibles. Cada centro de salud debe colocar el aviso para las autoridades en su entrada pública principal, algo que la ley anterior solo recomendaba. Además, debe contar con procedimientos para registrar y recibir a quienes llegan de visita, que antes se pedían solo “en la medida de lo posible”.

El cambio con más impacto para las familias tiene que ver con los pacientes detenidos. Hospitales y clínicas deberán explicar a su personal y a sus voluntarios cómo responder cuando una persona bajo custodia de ICE pide que se avise a un familiar o a una persona de apoyo en qué lugar se encuentra.

¿En qué áreas del hospital no puede entrar ICE sin orden judicial?

La protección cubre las llamadas áreas no públicas, es decir, los espacios donde el paciente recibe atención médica o habla sobre su información de salud, y cualquier zona que no esté abierta al público. Los hospitales pueden señalarlas con letreros, mapas, acceso con llave o reglas internas, según un boletín de la Oficina del Fiscal General de California.

La restricción no alcanza a los espacios abiertos, así que vestíbulos y salas de espera no tienen la misma protección. En esas zonas siguen aplicando los derechos básicos frente a un agente de ICE, como el de guardar silencio.

🗓️There is one week left in California Governor Gavin Newsom's final legislative cycle.



There are still 16 of Courage California’s progressive priority bills on the governor’s desk waiting to be signed or vetoed by September 30th.



Learn more about these bills at:… pic.twitter.com/VLd1Pg6bty — CourageCalifornia (@CourageCA) September 23, 2026

¿Qué orden necesita ICE para pasar a esas áreas?

Los agentes necesitan una orden judicial válida, en físico, que autorice de manera específica la entrada a las áreas no públicas. La única excepción es que una ley estatal o federal exija dar el acceso. Cuando la orden viene de una corte federal, la firma un juez de distrito o un juez magistrado, según la guía de la Fiscalía para centros de salud.

La misma guía aclara que una orden administrativa de ICE no autoriza el acceso a las áreas no públicas de un hospital en California, y recuerda que ese documento no lo firma un juez. Es la misma diferencia entre una orden judicial y una orden administrativa de ICE que aplica cuando los agentes llegan a una casa.

Cuando los agentes se presentan en un hospital, el personal no debe resolver la solicitud por su cuenta, sino canalizarla a los responsables del centro. La ley fija varias obligaciones para esos casos.

Avisar de inmediato a la gerencia, la administración o el área legal del centro sobre cualquier solicitud de acceso a un paciente o a una zona del hospital.

Entregar a esas mismas áreas cualquier citatorio, orden o documento que presenten los agentes para revisar expedientes.

Dejar constancia de la negativa de acceso, siempre que sea posible, con al menos un empleado como testigo.

¿Qué puede pedir un paciente que está bajo custodia de ICE?

Una persona detenida que llega al hospital puede pedir al personal que avise a un familiar o a una persona de apoyo dónde se encuentra. La ley no obliga al hospital a hacer ese aviso. Lo que exige es que el personal sepa cómo responder cuando el paciente lo solicita, así que la petición tiene que salir del propio paciente.

La senadora Rubio defendió la medida ante el Comité Judicial del Senado con el argumento de que las personas “no pierden sus derechos fundamentales cuando están bajo custodia, especialmente cuando reciben atención médica”. También sostuvo que estar detenido no debería significar quedar aislado de los seres queridos durante una enfermedad o una lesión.

La privacidad durante la consulta también tiene respaldo. La guía de la Fiscalía recomienda que el personal pida a cualquier agente del orden esperar fuera de los cuartos de examen, sobre todo mientras se habla del estado de salud del paciente o durante revisiones delicadas. La excepción es que el personal considere riesgoso quedarse a solas con el paciente; en ese caso, los agentes pueden mantenerlo a la vista.

Algunos detalles ayudan a que la petición de aviso funcione en un momento de tensión.

Pedir al personal, de forma clara y directa, que se avise a la familia, porque la ley se enfoca en cómo responder a esa petición.

Llevar anotado o memorizado el teléfono de un familiar o de una persona de confianza, ya que no siempre se tiene el celular a la mano.

Dar el nombre completo de esa persona y su relación con el paciente, para que el personal sepa a quién contactar.

¿Desde cuándo aplica y hasta cuándo dura?

La prohibición de entrar sin orden judicial viene de la ley SB 81, vigente desde el 20 de septiembre de 2025. Los centros de salud tuvieron hasta el 4 de noviembre de ese año para cumplir con sus reglas de acceso.

La nueva ley tiene fecha de caducidad. Sus cambios dejarán de aplicar el 1 de enero de 2030, cuando regresarán las reglas de 2025. Con ellas se mantiene la prohibición de entrar sin orden judicial, pero el letrero vuelve a ser opcional y desaparece la instrucción sobre las peticiones de los pacientes detenidos.

La Asociación Dental de California había pedido incluir una fecha límite para que estas obligaciones pudieran revisarse y vencer si el riesgo para los pacientes disminuía.

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