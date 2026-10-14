COVID-19, gripe y RSV en EE. UU.: qué virus están aumentando antes del invierno

Enfermedades respiratorias en Estados Unidos. Foto: Envato.

La gripe comienza a ganar terreno en Estados Unidos justo cuando se acerca el invierno, una época en la que las infecciones respiratorias suelen cobrar fuerza. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), actualizados el 9 de octubre de 2026, muestran un panorama desigual: la influenza aumenta en varias regiones, el COVID-19 retrocede a nivel nacional y el RSV permanece bajo en la mayor parte del país.

¿Qué virus respiratorios están aumentando en Estados Unidos?

La gripe estacional es la señal que merece mayor atención en este momento. Aunque su actividad continúa en niveles bajos, los CDC detectan un incremento en distintas zonas del país. La tendencia también aparece en los datos nacionales de pruebas positivas.

Un reporte publicado por Axios señala que alrededor del 3.6% de las pruebas de gripe en Estados Unidos dieron positivo a principios de octubre, frente al 0.6% registrado aproximadamente en las mismas fechas del año pasado. La diferencia apunta a un inicio más activo de la temporada, aunque todavía no permite anticipar qué tan grave será.

La situación cambia según el virus. En su panel de vigilancia de enfermedades respiratorias, los CDC explican que la actividad del COVID-19 continúa elevada en algunas regiones, pero está disminuyendo en el conjunto nacional. El RSV, que puede provocar cuadros graves en bebés y adultos mayores, permanece en niveles muy bajos en la mayoría de las áreas.

¿Está aumentando el COVID-19 antes del invierno?

No de manera generalizada. Los datos oficiales muestran que la circulación del coronavirus está descendiendo a escala nacional, aunque todavía hay lugares donde sus niveles son elevados.

Las mediciones de aguas residuales ayudan a detectar la presencia del virus incluso cuando las personas infectadas no tienen síntomas o no acuden a hacerse una prueba. Según los CDC, la actividad viral del COVID-19 en estas muestras es muy baja en el ámbito nacional, pero algunas zonas mantienen niveles moderados o superiores.

COVID 19. FOTO: Envato.

Esto importa porque una tendencia nacional no siempre refleja lo que sucede en cada comunidad. Las familias hispanas que viven en Estados Unidos pueden consultar los datos de actividad respiratoria por ubicación para revisar la información disponible de su estado.

¿Qué se sabe del RSV y por qué preocupa a las familias?

El virus respiratorio sincitial (RSV) sigue en niveles muy bajos en la mayor parte de Estados Unidos, según la actualización federal más reciente. Sin embargo, no conviene confundir una circulación reducida con la desaparición del riesgo.

Este virus suele provocar síntomas parecidos a los de un resfriado, pero puede causar complicaciones importantes en bebés, adultos mayores y personas con determinadas enfermedades. La actividad también puede variar de un estado a otro, por lo que el seguimiento local resulta relevante conforme avance el otoño.

Los CDC esperan que la temporada respiratoria 2026-2027 provoque un número máximo de hospitalizaciones por COVID-19, gripe y RSV parecido al de la temporada anterior. La proyección no significa que todos los virus estén aumentando ahora ni que cada región vaya a experimentar el mismo comportamiento.

¿Qué pueden hacer los latinos en EE. UU. para protegerse?

Con la gripe ganando terreno antes del invierno, conviene anticiparse en lugar de esperar a que aumenten las consultas médicas. Los CDC mantienen disponibles sus recomendaciones de vacunación contra la influenza y el COVID-19; cada persona puede consultar con un profesional de salud qué vacunas le corresponden.

También es recomendable:

Lavarse las manos con frecuencia y cubrirse al toser o estornudar

Evitar el contacto cercano con otras personas cuando se tienen síntomas respiratorios

Prestar especial atención a bebés, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Buscar atención médica si aparecen dificultades para respirar u otros síntomas graves

El dato clave de octubre no es que los tres virus estén disparados al mismo tiempo. La gripe está aumentando mientras el COVID-19 baja en el conjunto del país y el RSV continúa en niveles reducidos. Esa diferencia puede cambiar durante las próximas semanas, por lo que seguir las actualizaciones de los CDC será importante para entender cómo evoluciona la temporada antes de que llegue el invierno.

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