Refugiados en EE.UU.: ahora tienen solo 10 días para defenderse si el gobierno quiere quitarles el estatus

Se calcula que 186 mil casos podrían quedar sujetos a esta regla. Foto: Cuartoscuro

Los refugiados en EE.UU. tendrán solo 10 días para defenderse cuando el gobierno busca quitarles su estatus. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un recorte a un tercio del plazo previo, que antes era de 30 días, según una regla publicada en el Federal Register.

El cambio aplica al aviso de intención de terminar el estatus de refugiado, una carta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) envía cuando considera que la persona no cumplía los requisitos para ser refugiada al llegar al país. Si al final le quitan el estatus, no hay forma de apelar esa decisión ante USCIS y el caso pasa a un proceso de deportación.

El gobierno calcula que hasta 186 mil casos podrían quedar sujetos a esta regla, aunque eso no significa que todos vayan a recibir la carta. El plazo es corto, pero hay un paso que, si se da a tiempo, cuenta como respuesta aunque las pruebas todavía no estén listas.

¿Qué cambia con la nueva regla del DHS?

La regla entró en vigor el 14 de octubre de 2026, el mismo día de su publicación. El DHS la emitió como regla final interina, una figura que le permitió aplicarla de inmediato sin consulta pública previa, bajo el argumento que retrasarla solo causaría más daño y que el tema toca la política exterior del país.

El plazo empieza a correr desde la fecha que aparece en el aviso, que es el día en que se envía, no el día en que la persona lo recibe. Por eso importa entender cómo se cuentan los días.

Si el aviso llega por correo, se suman 3 días, así que en total hay 13 días para responder

El DHS enviará estas cartas por paquetería exprés, con entrega garantizada en 3 días y número de rastreo

Los sábados, domingos y días feriados federales cuentan dentro del plazo

Si el último día cae en fin de semana o feriado, el plazo se recorre al siguiente día hábil

El gobierno defendió la medida con el argumento de que la revisión de refugiados se debilitó durante el gobierno de Joe Biden. Zach Kahler, vocero de USCIS, aseguró que la agencia encontró “una alarmante erosión de las medidas de revisión y verificación” para “acelerar el proceso y maximizar el número de refugiados admitidos”, de acuerdo con la agencia AP.

¿Quiénes pueden recibir el aviso y qué significa?

El aviso solo puede llegar a refugiados que todavía no tienen la Green Card ni la ciudadanía. Quienes ya ajustaron su estatus a residentes permanentes quedan fuera de este procedimiento, salvo que USCIS les haya retirado la residencia, porque en ese caso vuelven a ser refugiados. El cónyuge y los hijos que recibieron el estatus a través del titular solo pueden perderlo si el titular lo pierde.

Los refugiados son distintos de las personas que obtuvieron asilo, porque solicitaron y recibieron su protección fuera de EE. UU., antes de viajar. El único motivo para quitarles el estatus es que el gobierno concluya que no eran refugiados según la ley en el momento en que los admitieron. Los 186 mil casos que estima el DHS corresponden a refugiados que llegaron entre los años fiscales 2015 y 2025 y que no han ajustado su estatus.

Entre los esfuerzos que cita el DHS está la Operación PARRIS, que empezó en Minnesota y a través de la cual el gobierno envía a ICE casos con posibles indicios de fraude o riesgos de seguridad. En una revisión aparte, USCIS analizó más de 14 mil 500 casos de refugiados de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela, que suman más de 31 mil personas, y en más de mil 500 encontró indicios de posibles riesgos para la seguridad pública. Si el caso de una persona llega ante un juez de inmigración, todavía puede pedir otras formas de protección.

🚨 BREAKING: President Trump and DHS Sec. Markwayne Mullin are slashing the time refugees get to fight losing their legal status from 30 days to just 10, starting TODAY



Lose your status and you go STRAIGHT into deportation proceedings



This targets people DHS says NEVER actually… pic.twitter.com/hlHqPhkCPH — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 14, 2026

¿Qué pruebas o argumentos se pueden presentar en tan poco tiempo?

La regla permite responder con pruebas por escrito o con un testimonio oral. Pedir una entrevista con USCIS dentro del plazo cuenta como respuesta a tiempo, y en ese caso la persona no está obligada a entregar en ese plazo todas sus pruebas ni una respuesta completa. La solicitud de entrevista, eso sí, tiene que hacerse antes de que venza el plazo.

Tras la publicación de la regla, las organizaciones de reasentamiento advirtieron que el tiempo no alcanza. Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, calificó el plazo como “totalmente insuficiente para encontrar un abogado, traducir documentos u obtener registros de un país del que tuvieron que huir”. La organización HIAS advirtió que los refugiados podrían terminar deportados a países donde corren riesgo de persecución y tortura.

Como el motivo para quitar el estatus es que la persona no era refugiada cuando llegó, las pruebas más útiles suelen ser las del caso original. Por ejemplo, los documentos de aprobación del estatus, el registro de entrada, los documentos de identidad y cualquier constancia de la persecución que la obligó a salir de su país, como denuncias, cartas o reportes médicos.

¿Qué hacer de inmediato si llega la carta?

Recibir el aviso no significa perder el estatus de forma automática, pero sí obliga a actuar en cuestión de días. Estos son los primeros pasos que conviene dar.

Revisar la fecha del aviso y contar los días desde ahí, sumando 3 si llegó por correo, para saber cuándo vence el plazo

Guardar el sobre, la guía de rastreo y cualquier comprobante de entrega

Pedir una entrevista con USCIS antes de que venza el plazo, siguiendo las instrucciones del aviso, aunque las pruebas todavía no estén completas

Buscar de inmediato a un abogado de inmigración o una organización acreditada. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) publica una lista de proveedores que dan ayuda legal gratuita a inmigrantes

Reunir copias de los documentos del caso de refugio y de identidad, y empezar a traducir al inglés los que estén en otro idioma

Además, el público puede opinar sobre la regla hasta el 13 de noviembre de 2026, en el portal regulations.gov, dentro del expediente USCIS-2026-0397. Los comentarios deben ir en inglés o acompañados de una traducción, y no se aceptan por correo electrónico ni por carta. Mientras tanto, la regla sigue vigente, así que un comentario no detiene un aviso que ya llegó.

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