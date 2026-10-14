Tu licencia de conducir, la pista que usa ICE en Washington para rastrear personas

La práctica está ligada a más de 350 arrestos confirmados. Foto: Cuartoscuro

Agentes federales de inmigración siguen usando los datos de las licencias de conducir y de los registros de vehículos de Washington para localizar y arrestar a inmigrantes. La práctica está ligada a más de 350 arrestos confirmados entre agosto de 2025 y octubre de 2026, según el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR).

A finales de julio, el centro tenía verificados 64 casos acumulados en cerca de un año. En menos de tres meses, la cifra se multiplicó más de cinco veces, y los investigadores advierten que el número real es mucho mayor, porque solo cuentan los arrestos que alguien les reporta.

El aumento ocurre pese a que el estado empezó a bloquear el acceso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a esos datos en noviembre de 2025 y pese a que una ley estatal de 2019 prohíbe ayudar en el control migratorio civil. La información sigue llegando a manos federales por otras vías, y el gobierno del estado estudia una medida para cerrarlas.

¿Qué encontró el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington?

Los arrestos que documentó el centro empezaron con una búsqueda en Nlets, un sistema que conecta las bases de datos de las policías del país y que permite consultar la información del Departamento de Licencias de Washington (DOL). Según el centro, los agentes buscan las placas de los autos que pasan, obtienen el nombre y la dirección del dueño y a menudo detienen el vehículo en cuestión de minutos.

El centro ha seguido el problema durante todo el año, y sus conteos muestran qué tan rápido creció.

Enero de 2026. Su informe de enero verificó nueve casos, ocho de ellos con búsquedas hechas por la Patrulla Fronteriza (CBP)

27 de julio de 2026. Los casos confirmados llegaron a 64

6 de agosto de 2026. La cifra subió a 90

2 de septiembre de 2026. El conteo alcanzó 213

13 de octubre de 2026. El informe más reciente confirmó más de 350 arrestos

El volumen de búsquedas es mucho mayor que el de los arrestos. Las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consultaron la base de datos del DOL más de 3.6 millones de veces entre enero de 2025 y mayo de 2026, de acuerdo con el mismo informe.

¿Cómo acceden los agentes a los datos si el estado bloqueó a ICE?

Washington bloqueó en noviembre de 2025 las búsquedas de la división de deportaciones de ICE, y en enero de 2026 extendió el bloqueo a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) actuó de forma más limitada, por su trabajo contra la trata de personas, y al 18 de septiembre había bloqueado solo cinco de sus códigos de agencia.

Ese código, de nueve caracteres, identifica a la agencia que hace cada consulta en Nlets, y es justo por donde se cuelan las búsquedas. Cuando el estado bloquea un código, las búsquedas siguen con otro, a veces el mismo día. El estado bloqueó el código VACBP1500 el 14 de abril de 2026, y ese mismo día empezaron consultas con uno nuevo. Hasta el momento, el centro ha documentado 38 códigos federales distintos usados antes de arrestos en el estado, y sospecha que ICE usa códigos de CBP o le pide a esa agencia que haga las búsquedas por él.

El gobernador Bob Ferguson aseguró que el estado ha impedido 108 mil 170 intentos de acceso de agencias migratorias federales desde noviembre de 2025, de acuerdo con KUOW. Ferguson explicó que no busca cortar todo el acceso federal, porque esos datos también sirven en casos de tráfico de armas y trata de personas.

Pese a lo anterior, hay otra vía que preocupa a los investigadores. El DOL tenía en 2025 contratos con 14 empresas de datos, entre ellas LexisNexis y Experian. Esos contratos prohíben revender la información para control migratorio civil, pero las búsquedas de ICE en LexisNexis estarían ocultas incluso para la propia empresa, por la forma en que está diseñado su contrato con la agencia, lo que dificulta cualquier auditoría.

Washington State



ILLEGAL ALIENS



UW researchers link 356 immigration arrest cases to Washington driver data despite state efforts to block access



A new University of Washington report finds federal agents continue accessing state licensing data, even as Washington blocks… pic.twitter.com/aY7t2TBXoU — S.A. Dupres (@Susan_Dupres) October 14, 2026

¿Qué prohíbe la ley Keep Washington Working?

La ley entró en vigor el 21 de mayo de 2019 y fija límites para las agencias estatales, entre ellas el DOL y la Patrulla Estatal. Según el Código Revisado de Washington, esas agencias no pueden usar sus recursos para investigar, hacer cumplir o ayudar en el control de leyes dirigidas contra residentes solo por su estatus migratorio. Además, deben limitar la información que recaban al mínimo necesario.

Para las policías, la misma ley prohíbe preguntar por el estatus migratorio, salvo en una investigación penal. Tampoco pueden entregar información personal no pública a las autoridades migratorias en asuntos que no son penales, ni retener a alguien solo por una orden migratoria civil. La excepción principal es una orden judicial emitida legalmente o una obligación expresa de la ley.

El problema es que la ley ha sido difícil de hacer cumplir.. Según el centro de la Universidad de Washington, al parecer nadie en el estado ha sido sancionado por compartir datos de forma indebida en Nlets, pese a los cientos de arrestos documentados.

¿Qué revisa el gobernador Bob Ferguson?

Investigadores y activistas pidieron al gobernador que revise cómo se recopilan y se comparten los datos de los conductores. Su oficina respondió que su equipo analiza qué han hecho otros estados y qué es legal para exigir órdenes judiciales en las solicitudes de datos relacionadas con inmigración civil, según el Seattle Times. “Le pedimos al gobernador que revise cómo se está recopilando esta información, cómo se está compartiendo”, dijo Guillermo Rivera, organizador del grupo Eastside For All.

Otros estados ya dan ese paso, aunque con alcances distintos. Nueva York exige una orden de un juez federal, y Maryland pide una orden judicial para cualquier acceso a datos de conductores relacionado con inmigración, incluido Nlets. Minnesota , en tanto, exige una orden de corte, pero solo para las licencias que no son REAL ID. Colorado, Illinois, Massachusetts, Oregón y Virginia tienen algún tipo de requisito similar.

¿Qué pueden hacer los conductores inmigrantes en Washington?

Tener licencia de conducir en Washington no es un delito, y la ley estatal sigue prohibiendo que las agencias del estado ayuden en el control migratorio civil. Mientras el gobierno decide si exigirá órdenes judiciales, conocer los propios derechos es la mejor protección para quienes manejan a diario.

Conviene saber qué derechos tiene una persona si ICE la para en el auto y cómo distinguir una orden firmada por un juez de una orden administrativa. Para eso sirve revisar cómo saber si un agente de ICE es real y qué órdenes debe presentar. También ayuda tener un plan familiar y los datos de un abogado de inmigración a la mano.

Si un familiar es detenido, hay herramientas gratuitas para buscar ayuda legal aunque no se tenga abogado. El centro de la Universidad de Washington publicó además un resumen en español de su informe.

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