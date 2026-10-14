EE. UU. elimina el sello del pasaporte: qué hacer si tu registro migratorio tiene un error

El cambio no elimina el registro de entrada. Foto: Envato.

Quienes viajen a Estados Unidos deben acostumbrarse a una nueva rutina al llegar al país: revisar su registro migratorio en internet, incluso si el agente de inmigración no les pone un sello en el pasaporte. Desde el 1 de octubre de 2026, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dejó de utilizarlo de manera rutinaria durante la inspección inicial de la mayoría de los viajeros, por lo que el formulario electrónico I-94 cobra todavía más importancia.

¿Por qué Estados Unidos deja de sellar los pasaportes?

La medida forma parte de la modernización de los controles fronterizos. En un boletín publicado el 1 de octubre, CBP explicó que dejar de estampar los pasaportes durante la inspección primaria busca agilizar el proceso de entrada y reducir costos operativos.

El cambio no elimina el registro de entrada ni modifica por sí mismo las condiciones de una visa. Lo que cambia es la manera en que los viajeros consultan la información sobre su admisión y el tiempo autorizado para permanecer en el país.

Según el reporte publicado por Yahoo Travel , el sello físico dejará de ser habitual para la mayoría de quienes llegan a Estados Unidos. Sin embargo, no desaparece por completo: los agentes todavía pueden utilizarlo en determinadas circunstancias, como durante una inspección secundaria o en ciertos procedimientos migratorios.

Para los turistas, estudiantes internacionales y trabajadores temporales, la consecuencia es concreta. Ya no conviene depender de la tinta estampada en el pasaporte para comprobar cuándo entraron o hasta qué fecha pueden quedarse.

¿Qué es el formulario I-94 y por qué debes revisarlo?

El formulario I-94 es el registro oficial de entrada y salida que CBP utiliza para documentar la admisión de determinados viajeros extranjeros. Su versión electrónica contiene información relevante sobre la entrada al país, la categoría migratoria bajo la cual fue admitida la persona y, cuando corresponde, la fecha límite de permanencia autorizada.

La agencia permite consultar el documento desde su portal oficial del I-94. Después de ingresar, conviene comprobar que la información coincida con el pasaporte utilizado durante el viaje y con las condiciones de admisión que explicó el agente fronterizo.

Presta especial atención a estos datos:

Nombre y apellidos: deben coincidir con los del documento de viaje

deben coincidir con los del documento de viaje Número de pasaporte: revisa que no haya cifras o letras equivocadas

revisa que no haya cifras o letras equivocadas Categoría de admisión: comprueba que corresponda al motivo de tu entrada

comprueba que corresponda al motivo de tu entrada Fecha de salida autorizada: verifica hasta cuándo puedes permanecer en Estados Unidos, si tu categoría migratoria tiene un plazo de estancia

No confundas la fecha de vencimiento de una visa con la fecha límite de permanencia que aparece en el I-94. Son datos distintos y cumplen funciones diferentes.

¿Qué debes hacer si tu registro I-94 tiene un error?

Un dato incorrecto no debe ignorarse, especialmente si afecta la categoría de admisión o el periodo autorizado de estancia.

CBP explica en su guía oficial sobre errores en el I-94 que los viajeros pueden acudir a una oficina de inspección diferida (Deferred Inspection) para solicitar ayuda cuando el registro electrónico o un formulario en papel contiene información equivocada.

Pasaporte de Estados Unidos. Foto: AFP.

Si encuentras una discrepancia, sigue estos pasos:

Guarda una copia del registro y anota qué información consideras incorrecta Reúne los documentos de respaldo, como el pasaporte, la visa y la documentación relacionada con tu entrada Contacta a CBP para averiguar cuál es la oficina de inspección diferida que puede atender tu caso Si el error corresponde a un I-94 emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), consulta las instrucciones de la agencia, pues el procedimiento de corrección puede ser diferente

No esperes hasta el último momento para aclarar una discrepancia. Un registro equivocado puede generar complicaciones al demostrar tu admisión, gestionar determinados trámites migratorios o comprobar tu estancia autorizada.

¿Quiénes deben revisar el I-94 después de entrar a EE. UU.?

La recomendación es especialmente relevante para turistas extranjeros, estudiantes con visa, trabajadores temporales y otros visitantes cuya admisión queda documentada mediante este registro.

Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales no reciben un I-94 de visitante por sus entradas habituales en las mismas condiciones que los extranjeros admitidos temporalmente. Por eso, antes de seguir instrucciones generales sobre el formulario, hay que identificar qué documento corresponde a cada situación migratoria.

CBP también dispone de una aplicación móvil llamada CBP Link, desde la que se pueden consultar determinados servicios y registros. El portal oficial del I-94 sigue siendo una vía directa para recuperar la información de entrada.

La desaparición del sello rutinario no significa que debas alarmarte si cruzaste la frontera y el agente no estampó tu pasaporte. Lo importante es comprobar que la entrada esté registrada correctamente y que la fecha autorizada coincida con tu situación. Ahora que ese dato depende cada vez más de una pantalla, verificarlo después de aterrizar es una precaución sencilla que puede ahorrarte problemas más adelante.

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