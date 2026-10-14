Perder la ciudadanía de EE.UU. sí es posible: el gobierno va contra 40 naturalizados

Ninguno de los casos está resuelto todavía: un juez debe decidir. Foto: AFP

El gobierno de EE. UU. presentó demandas para quitarle la ciudadanía a 40 personas naturalizadas. Según la orden, se les acusa de haber mentido u ocultado información al tramitarla, incluidos delitos como espionaje, homicidio involuntario y abuso sexual de menores, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

El Departamento de Justicia (DOJ) llevó los casos ante cortes de 19 distritos federales entre agosto y principios de octubre. Es el mayor número de demandas de este tipo presentado en un solo periodo bajo el gobierno de Donald Trump. El fiscal general, Todd Blanche, lo describió como “el mayor esfuerzo de desnaturalización de la historia moderna”, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia.

Nueve de los acusados son originarios de México, y varios llevan más de una década como ciudadanos. Pese a lo anterior, ninguno de los casos está resuelto todavía: cada demanda es una acusación que deberá revisar un juez federal. Y en todas, el problema de fondo ocurrió antes del juramento, en la solicitud y en la entrevista con USCIS.

¿Qué anunciaron el Departamento de Justicia y USCIS?

De acuerdo con USCIS, los 40 expedientes incluyen lavado de dinero, fraudes fiscales y a Medicare, identidades robadas, matrimonios falsos y actas de nacimiento falsificadas. También hay casos de seguridad nacional, como el de Jinchao Wei, un exmarinero de 26 años nacido en China. Según la demanda, obtuvo la ciudadanía por la vía rápida para militares cuando ya conspiraba para vender secretos castrenses a China. En agosto de 2025 fue declarado culpable de espionaje y después lo sentenciaron a 200 meses de prisión.

Entre los acusados originarios de México está Norma Patricia Esparza, de 52 años. No reveló un homicidio involuntario cometido antes de naturalizarse, por el que después la condenaron a seis años de cárcel en California. También figura Gilberto Barraza, de 58 años, que en 1992 solicitó un pasaporte con un acta de nacimiento falsa. Más tarde usó su matrimonio con una persona ciudadana para obtener la residencia permanente o Green Card, y en 2008 la ciudadanía.

El fiscal general adjunto de la División Civil, Brett A. Shumate, aseguró que “cada una de estas personas mintió para conseguir la ciudadanía estadounidense”. Aun así, ambas dependencias aclararon que las demandas son solo acusaciones y ningún tribunal ha determinado responsabilidad.

¿Por qué motivos se puede perder la ciudadanía naturalizada?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite revocar la ciudadanía de una persona naturalizada y cancelar su certificado cuando la naturalización se consiguió de forma ilegal, ocultando hechos importantes o mintiendo. Solo aplica a quienes se hicieron ciudadanos por naturalización, no a quienes nacieron en el país.

Shumate fijó las prioridades del gobierno en un memorándum del 11 de junio de 2025, que establece 10 categorías de casos de desnaturalización. Entre ellas destacan estas.

Personas que representen un riesgo para la seguridad nacional, con vínculos con terrorismo o espionaje

Responsables de tortura, crímenes de guerra u otras violaciones a derechos humanos

Integrantes o colaboradores de pandillas, organizaciones criminales trasnacionales o cárteles

Quienes no declararon delitos graves durante la naturalización, o cometieron delitos sexuales, violentos o de trata de personas

Autores de fraudes contra el gobierno, como préstamos PPP o Medicaid y Medicare, o contra particulares y empresas

La decisión no la toma USCIS. Solo una corte federal puede quitar la ciudadanía, ya sea a partir de una demanda civil como estas o tras una condena penal por fraude en la naturalización.

¿Qué tiene que ver mentir u ocultar algo en la solicitud de ciudadanía?

