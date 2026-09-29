Retiran más de 25 mil frascos de medicamentos contra la hipertensión: por qué es peligroso tomarlas

El medicamento retirado actúa contra la hipertensión. Foto: Shutterstock

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos anunció el retiro voluntario de 25 mil frascos de un medicamento contra la hipertensión. La medida ocurre después de que las tabletas no cumplieran con las normas de disolución establecidas, por lo que se vuelve un producto peligroso.

Cabe aclarar que, de los 25 mil frascos retirados del mercado, el aviso más reciente involucra 13 mil 567 envases de clortalidona, de 25 miligramos. De acuerdo con un informe oficial de la FDA, el retiro fue realizado por Inventia Healthcare Limited, una compañía con sede en India.

El lote afectado es el RISA24002, con número NDC 64980-599-01 y fecha de vencimiento en abril de 2027, expone el reporte. El otro lote de medicamentos (11 mil 460 frascos) fue retirado en junio, bajo la misma situación.

La FDA clasificó el retiro como Clase II, una categoría que corresponde a productos cuyo uso puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles. Asimismo, la probabilidad de consecuencias graves se considera remota.

Estos son los datos que debes revisar para el retiro más reciente:

Medicamento: Chlorthalidone Tablets, USP, 25 mg

Presentación: frasco con 100 tabletas

NDC: 64980-599-01

Lote: RISA24002

Vencimiento: abril de 2027

Fabricante: Inventia Healthcare Limited

Número de retiro FDA: D-0852-2026

Distribución: nacional

¿Por qué retiraron la clortalidona contra la hipertensión?

La preocupación principal está relacionada con la manera en que el medicamento se disuelve y libera su principio activo, en este caso la clortalidona, después de ser ingerido.

Según la FDA, las pruebas de disolución permiten comprobar que una tableta libera el medicamento de la forma y en el tiempo previstos para que el organismo pueda absorberlo. Cuando un producto no cumple con esos parámetros, existe la posibilidad de que el paciente no reciba la cantidad de principio activo esperada.

El riesgo puede estar en que el medicamento no controle adecuadamente la hipertensión durante el tratamiento.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que la hipertensión es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares. En 2024, la presión arterial alta fue una causa primaria o contribuyente en más de 680,000 muertes en Estados Unidos.

La clortalidona es un diurético, conocido popularmente como una “pastilla de agua”. Se utiliza principalmente para tratar la hipertensión y también puede emplearse para controlar la retención de líquidos.

Según detalla los CDC, hace que los riñones eliminen una mayor cantidad de agua y sal a través de la orina. De esta manera ayuda a reducir el volumen de líquido en el organismo y, con ello, la presión arterial.

Si la clortalidona forma parte de tu tratamiento y los datos del frasco coinciden con alguno de los lotes retirados, lo recomendable es contactar al farmacéutico o al médico que indicó el tratamiento para confirmar cómo proceder y conseguir un reemplazo. Además, los pacientes deben estar atentos a cualquier señal que indique una presión arterial alta.

A principios de septiembre, la FDA también anunció el retiro de un conocido suplemento para bajar de peso, luego de detectar dos sustancias no declaradas y potencialmente peligrosas.

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