COLA 2027: los pagos del Seguro Social que subirán desde enero y quiénes recibirán más dinero

Pago del Seguro Social en Estados Unidos. Envato.

Para millones de jubilados en Estados Unidos, unos dólares adicionales pueden marcar la diferencia al pagar la renta, comprar medicamentos o llenar el carrito del supermercado. El COLA 2027 aumentará los beneficios del Seguro Social y del programa SSI a partir de enero, aunque el porcentaje definitivo todavía está pendiente de anunciarse.

El Ajuste por Costo de Vida no beneficia únicamente a quienes reciben una pensión por jubilación. También alcanza a personas con discapacidad, viudas, viudos y otros familiares que cobran prestaciones del Seguro Social.

La Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el porcentaje oficial en octubre de 2026, después de conocer los datos de inflación correspondientes al tercer trimestre del año.

¿De cuánto será el aumento del Seguro Social con el COLA 2027?

Las estimaciones más recientes apuntan a un incremento superior al 2.8% que recibieron los beneficiarios en 2026.

De acuerdo con un análisis publicado por CNBC, AARP calculaba un ajuste del 3.5%, mientras que The Senior Citizens League proyectaba un aumento del 3.6%. La analista Mary Johnson había actualizado su estimación al 3.7%.

Estas cifras son proyecciones, no cantidades aprobadas.

Para entender cómo podría reflejarse el incremento, un jubilado que actualmente recibe 2 mil dólares mensuales obtendría 70 dólares adicionales con un COLA del 3.5%. Su nuevo beneficio sería de aproximadamente 2 mil 070 dólares antes de las deducciones correspondientes.

El aumento individual dependerá del beneficio que cada persona recibe actualmente.

¿Qué pagos y beneficios aumentarán con el COLA 2027?

El ajuste anual se aplica a distintas prestaciones administradas por el Seguro Social. La SSA explica que su objetivo es ayudar a que los beneficios mantengan su poder adquisitivo frente al aumento de los precios.

Estos son los principales pagos que recibirán el incremento:

Jubilación del Seguro Social: aumentarán las pensiones de quienes reciben beneficios por retiro

Seguro Social por discapacidad (SSDI): los trabajadores que reciben prestaciones por una discapacidad elegible tendrán el ajuste correspondiente

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): aumentarán los pagos federales para personas elegibles con ingresos y recursos limitados

Beneficios para sobrevivientes: viudas, viudos, hijos y otros familiares que reciben prestaciones por el fallecimiento de un trabajador también tendrán el incremento

Beneficios para cónyuges y dependientes: las prestaciones familiares vinculadas al historial laboral de un beneficiario del Seguro Social se ajustarán con el COLA

La SSA confirma que el ajuste anual se aplica tanto a los beneficios del Seguro Social como a los pagos federales de SSI.

¿Cuándo llegará el primer pago con el aumento del COLA 2027?

Aunque el incremento corresponde a los beneficios de enero de 2027, no todos los beneficiarios recibirán su dinero en la misma fecha.

Los jubilados y las personas que cobran SSDI recibirán sus pagos de enero conforme al calendario habitual del Seguro Social.

Los beneficiarios de SSI tendrán una fecha diferente.

Como el 1 de enero de 2027 es un día festivo federal, el pago de SSI correspondiente a ese mes se adelantará al jueves 31 de diciembre de 2026.

La SSA utiliza este procedimiento cuando la fecha habitual de pago coincide con un feriado o un fin de semana.

Esto significa que algunas personas verán reflejado el COLA 2027 antes de que termine diciembre.

No se trata de un cheque adicional ni de un bono de fin de año. Es el pago regular de enero que llega anticipadamente.

¿Qué otros límites del Seguro Social cambiarán en 2027?

El nuevo año también traerá modificaciones a determinadas cantidades utilizadas para administrar el programa.

Entre ellas se encuentran el límite de ingresos para quienes trabajan mientras reciben beneficios antes de alcanzar su plena edad de jubilación, la cantidad máxima de ganancias sujetas al impuesto del Seguro Social y los umbrales de ingresos utilizados para determinar los créditos laborales.

Estos valores se actualizan mediante mecanismos establecidos por la legislación federal, pero no todos aumentan exactamente en el mismo porcentaje que el COLA.

La SSA publica las cantidades correspondientes a cada año en su hoja informativa oficial.

¿El aumento del COLA 2027 significa que recibirás más dinero en tu cuenta?

No necesariamente en la misma proporción.

Los beneficiarios que tienen descontada la prima de Medicare Parte B deben considerar que cualquier aumento de esa prima puede reducir el incremento neto que reciben en su depósito mensual.

También pueden influir las retenciones de impuestos y otras deducciones aplicables.

Por eso, el porcentaje anunciado en octubre no siempre coincide con el aumento que finalmente aparece en la cuenta bancaria de cada jubilado.

La cantidad individual podrá consultarse en el aviso del COLA que envía la SSA o mediante la cuenta personal de my Social Security.

Para quienes dependen de su pensión para cubrir los gastos cotidianos, la cifra importante será la que quede disponible después de las deducciones. Esa diferencia determinará cuánto alivio representa realmente el ajuste de 2027.

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