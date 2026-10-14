Netflix despedirá alrededor de un 6% de su plantilla de empleados a nivel mundial: qué pasó

Netflix eliminará cerca de mil puestos de trabajo, Foto: Shutterstock

La plataforma de streaming Netflix anunció el despido de aproximadamente mil empleados, equivalentes a cerca del 6% de su plantilla global, en su mayor ronda de recortes desde 2022. La medida fue comunicada por sus codirectores ejecutivos, Greg Peters y Ted Sarandos, mediante un memorándum obtenido por el medio The Wall Street Journal.

Los despidos afectarán principalmente a los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos. La compañía no detalló públicamente cuántos empleos se eliminarán por área ni por país.

¿Por qué Netflix reducirá su plantilla?

En el mensaje a los empleados, Peters y Sarandos afirmaron que la compañía necesita priorizar con disciplina sus recursos y su personal para cumplir su misión de “entretener al mundo”. También sostuvieron que el negocio sigue siendo sólido y que la empresa mantiene su previsión financiera para todo el año.

“Nuestro negocio es sólido y está creciendo, y seguimos encaminados para cumplir nuestras previsiones para todo el año”, señalaron los ejecutivos, según la información difundida por medios como CBS News.

Netflix explicó que continuará invirtiendo “de forma agresiva” en áreas de alto impacto para mejorar su servicio e impulsar el crecimiento.

La decisión llega mientras Netflix busca mantener y ampliar la participación de sus usuarios.

Netflix enfrenta competencia por el tiempo de los usuarios

En la primera mitad de 2026, los usuarios de Netflix vieron más de 97 mil millones de horas de contenido, un incremento del 2% frente al mismo periodo del año anterior, según la carta a accionistas del segundo trimestre de la compañía. Netflix calificó esa participación como saludable, aunque el crecimiento fue modesto.

La empresa también anunció que, a partir de 2027, publicará su informe de contenido visto una vez al año, en lugar de dos veces al año, para separar esa información de sus resultados trimestrales.

Netflix ha intentado diversificar su oferta para captar más tiempo de audiencia e ingresos. Entre sus iniciativas recientes figuran los eventos deportivos en vivo, los podcasts en video con licencias de terceros, la publicidad y los videojuegos.

La compañía también ha buscado acuerdos con broadcasters tradicionales. En junio, anunció una alianza con el grupo francés TF1 para ofrecer a sus suscriptores en Francia canales lineales y contenido bajo demanda dentro de su suscripción.

Los recortes también afectan a otros estudios de Hollywood

La reducción de personal de Netflix ocurre mientras otras compañías de entretenimiento también reorganizan sus operaciones y buscan reducir costos. La industria enfrenta una mayor competencia por la atención de las audiencias, cambios en los hábitos de consumo y presión por encontrar nuevas fuentes de ingresos.

Netflix tiene previsto publicar sus resultados financieros del tercer trimestre el martes 20 de octubre. El informe estará disponible en su página de relaciones con inversionistas y permitirá conocer el impacto financiero de la reorganización, sus ingresos, beneficios y perspectivas para el cierre de 2026.