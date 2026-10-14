Renunciar a la ciudadanía estadounidense: cuánto cuesta, cómo se hace y por qué miles lo hacen cada año

Es un trámite voluntario que solo puede hacerse fuera del país. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Estado cobra 450 dólares por renunciar a la ciudadanía estadounidense desde el 13 de abril de 2026, una tarifa 80% más baja que los 2 mil 350 dólares que pedía antes, según una regla publicada en el Federal Register.

La renuncia es un trámite voluntario que, salvo casos excepcionales, solo puede hacerse fuera del país, en persona ante un funcionario de una embajada o un consulado de EE. UU. Una vez aprobada, no tiene marcha atrás, y tampoco borra las obligaciones que la persona tenga pendientes con el fisco estadounidense.

Pese a esas condiciones, la cifra de quienes deciden dar el paso se mide en miles cada año. Detrás de muchas de esas decisiones hay un motivo que poco tiene que ver con la política o la identidad y mucho con los impuestos.

¿Cuánto cuesta renunciar a la ciudadanía estadounidense?

La tarifa de 450 dólares no es nueva, porque fue la que se cobró entre 2010 y 2014, antes de que el Departamento de Estado la subiera a 2 mil 350 dólares. La reducción se propuso en 2023, pero tardó más de dos años en aplicarse. El propio Departamento reconoce que el nuevo monto solo cubre una fracción de lo que le cuesta al gobierno procesar cada caso.

El pago se hace antes del juramento y no se reembolsa si al final la renuncia no se aprueba, de acuerdo con el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado. A la tarifa se suman otros gastos que no aparecen en la regla, como el viaje a un consulado en el extranjero y, en muchos casos, la ayuda de un contador para cerrar las cuentas con el fisco.

¿Cómo se hace el trámite paso a paso?

La renuncia ordinaria se hace fuera de EE. UU., ante un funcionario diplomático o consular, según el Código de Estados Unidos. La ley solo prevé una renuncia dentro del país en tiempos de guerra y con aprobación del fiscal general, así que en la práctica quien vive en EE. UU. tiene que viajar a otro país para hacerla. El proceso tiene varias etapas.

Una sesión informativa con un funcionario consular, que explica las consecuencias de renunciar

La firma del formulario DS-4081, una declaración en la que la persona confirma que entiende esas consecuencias. Sin esa firma, la renuncia no se aprueba

El juramento de renuncia, que se hace con el formulario DS-4080 frente al funcionario

La revisión del caso en el Departamento de Estado, que decide si aprueba el Certificado de Pérdida de la Nacionalidad

Durante la entrevista, el funcionario debe asegurarse de que la persona actúa por voluntad propia y entiende que perderá la ciudadanía, y puede pedirle que lo piense más. Ni familiares ni abogados pueden estar presentes. USA.gov tiene en español una explicación básica del trámite y sus consecuencias.

🇺🇸 ¿Qué pasa cuando una persona renuncia a la ciudadanía estadounidense?



Renunciar a la nacionalidad de EU es, en principio, irrevocable: una vez aprobado el trámite y expedido el Certificado de Pérdida de Nacionalidad, se pierden el pasaporte, el derecho automático a vivir y… — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 4, 2026

¿Qué impuestos pueden quedar pendientes con el IRS?

Renunciar no cierra la cuenta con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Quien renuncia debe presentar el Formulario 8854 junto con su declaración de impuestos del año en que dejó de ser ciudadano, y no presentarlo puede costar una multa de 10 mil dólares, según las instrucciones del formulario.

Ese formulario también define quién paga el llamado impuesto de salida. La persona queda como “expatriado cubierto”, la categoría que lo paga, si cumple cualquiera de estas condiciones, con las cifras de 2025.

Tener un patrimonio de 2 millones de dólares o más el día de la renuncia

Haber pagado en promedio más de 206 mil dólares de impuestos al año durante los cinco años anteriores

No poder certificar que cumplió con todas sus obligaciones fiscales en esos cinco años

A quien entra en esa categoría, el IRS le cobra como si hubiera vendido todos sus bienes el día anterior a la renuncia, aunque los primeros 890 mil dólares de ganancia quedan exentos. Hay excepciones para quienes nacieron con doble nacionalidad y para quienes renuncian antes de cumplir 18 años y medio, siempre que cumplan ciertos requisitos de residencia y presenten el formulario.

¿Qué se pierde al renunciar?

La renuncia significa dejar para siempre todos los derechos de un ciudadano estadounidense, entre ellos el de vivir en el país sin papeles migratorios. Para volver, la persona puede necesitar una visa y pasar por la misma revisión que cualquier extranjero, en la que CBP puede negar la entrada por distintas razones. Si el gobierno concluye que la renuncia tuvo como fin evitar impuestos, la persona puede quedar inadmisible.

Quien no tiene otra nacionalidad corre además el riesgo de quedar apátrida, sin la protección de ningún país, lo que complica viajar, trabajar o tener propiedades. Lo más recomendable es tener ya otra ciudadanía antes de renunciar.

No todo se pierde, eso sí. La persona puede seguir recibiendo sus beneficios del Seguro Social, como ocurre con quienes cobran el Seguro Social y viven en México.

¿Por qué miles de personas renuncian cada año?

El IRS publica cada trimestre en el Federal Register la lista de personas que dejaron de ser ciudadanas. Las listas de 2025 suman más de 4 mil 800 nombres, y la del segundo trimestre de 2026, publicada el 23 de julio, reunió cerca de mil 800. Esas listas incluyen también a residentes permanentes de largo plazo que entregaron su Green Card, porque el IRS los trata igual que a los ciudadanos.

El Departamento de Estado calcula, por su parte, unas 4 mil 661 solicitudes de renuncia al año, con base en la demanda de 2024. En su regla reconoce las quejas por dificultades fiscales, entre ellas las que causa FATCA, una ley que obliga a los bancos de otros países a reportar las cuentas de los estadounidenses. Quien vive en el extranjero sigue obligado a declarar impuestos en EE. UU., aunque gane su dinero fuera.

Uno de los grupos que más presionó por la rebaja fue la Asociación de Americanos Accidentales, con sede en Francia, que representa sobre todo a personas que viven fuera de EE. UU. y son ciudadanas solo por haber nacido en el país. En tribunales, la asociación aseguró que al menos 8 mil 755 personas pagaron la tarifa completa de 2 mil 350 dólares desde que en 2023 se anunció la reducción, de acuerdo con la agencia AP. En sentido contrario, cada año miles de inmigrantes siguen el camino inverso y presentan la solicitud N-400 para obtener la ciudadanía.

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