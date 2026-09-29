Mamdani abre un centro gratuito para ayudarte a conseguir trabajo en NY

El Centro de Empleo de Nueva York fue inaugurado en Manhattan. Foto: Envato

Si buscas trabajo en el gobierno de Nueva York, ahora puedes acudir a un espacio gratuito donde recibirás orientación para encontrar puestos disponibles y conocer los pasos para solicitar un empleo.

El Centro de Empleo de la Ciudad de Nueva York fue inaugurado en Manhattan y comenzará a atender sin cita a partir del 5 de octubre de 2026.

Está ubicado en 2 Lafayette Street y fue desarrollado por el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS).

El espacio busca facilitar el acceso a empleos en el servicio público para quienes necesitan ayuda para identificar oportunidades.

También se ofrece asesoría para preparar una solicitud o entender cómo funciona el proceso de contratación de la ciudad.

Today, we opened the Jobs NYC Center at 2 Lafayette Street — a walk-in hub where New Yorkers can find city job opportunities, get application support, and connect with hiring agencies.



The work has already begun: 17 new NYC Business Express Service Team (BEST) members were sworn… pic.twitter.com/aFLZicrvts — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 29, 2026

¿Qué servicios ofrece el Centro de Empleo de la Ciudad de Nueva York?

El centro ofrece orientación profesional para encontrar y solicitar empleos en el sector público, además de información sobre los exámenes de la función pública.

El personal puede ayudar a los solicitantes a identificar puestos disponibles, preparar sus aplicaciones, conocer los requisitos y conectarlos directamente con agencias que tienen vacantes.

También organizará ferias de empleo, entrevistas y eventos de contratación en los que las agencias podrán reunirse directamente con personas interesadas en trabajar para la ciudad.

El programa incluye talleres sobre carreras en el servicio público y explicaciones sobre el proceso de los exámenes de la función pública, incluido un taller denominado “Civil Service 101”.

¿Cómo llegar al Centro de Empleo de la Ciudad de Nueva York?

El Centro de Empleo de la Ciudad de Nueva York está en 2 Lafayette Street, Manhattan, cerca de Canal Street y el distrito de Civic Center.

Para llegar en metro, es posible tomar las líneas 4, 5 o 6 hasta Brooklyn Bridge.

O la J o Z hasta Chambers Street, la R hasta City Hall o las líneas A, C, 1, 2 o 3 hasta Chambers Street.

También puedes llegar en autobús mediante las rutas M1, M6, M15, M20, M22, M103 y B51, que tienen paradas en las inmediaciones del edificio.

La entrada del edificio está sobre Lafayette Street, cerca de la esquina con Reade Street, donde Lafayette Street se une con Centre Street.

El centro está dentro de un edificio municipal que también alberga el centro de exámenes de Servicio Civil de DCAS. Esto permite que quienes necesiten presentar una prueba de la función pública puedan realizar ambas gestiones en el mismo lugar.

¿Qué empleos puedes buscar en el Centro de Empleo de la Ciudad de Nueva York?

El centro está orientado a empleos del gobierno de la ciudad y carreras en el servicio público. Las oportunidades pueden encontrarse en distintas agencias e instituciones públicas de Nueva York.

La iniciativa Jobs NYC, en la que se basa el nuevo espacio, ha ayudado desde 2024 a 47 agencias de la ciudad a reclutar personal. Entre ellas están el Departamento de Educación, NYC Health + Hospitals y City University of New York (CUNY).

El servicio también está disponible para empleados actuales de la ciudad que buscan promociones, capacitación u otras oportunidades para avanzar dentro del servicio público.

También habrá eventos para contratar directamente

Una de las herramientas del centro serán los hiring halls, jornadas en las que las agencias pueden entrevistar directamente a personas interesadas en sus puestos.

Durante una primera jornada realizada en agosto, 17 personas fueron contratadas para integrar el NYC Business Express Service Team (BEST), un equipo del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas que ayuda a los negocios con permisos, licencias e inspecciones.

El Centro de Empleo de la Ciudad de Nueva York también funcionará como un espacio comunitario para talleres, actividades de desarrollo profesional, contactos laborales y eventos relacionados con el empleo público.

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