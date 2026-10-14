Índices de energía disparan la inflación en EE. UU.: la gasolina subió 34% en un año

La gasolina fue determinante en la inflación de EE. UU. en 2026. Foto: Shutterstock

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) reportó este miércoles los datos de inflación correspondientes al mes de septiembre y de 2026, evidenciando cifras muy llamativas en los índices de energía. Esto incluye el precio de la gasolina, que aumentó 34.2% en un año.

Como estaba previsto, este 14 de octubre la BLS difundió el informe y destacó que el aumento de los últimos 12 meses del índice para todos los productos es de 3.7%, lo cual representa a su vez un incremento respecto del 3.4% registrado para el año anterior. Seguidamente, la Administración del Seguro Social (SSA) anunció el Ajuste por Costo de Vida (COLA) para 2027, con un aumento de 3.6% en los beneficios.

En los índices de inflación también hubo incrementos, todavía mayores, en otras categorías energéticas. Según se aprecia, las materias primas de energía subieron 35.3% en un año y el aceite combustible se disparó 74.2%.

¿Cómo los índices de energía dispararon la inflación en Estados Unidos?

Gasolina: aumento anual de 34.2%

La gasolina fue uno de los factores determinantes del repunte mensual de la inflación. Según la BLS, su índice aumentó 9.1% en septiembre respecto de agosto y acumuló un alza de 34.2% frente al mismo mes de 2025.

Para los conductores, el efecto es directo: cada visita a la estación de servicio puede representar un gasto mayor. El impacto es para quienes dependen del auto para llegar al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela o realizar actividades que no pueden sustituir fácilmente por transporte público.

Y por si fuese poco: el diésel. A principios de septiembre, la asociación automovilística AAA situó el precio promedio nacional de este combustible en 6.28 dólares por galón.

La agencia informó que el precio había subido aproximadamente 70% desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Un reporte de Reuters relacionó la tensión en los mercados de combustible con las interrupciones de los suministros internacionales y con la situación de los inventarios de productos refinados.

De hecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con Rusia para aumentar el suministro de diésel al mercado estadounidense y mundial, con la promesa de reducir los precios de este combustible.

Materias primas energéticas subieron 35.3%

Esta categoría incluye combustibles que se compran directamente para su uso, entre ellos la gasolina y el aceite combustible.

El avance de este indicador se explica en que, cuando se encarecen los combustibles, pueden aumentar los costos de movilidad, transporte de carga y otras actividades que dependen de la energía.

Sin embargo, el incremento de las materias primas energéticas no debe interpretarse como un aumento uniforme de 35.3% en todos los combustibles. Cada producto tiene su propio índice y registra variaciones diferentes.

Aceite combustible tuvo un incremento de 74.2%

El mayor aumento anual de los tres indicadores de energía correspondió al aceite combustible, cuyo índice avanzó 74.2% hasta septiembre. También conocido como “fuel oil”, este producto se utiliza, entre otros fines, para calentar viviendas.

Incluso, el encarecimiento de aceite combustible preocupa de cara a los meses fríos (diciembre, enero y febrero), cuando miles de hogares necesitan más combustible para mantener una temperatura adecuada. Aunque el impacto también dependerá de la región, del tipo de calefacción y del consumo de cada familia.

En líneas generales, de acuerdo con el reporte de la BLS, el IPC de Estados Unidos aumentó 0.6% en septiembre respecto del mes anterior, después de avanzar 0.4% en agosto. En términos anuales, la inflación general se situó en 3.7%, frente al 3.4% registrado en agosto.

A diferencia del índices energético, que subió 5.2% durante septiembre y acumuló un aumento anual de 20.4%, el indicador de alimentos avanzó 0.3% en el mes y 2.5% en 12 meses.

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