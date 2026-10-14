Cómo calcular tus beneficios de Seguro Social para 2027

El COLA 2027 del Seguro Social fue anunciado este 14 de octubre. Foto: Shutterstock

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés), la agencia federal que administra los beneficios de jubilación, sobrevivientes y discapacidad, anunció el Ajuste por Costo de Vida (COLA) correspondiente a 2027.

El porcentaje oficial del COLA 2027, anunciado hoy oficialmente en 3.6%, permite calcular cuánto aumentarán los pagos mensuales de millones de beneficiarios. Esto representará, en promedio, un aumento de $75 mensuales para los beneficiarios del Seguro Social.

❗BREAKING❗76 million Americans will receive a 3.6% cost-of-living adjustment (COLA) in their monthly Social Security benefits and Supplemental Security Income (SSI) payments in 2027. Learn more: https://t.co/ZFjSgZZqm4 pic.twitter.com/xJ7MqRajxT — Social Security (@SocialSecurity) October 14, 2026

El incremento se determina con base al anuncio del día de hoy de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la cual indicó un incremento de 0.6% en el mes de septiembre para la categoría denominada “Todos los Consumidores Urbanos” (All Urban Consumers), luego de haberse registrado un aumento del 0.4% en agosto .

Asimismo, el aumento de los últimos 12 meses del índice para todos los productos es de 3.7%, lo cual representa a su vez un incremento respecto del 3.4% registrado para el año anterior.

¿Cómo calcular cuánto aumentará tu pago del Seguro Social?

Los beneficiarios deben estimar el incremento al multiplicar su beneficio mensual actual por el porcentaje oficial y dividir el resultado entre 100. Después, deberán sumar esa cantidad al pago que reciben actualmente. El incremento individual dependerá del monto del beneficio y de los cálculos que aplique la SSA.

Siguiendo esta fórmula, a modo de ejemplo, la siguiente tabla permite consultar cuánto aumentará el beneficio mensual según el pago que recibe cada persona:

Beneficio mensual actual Aumento mensual Nuevo pago mensual estimado Mil dólares Mil dólares × 3.6%/100 Mil 36 dólares

Mil 200 dólares Mil 200 dólares × 3.6%/100 Mil 243 dólares

Mil 500 dólares Mil 500 dólares × 3.6%/100 Mil 554 dólares Mil 800 dólares Mil 800 dólares × 3.6%/100 Mil 865 dólares 2 mil dólares 2 mil dólares × 3.6%/100 2 mil 72 dólares 2 mil 500 dólares 2 mil 500 dólares × 3.6%/100 2 mil 590 dólares 3 mil dólares 3 mil dólares × 3.6%/100 3 mil 108 dólares

¿Cuándo comenzará el aumento del Seguro Social en 2027?

El Ajuste por Costo de Vida de 2027 se aplicará a los beneficios del Seguro Social pagaderos en enero de ese año. La fecha en que cada persona recibe el dinero dependerá del calendario de pagos asignado por la SSA.

Los beneficiarios podrán consultar el nuevo monto en el aviso individual del COLA. La agencia también permite revisar información sobre los pagos mediante la cuenta personal mySocial Security.

Las personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), un programa federal destinado a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen requisitos específicos, tienen un calendario distinto. Los pagos ajustados de SSI suelen comenzar antes del inicio del año calendario cuando el primer día del mes es festivo o cae durante un fin de semana.

Para confirmar las fechas y las condiciones de cada beneficio, se puede consultar la página oficial del COLA de la Administración del Seguro Social.