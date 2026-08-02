ICE abrirá cuatro nuevos centros de detención en EE. UU.: estas son las ciudades donde estarán

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) avanzará con la apertura de cuatro nuevos centros de detención migratoria como parte de un plan para ampliar la capacidad de custodia de personas en procesos migratorios.

De acuerdo con NBC News, las nuevas instalaciones forman parte de una estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para aumentar el número de espacios disponibles para personas detenidas mientras avanzan sus procedimientos ante las autoridades migratorias.

Sin embargo, algunas ubicaciones todavía se encuentran en etapas de adecuación, acuerdos operativos o revisión antes de comenzar a funcionar.

ICE is Adding Thousands of Additional Spaces to Detain Migrants.



U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) plans to expand its detention capacity with four new facilities, enhancing its ability to process and detain illegal immigrants.



PULSE POINTS



❓ WHAT HAPPENED: U.S.… pic.twitter.com/dHjHtcECxK — The National Pulse (@TheNatPulse) July 29, 2026

¿Dónde estarán los nuevos centros de detención de ICE?

Los nuevos centros estarán ubicados en distintas regiones del país, con proyectos concentrados principalmente en estados donde ICE busca ampliar su infraestructura migratoria.

Entre las ubicaciones anunciadas se encuentran:

– Hudson, Colorado: ICE utilizará un antiguo complejo penitenciario como parte de su expansión de espacios de detención. La instalación, conocida anteriormente como Hudson Correctional Facility, tendría capacidad para albergar aproximadamente 1.200 personas.

San Antonio, Texas: La ciudad forma parte de los planes federales para aumentar la capacidad de detención migratoria en Texas, uno de los estados con mayor actividad relacionada con operativos de inmigración.

El Paso, Texas: La región fronteriza también está incluida dentro de los proyectos de ampliación de infraestructura para procesar y mantener bajo custodia a personas detenidas por ICE.

Otra instalación dentro de la red nacional de expansión: El gobierno federal también ha evaluado otros espacios para incorporarlos al sistema de detención migratoria, aunque algunos proyectos han cambiado mientras avanzan las revisiones administrativas y legales.

¿Por qué ICE está creando más centros de detención?

La ampliación responde al aumento de personas bajo custodia migratoria y a la intención del gobierno federal de incrementar la capacidad del sistema.

El DHS ha impulsado acuerdos para adquirir, adaptar o habilitar nuevas instalaciones que permitan disponer de más camas para personas detenidas durante sus procesos migratorios.

¿Cuántas personas podrán permanecer detenidas en estos centros?

La capacidad dependerá de cada instalación y del acuerdo establecido para su operación, de acuerdo con el sitio web del ICE.

Uno de los proyectos con mayor información disponible es el de Hudson, Colorado, que podría sumar espacio para alrededor de mil 200 personas.

¿Qué significa la apertura de nuevos centros para los migrantes?

La creación de nuevas instalaciones no implica que todas las personas migrantes serán enviadas automáticamente a esos lugares.

Los centros de detención son utilizados para personas que ya fueron arrestadas por ICE o que permanecen bajo custodia mientras avanzan sus procesos migratorios.

Desde estas instalaciones, los detenidos pueden continuar sus trámites ante las autoridades migratorias, comparecer ante una corte de inmigración y solicitar las opciones legales disponibles según cada caso.

Organizaciones defensoras de migrantes han expresado preocupación por la expansión del sistema, especialmente por las condiciones de algunos centros existentes y por el impacto que las detenciones pueden generar en familias.

¿Cómo saber dónde está detenido un familiar por ICE?

Las familias que buscan información sobre un ser querido detenido por ICE pueden utilizar el Sistema de Localización de Detenidos de ICE (ODLS, por sus siglas en inglés), una herramienta oficial que permite consultar si una persona permanece bajo custodia migratoria.

Para realizar la búsqueda, es recomendable tener algunos datos del detenido:

Nombre completo

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

Número de registro de extranjero (A-Number), si está disponible

El A-Number es un identificador asignado por las autoridades migratorias estadounidenses y suele aparecer en documentos oficiales relacionados con procesos migratorios.

Sin embargo, los datos no siempre aparecen de inmediato. Puede existir un retraso entre el momento del arresto y la actualización de la información en el sistema.

Si una persona no aparece en la plataforma, sus familiares pueden comunicarse con una oficina local de ICE o buscar apoyo de organizaciones de asistencia legal para migrantes.

¿Qué puede hacer una familia si un ser querido fue detenido por ICE?

Cuando una persona queda bajo custodia migratoria, la familia puede buscar asesoría legal para conocer las alternativas disponibles.

Dependiendo del caso, un abogado puede orientar sobre opciones como:

Solicitud de fianza migratoria

Representación ante una corte de inmigración

Presentación de documentos o pruebas para respaldar el caso

Revisión del historial migratorio

Los especialistas recomiendan que las familias mantengan organizados documentos importantes, como pasaportes, identificaciones, permisos de trabajo, solicitudes migratorias pendientes y cualquier comunicación oficial recibida.

También aconsejan evitar tomar decisiones basadas únicamente en información compartida en redes sociales y consultar fuentes oficiales o profesionales especializados.

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