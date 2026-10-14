El 73% de los hispanos en EE. UU. dice que no gana lo suficiente para vivir como desea

Muchos hispanos tienen dificultades para costear necesidades básicas. Foto: Envato

El 73% de los adultos hispanos en Estados Unidos considera que no gana lo suficiente para llevar el estilo de vida que desea, según una encuesta del Pew Research Center publicada el 14 de octubre de 2026.

El estudio también encontró que 60% de los hispanos tuvo dificultades para pagar al menos una necesidad básica durante el último año, como atención médica, transporte, vivienda o alimentos.

El estudio examinó cuatro gastos esenciales: atención médica, transporte diario, renta o hipoteca y alimentos obtenidos en bancos de comida o despensas comunitarias.

En el conjunto de la población adulta estadounidense, 44% reportó dificultades para pagar al menos uno de estos gastos durante los 12 meses anteriores a la encuesta.

La encuesta identificó diferencias entre los grupos raciales y étnicos incluidos en el análisis.

La proporción entre los hispanos fue 16 puntos porcentuales superior al promedio nacional, mientras que la de los afrodescendientes lo superó por 21 puntos.

¿Qué gastos contempla el estudio?

La atención médica fue una de las categorías analizadas por Pew Research Center. El 37% de los adultos hispanos dijo que tuvo problemas para pagar servicios médicos para sí mismo o algún familiar durante el último año, frente a 28% del total de adultos estadounidenses. Los porcentajes aparecen en el gráfico sobre las dificultades para pagar atención médica.

La vivienda también forma parte del 33% de las necesidades notificadas por las familias hispanas al tener problemas para pagar el alquiler o la hipoteca.

En el caso de los alimentos, la medición también contempla que un 33% de los hispanos recibieron comida de un banco de alimentos o una despensa comunitaria.

El informe general también detalla los resultados correspondientes al transporte diario y las demás necesidades evaluadas. Los datos completos pueden consultarse en el informe de Pew Research Center sobre las dificultades para pagar necesidades básicas.

Los hogares con ingresos bajos reportaron más dificultades

El nivel de ingresos también marca diferencias en la capacidad para cubrir gastos esenciales. Según el informe, 71% de los adultos de hogares con ingresos bajos tuvo problemas para pagar al menos una de las cuatro necesidades evaluadas.

La proporción descendió a 39% entre los adultos de ingresos medios y a 13% entre quienes pertenecen a hogares con ingresos altos.

¿Cómo se realizó la encuesta?

Pew Research Center realizó la encuesta sobre necesidades básicas entre el 20 de julio y el 9 de agosto de 2026.

De acuerdo con los datos, las diferencias por nivel de ingresos son significativas en casi todos los indicadores de la encuesta. Los problemas financieros también son más frecuentes entre las mujeres, los adultos afroamericanos e hispanos, los jóvenes y las personas sin un título universitario de cuatro años. Estos grupos suelen tener menores ingresos familiares, lo que ayuda a explicar algunas de las diferencias.

Los porcentajes representan las respuestas de los participantes. Por sí solos, no permiten atribuir las diferencias entre grupos a una causa específica ni concluir que todas las personas de una misma comunidad enfrentan las mismas dificultades.

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