SSI diciembre 2026: ¿por qué recibirás dos pagos?

El SSI es un programa federal administrado por el Seguro Social. Foto: Shutterstock

El mes de diciembre guarda una particularidad para los beneficiarios del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) en Estados Unidos: habrá un doble depósito.

Este escenario, que podría producirse en más de una ocasión en 2027, puede generar dudas entre quienes dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades. Sin embargo, debes saber que no se trata de un pago adicional del gobierno federal y tampoco es un bono navideño, sino un ajuste de distribución por el factor calendario.

¿Por qué habrá dos pagos del SSI en diciembre?

La Administración del Seguro Social (SSA), agencia que realiza estos pagos, los programa normalmente para el primer día de cada mes. Pero cuando esa fecha coincide con un sábado, domingo o feriado federal, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

En este sentido, el pago correspondiente a enero de 2027 llegará el jueves 31 de diciembre de 2026, debido a que el 1 de enero es feriado por Año Nuevo. Por eso los beneficiarios recibirán dos depósitos en un mismo mes, pero el del 31 realmente corresponde al mes siguiente.

Es fundamental que conozcas esta modalidad de pago al momento de gestionar tu presupuesto, porque creer que se trata de un pago adicional podría crear desajustes económicos cuando esperes por un dinero que ya te fue depositado.

Estas son las fechas establecidas para el pago del SSI en diciembre:

Martes 1 de diciembre de 2026: pago regular correspondiente a diciembre

pago regular correspondiente a diciembre Jueves 31 de diciembre de 2026: pago correspondiente a enero de 2027, adelantado por el feriado de Año Nuevo.

¿El pago del 31 de diciembre incluirá el aumento del COLA 2027?

Sí. Ya que se trata del pago correspondiente a enero de 2027, el depósito del 31 de diciembre ya reflejará el Ajuste por Costo de Vida (COLA), anunciado este miércoles por la SSA. Cada beneficiario gozará de un 3.6% de aumento en sus pagos.

Recuerda también que los pagos son individuales. Esto significa que, si bien todos estarán ajustados al 3.6% de COLA, el monto final depende de factores como los ingresos computables y determinadas condiciones de vivienda. Incluso, algunos estados también complementan el beneficio federal.

Para calcular el COLA todos los años, la SSA aplica una fórmula que requiere las cifras de inflación a través de un indicador llamado CPI-W. Cuando la agencia obtiene estos datos, el cálculo considera los precios registrados durante tres meses específicos y determina cuánto más podrían recibir millones de beneficiarios.

¿En qué otros meses de 2027 habrá dos pagos del SSI?

Cuando el primer día del mes cae en sábado, domingo o feriado federal, el pago se realiza el último día hábil anterior. En 2027, el escenario se presentará tres veces:

Abril de 2027: el pago habitual de mayo llegará el viernes 30 de abril, ya que el 1 de mayo cae sábado.

el pago habitual de mayo llegará el viernes 30 de abril, ya que el 1 de mayo cae sábado. Julio de 2027: el pago correspondiente a agosto se depositará el viernes 30 de julio, porque el 1 de agosto cae domingo.

el pago correspondiente a agosto se depositará el viernes 30 de julio, porque el 1 de agosto cae domingo. Diciembre de 2027: y el pago habitual de enero de 2028 llegará el viernes 31 de diciembre, debido a que el 1 de enero no solo es feriado federal, sino que también será sábado.

Esto significa que “no habrá” un depósito regular del SSI en mayo ni en agosto de 2027, porque esos beneficios serán entregados el último día hábil del mes anterior. ¡No lo olvides!

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