Casi todos los expedientes giran en torno al formulario N-400, la solicitud de naturalización, y a la entrevista con un oficial de USCIS en la que la persona responde bajo juramento. El trámite pregunta por arrestos y condenas, pero también por delitos cometidos aunque nunca haya habido un arresto. Varios acusados fallaron justo en esa pregunta.

Javier Marrero-Pando, nacido en Cuba, aseguró bajo juramento en su entrevista de octubre de 2020 que nunca había cometido un delito sin ser arrestado. Cinco meses antes había agredido sexualmente a un hombre con necesidades especiales, y en 2022 se declaró culpable. Raúl Cisneros, de 76 años y originario de México, dio la misma respuesta en su solicitud aunque antes había cometido actos lascivos contra un menor, por los que después lo condenaron a seis años de prisión.

A Mexican alien who illegally entered the U.S. was arrested on felony drug, drug-smuggling, and traffic-related charges. While awaiting his immigration court proceedings, he was then arrested TWICE more for domestic violence and DUI.



When this criminal appeared for an… pic.twitter.com/QaS1zVfxqR — USCIS (@USCIS) October 14, 2026

Según el gobierno, esos delitos demuestran que los acusados no tenían el “buen carácter moral” que la ley exige, y además los ocultaron a los oficiales. Otros casos tienen que ver con identidades. Gume Roberto Garza, de 59 años y originario de México, tenía una licencia de Texas con el nombre, el número de Seguro Social y la fecha de nacimiento de un ciudadano estadounidense. José Villarreal Ortiz, también mexicano, obtuvo la residencia haciendo pasar a su tía por su madre.

¿Ha habido otros casos de desnaturalización?

Durante años, las demandas para quitar la ciudadanía fueron poco frecuentes, pero el gobierno ya había llevado otros casos a las cortes antes del anuncio de octubre. Algunos de ellos ya tienen sentencia.

Enero de 2018. Un juez federal de Nueva Jersey le quitó la ciudadanía a Baljinder Singh, nacido en India, quien se naturalizó con un nombre distinto al que usaba cuando recibió una orden de deportación en 1992. Fue el primer resultado de la Operación Janus, que detectó unos 315 mil expedientes a los que les faltaban huellas digitales

Junio de 2026. El gobierno presentó demandas contra 17 personas naturalizadas por abuso sexual infantil, fraudes financieros y distribución de medicamentos sin licencia, entre otros delitos

Agosto de 2026. Un juez federal de Nueva York ordenó a Gurmeet Singh entregar su ciudadanía. Singh, nacido en India, fue condenado por una violación que cometió semanas antes de pedir la naturalización y que ocultó en el trámite

El ritmo cambió en 2026. El Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un proyecto independiente de investigación de datos que da seguimiento a los expedientes de las cortes federales, contó 125 demandas de desnaturalización entre 2008 y 2025. Solo entre enero y julio de 2026 hubo al menos 105, 50 de ellas en julio, un récord en sus registros.

¿Qué deben saber los ciudadanos naturalizados?

En EE. UU. viven alrededor de 25.8 millones de ciudadanos naturalizados, de acuerdo con el Servicio de Investigación del Congreso, con datos del Censo de 2024. Frente a esa cifra, las demandas se cuentan por decenas, y todas parten de una acusación concreta de fraude, mentira u ocultamiento durante el trámite, no del simple hecho de haber nacido en otro país.

Si alguien tiene dudas sobre una respuesta que dio, por ejemplo un arresto antiguo, un alias o un dato de su matrimonio, le conviene revisar su copia del N-400 con un abogado de inmigración o una organización acreditada, nunca con un notario. Quienes todavía preparan su trámite deben cuidar cada respuesta y cada documento, incluidas las traducciones de documentos en español para la solicitud de ciudadanía. También es mejor desconfiar de llamadas o mensajes que amenacen con quitar la ciudadanía a cambio de un pago, porque solo un juez federal puede ordenarlo.

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