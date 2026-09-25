Green Card: cuánto tiempo puedes estar fuera de EE. UU. sin arriesgar tu residencia

Green Card. Foto: Envato.

Viajar a México para visitar a la familia, atender una emergencia o pasar una temporada fuera de Estados Unidos es posible si tienes Green Card. Pero hay un detalle que no conviene ignorar: permanecer más de 180 días en el extranjero puede cambiar las condiciones de tu regreso. Y si tu ausencia alcanza un año, las complicaciones migratorias pueden ser mayores.

La residencia permanente permite vivir y trabajar en Estados Unidos, además de realizar viajes internacionales. Sin embargo, tener la tarjeta vigente no significa que puedas establecerte indefinidamente en otro país y conservar tu estatus sin consecuencias.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explica en su guía para inmigrantes que los viajes breves generalmente no afectan la residencia permanente. La situación cambia cuando existen indicios de que la persona dejó de considerar a Estados Unidos su hogar principal.

¿Cuánto tiempo puedes estar fuera de Estados Unidos con Green Card?

No existe una cantidad de días que garantice conservar la residencia permanente en todas las circunstancias. Las autoridades consideran tanto la duración del viaje como la intención de mantener el país como residencia habitual.

Estos son los tres escenarios que debes conocer:

Menos de 180 días: un viaje temporal normalmente no afecta tu estatus, aunque determinadas circunstancias pueden provocar una revisión adicional

De 181 días a menos de un año: puedes quedar sujeto a una inspección migratoria completa al regresar

Un año o más: la Green Card, por sí sola, generalmente deja de ser suficiente como documento de viaje para regresar. Además, pueden surgir dudas sobre un posible abandono de la residencia

El Immigrant Legal Resource Center (ILRC) recomienda que los residentes permanentes procuren limitar sus viajes a menos de seis meses y consulten con un abogado si necesitan permanecer fuera durante más tiempo.

¿Puedes perder tu Green Card si pasas más de seis meses en México?

No automáticamente. Una ausencia superior a seis meses no significa que las autoridades puedan cancelar tu residencia únicamente porque superaste ese plazo.

Lo que sí puede ocurrir es que los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) examinen con mayor detalle tus circunstancias.

USCIS advierte que incluso una ausencia de entre seis meses y un año puede plantear problemas cuando existen pruebas de que el residente dejó de considerar a Estados Unidos su hogar permanente.

La nueva regla beneficia a hijos de personal de embajadas y consulados.

Por eso, conservar vínculos con el país resulta importante. Tener una vivienda, mantener un empleo o presentar las declaraciones de impuestos correspondientes puede ayudar a demostrar que el viaje era temporal.

Regresar a Estados Unidos una vez al año tampoco garantiza conservar la Green Card. La intención de mantener la residencia permanente importa más que realizar entradas periódicas al país.

¿Qué pasa si permaneces más de un año fuera de Estados Unidos?

Una ausencia de un año o más puede complicar considerablemente el regreso si no solicitaste previamente la documentación adecuada.

USCIS señala que, en estas circunstancias, un residente puede ser considerado como alguien que abandonó su estatus. No obstante, la pérdida de la residencia no se produce automáticamente al cumplirse el año.

Si sabes que necesitarás permanecer en el extranjero durante un periodo prolongado, puedes solicitar un permiso de reingreso mediante el Formulario I-131 antes de salir de Estados Unidos.

Este documento generalmente tiene una vigencia de hasta dos años y permite solicitar el regreso sin necesidad de obtener una visa de residente de retorno durante su periodo de validez.

Hay una advertencia importante: el permiso de reingreso no garantiza la admisión al país. Los oficiales migratorios conservan la facultad de realizar la inspección correspondiente.

¿Los viajes al extranjero pueden afectar tu solicitud de ciudadanía?

Sí. La residencia permanente y la residencia continua exigida para obtener la ciudadanía estadounidense son requisitos diferentes.

Una ausencia de más de seis meses, pero inferior a un año, puede generar una presunción de interrupción de la residencia continua. El solicitante puede presentar pruebas para intentar demostrar que mantuvo su residencia en Estados Unidos.

Autoridades de EU aplicarán revisión de casos para green card. Foto: Shutterstock

Las ausencias de un año o más generalmente interrumpen ese requisito, salvo determinadas excepciones legales.

Antes de comprar un boleto para pasar varios meses en México, conviene revisar cuánto tiempo llevas fuera del país y cómo podría afectar ese viaje tus planes de naturalización.

¿Qué debes hacer si un agente migratorio cuestiona tu Green Card?

Una inspección adicional no significa necesariamente que hayas perdido tu residencia.

El ILRC recuerda que la tarjeta es una prueba del estatus migratorio, no el estatus en sí mismo. También advierte sobre las consecuencias de firmar el Formulario I-407, utilizado para renunciar voluntariamente a la residencia permanente.

Si un oficial cuestiona tu residencia o te pide firmar una renuncia, solicita asesoría legal antes de tomar una decisión.

Y si tienes antecedentes penales, obtuviste tu residencia mediante asilo o necesitas vivir temporalmente fuera de Estados Unidos, es especialmente importante consultar con un abogado de inmigración antes de viajar.

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