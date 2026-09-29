¿Llevas años sin ver a tu hijo en EE. UU.? Este programa ayuda a padres mexicanos a reencontrarse

Reencuentro de familia en Estados Unidos. Foto: Envato.

Para muchos padres mexicanos, volver a abrazar a un hijo que emigró a Estados Unidos parece un sueño cada vez más lejano. Pero hay una alternativa. En 2026, el programa Almas Mexicanas ofrece acompañamiento a adultos mayores de México que llevan años separados de sus hijos y desean tramitar una visa para visitarlos en territorio estadounidense.

La iniciativa busca acortar una distancia que no siempre se mide en kilómetros. A veces son diez, quince o más años sin compartir una comida familiar, celebrar un cumpleaños o conocer en persona a los nietos.

El programa de reunificación familiar pretende que esas historias tengan una oportunidad de cambiar.

¿Qué es Almas Mexicanas y cómo ayuda a los padres mexicanos?

Almas Mexicanas es una iniciativa de reunificación familiar que brinda orientación y acompañamiento a personas adultas mayores que viven en México y tienen hijos establecidos en Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por Conexión Migrante, el proyecto está dirigido a padres que llevan años sin ver a sus familiares y necesitan apoyo para realizar los trámites que les permitan viajar.

La iniciativa también ha tenido presencia en Carolina del Norte. El medio Qué Pasa ha documentado los esfuerzos para facilitar el reencuentro de familias mexicanas separadas por la migración.

La propuesta no consiste simplemente en organizar un viaje. Su propósito es acompañar a los participantes durante el proceso necesario para solicitar una visa estadounidense y preparar el encuentro con sus familiares.

Es importante distinguir este apoyo de un trámite de residencia permanente. El programa está orientado a facilitar visitas familiares, no a otorgar automáticamente un estatus migratorio en Estados Unidos.

¿Cuáles son los requisitos para participar en Almas Mexicanas en 2026?

El programa está dirigido principalmente a padres y madres mexicanos de edad avanzada que no han podido visitar a sus hijos durante un periodo prolongado.

Entre los criterios generales difundidos sobre la iniciativa se encuentran:

Ser mexicano y tener al menos 50 o 55 años, según los criterios de la convocatoria correspondiente

Llevar por lo menos 10 años sin ver a un hijo o hija que vive en Estados Unidos

Contar con pasaporte mexicano vigente

Tener disposición para realizar el trámite de visa y cumplir con los requisitos migratorios estadounidenses

La edad mínima y las condiciones de participación deben confirmarse directamente con los organizadores antes de iniciar una solicitud.

Una característica relevante es que la iniciativa se ha difundido entre adultos mayores de distintas partes de la República Mexicana, por lo que las familias interesadas no necesariamente tienen que residir en un solo estado.

En julio de 2026, por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, y la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (AMEXCAN) establecieron una colaboración para impulsar el programa Almas Mexicanas, Uniendo Familias. El acuerdo contempló la participación de autoridades locales como enlaces con las familias interesadas.

¿Qué documentos necesitan los padres mexicanos para solicitar el programa?

Las familias interesadas deben preparar la documentación de los padres que desean viajar a Estados Unidos.

Según la información publicada por Conexión Migrante, los documentos solicitados son:

Copia del pasaporte mexicano vigente

Copia de la credencial para votar vigente (INE)

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)

Los hijos que viven en Estados Unidos pueden entregar los documentos en la oficina del programa en Greenville, Carolina del Sur. También existe la posibilidad de enviarlos por correo cuando no pueden acudir personalmente.

Conviene confirmar previamente la dirección y las instrucciones de entrega. No es recomendable enviar documentos personales a intermediarios que no estén identificados por la organización.

¿Cuánto cuesta viajar a Estados Unidos con Almas Mexicanas?

Aquí hay un detalle que las familias deben conocer antes de comenzar: el programa no tiene un precio único para todos los participantes.

Conexión Migrante señala que el costo se calcula de acuerdo con las necesidades de cada grupo. Los gastos pueden incluir transporte, hospedaje, alimentación, acompañamiento del personal y variaciones en el tipo de cambio.

Los hijos que residen en Estados Unidos son quienes cubren estos gastos.

El acompañamiento también contempla asesoría para la entrevista consular, orientación para completar formularios y apoyo durante las distintas etapas del trámite.

La recomendación es solicitar un desglose de los costos antes de realizar cualquier pago y preguntar qué ocurriría si la visa no fuera aprobada.

¿Almas Mexicanas garantiza la visa para visitar a los hijos en EE. UU.?

No. Aunque el programa brinda acompañamiento, la decisión de otorgar una visa corresponde exclusivamente a las autoridades consulares estadounidenses.

El Departamento de Estado explica que la visa de visitante B-2, o la combinada B1/B2, permite realizar viajes temporales para visitar a familiares y amigos, entre otros motivos. Los solicitantes deben cumplir los requisitos establecidos por la legislación migratoria.

Incluso después de recibir una visa, la autorización de entrada al país corresponde a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando el viajero llega a Estados Unidos.

Por eso, las familias deben evitar comprometer gastos importantes de viaje antes de conocer el resultado del trámite.

¿Cómo contactar a Almas Mexicanas para solicitar la reunificación familiar?

Los mexicanos interesados pueden comunicarse directamente con la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (AMEXCAN), organización que impulsa la iniciativa.

Enlace Latino NC publicó los siguientes datos de contacto para el programa Almas Mexicanas: Uniendo Familias. La información corresponde a una publicación anterior, por lo que es conveniente confirmar que los canales siguen activos antes de enviar documentos o dinero.

Contacto de Almas Mexicanas

Teléfonos en Estados Unidos: 252-258-9967 y 252-329-0593

Correo del programa: almasmexicanas@amexcannc.org

Su página de Facebook la encuentras en este enlace.

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