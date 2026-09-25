USDA: 5 alertas por retiro de alimentos que debes conocer en Estados Unidos

Algunos reportes son de productos que no tienen la inspección federal. Foto: Envato

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó durante septiembre y agosto de 2026 varias alertas relacionadas con productos de carne de res, cerdo, cabra y pollo.

Algunos de los reportes corresponden a productos elaborados sin la inspección federal requerida, mientras que otras están relacionadas con requisitos de importación o posibles contaminaciones. Estos son cinco de los retiros recientes que conviene revisar.

USDA retira 167 mil 639 libras de carne de res, cerdo y cabra

Star Meat Delivery Inc., de Lucama, Carolina del Norte, retiró aproximadamente 167 mil 639 libras (75 mil 750 kilos) de productos crudos de cerdo, res y cabra que la empresa produjo sin inspección federal. Los productos también llevaban una falsa marca de inspección del USDA con el número de establecimiento “EST. 1363”.

La empresa envió la carne a A&D Foods, un distribuidor de Georgia, que posteriormente la distribuyó a restaurantes y establecimientos minoristas de todo el país. Entre los productos retirados había carne molida de cerdo, chorizo, chuletas de cerdo, costillas de res, rabo de res, cortes de cabra y mezcla para menudo.

El USDA indicó que no había reportes confirmados de enfermedades o lesiones vinculadas con estos productos cuando emitió la alerta. La agencia recomienda que los consumidores no los ingieran y que los desechen o los devuelvan al establecimiento donde los compraron.

USDA retira papas fritas con chicharrón importadas de Colombia

El Eden Import Distributor Corp., de Long Island City, Nueva York, retiró aproximadamente 264 libras (120 kilos) de productos de papas fritas que contienen chicharrón.

La empresa elaboró los productos en Colombia, país que no está autorizado para exportar productos cárnicos a Estados Unidos.

Los productos afectados corresponden a bolsas de 45 gramos de “De Todito NATURAL” y “De Todito BBQ”, que incluían chicharrón entre sus componentes. La importación se realizó el 28 de julio de 2026.

USDA alerta por guanciale con posible contaminación de Listeria

Prime Line Distributors Inc. y Ferrarini USA Inc. retiraron aproximadamente mil 513 libras de guanciale (686 kilos), un producto de cerdo curado listo para consumir, debido a una posible contaminación con Listeria monocytogenes.

El producto fue elaborado en Italia el 21 de mayo de 2026 y posteriormente importado a Estados Unidos.

Las presentaciones afectadas incluyen productos con el lote “263311US” y fecha de consumo preferente del 16 de mayo de 2027. Fueron distribuidos en California, Florida, Idaho, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.

La alerta se originó por una posible presencia de Listeria, una bacteria que puede causar enfermedades graves en determinadas personas. Al momento del anuncio no se habían confirmado enfermedades asociadas con los productos retirados.

USDA retira casi 25 mil libras de productos de pollo Buffalo

Shanghai Ravioli Corporation, de Boston, Massachusetts, retiró aproximadamente 24 mil 900 libras (11 mil 295 kilos) de productos congelados de pollo Buffalo que no estaban listos para consumir. El USDA señaló que fueron elaborados sin la inspección federal correspondiente.

La alerta incluye cajas de “Buffalo Chicken Rangoon” de 100 unidades y “Benedetto’s Buffalo Chicken Mozzarella Stick” de 120 unidades. Los productos fueron elaborados entre el 8 de julio de 2025 y el 29 de junio de 2026, con fechas de venta que llegan hasta el 29 de junio de 2027.

Los alimentos fueron enviados a establecimientos de servicios de comida en Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont. El USDA identificó además una marca falsa de inspección federal asociada con el establecimiento “EST. 18004”.

USDA retira pepinillos de cabra y pollo sin inspección federal

Indus Foods LLC, que opera como Gangothri Foods en Austin, Texas, retiró aproximadamente mil 626 libras (737 kilos) de productos listos para consumir de cabra y pollo encurtidos que la empresa elaboró sin la inspección requerida.

La lista incluye “Gangothri Goat Pickle”, “Gangothri Gongura Goat Pickle”, “Gangothri Chicken Pickle” y “Gangothri Gongura Chicken Pickle”, todos en frascos de ocho onzas. La empresa elaboró los productos entre el 28 de enero de 2025 y el 6 de mayo de 2026, con una vida útil de dos años.

Indus Foods distribuyó los productos a restaurantes, comercios y distribuidores en todo el país y también los vendió directamente a consumidores por internet. El USDA señaló que los frascos afectados no llevan una marca de inspección federal.

¿Qué hacer si tienes alguno de estos productos?

El USDA recomienda no consumir los alimentos incluidos en una alerta de retiro. Si un consumidor tiene uno de los productos afectados, debe seguir las instrucciones específicas de la alerta para desecharlo o devolverlo al establecimiento donde lo adquirió.

Para verificar si un alimento está incluido en un retiro, el FSIS mantiene una herramienta de consulta para consumidores y un formulario para reportar problemas relacionados con productos de carne, pollo y huevos regulados por la agencia.

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