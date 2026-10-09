¿Millennial, centennial o generación X? Descúbrelo según tu edad

Descubre qué generación eres. Foto: IA/GPT

¿Eres millennial, centennial, generación X, Alfa o baby boomer? La respuesta depende del año en que naciste. Aunque estos nombres se usan mucho en redes sociales, cada uno identifica a personas que nacieron durante un periodo determinado y compartieron ciertos cambios históricos, sociales y tecnológicos.

De acuerdo con el Pew Research Center, las generaciones permiten estudiar cómo influyen acontecimientos como la llegada de internet, los cambios económicos y las transformaciones sociales en distintos grupos de edad. Sin embargo, sus fechas no son reglas universales.

A qué generación perteneces según tu año de nacimiento?

Si quieres saber qué generación eres, revisa esta clasificación utilizada por el Pew Research Center, y otras fuentes:

Generación Años de nacimiento Generación silenciosa 1928-1945 Baby boomers 1946-1964 Generación X 1965-1980 Millennials (generación Y) 1981-1996 Generación Z (centennials) Desde 1997 Generación Alfa (α) De 2010 a 2024, según algunas clasificaciones

Estos rangos se basan en las definiciones del Pew Research Center, que no establece una fecha definitiva para el final de la generación Z. Sin embargo, otras clasificaciones señalan que la generación Alfa (α), la más reciente, comienza con los nacidos a partir de 2010.

Descubre qué generación eres con tu año de nacimiento

¿Qué generación eres? Escribe tu año de nacimiento y descúbrelo. Año de nacimiento Descubre tu generación Rangos orientativos basados en Pew Research Center y otras clasificaciones generacionales. Las fechas pueden variar según la fuente.

¿Qué diferencia hay entre millennials y centennials?

Los millennials nacieron entre 1981 y 1996. Son una generación que vivió la expansión de internet y el paso hacia nuevas formas de comunicación digital.

Los centennials o generación Z comenzaron a nacer en 1997, según la clasificación de Pew. Crecieron en un entorno donde internet y los dispositivos digitales ya tenían una presencia cada vez mayor.

La diferencia no está únicamente en la edad, sino también en los cambios tecnológicos y sociales que cada grupo experimentó durante su infancia y juventud.

Cuáles son las características de cada generación?

Cada generación creció en un contexto social y tecnológico diferente. Estas son sus principales características:

Generación silenciosa (1928-1945): creció durante épocas de crisis económicas y conflictos mundiales. Se le asocia con la disciplina, el ahorro y la estabilidad.

creció durante épocas de crisis económicas y conflictos mundiales. Se le asocia con la disciplina, el ahorro y la estabilidad. Baby boomers (1946-1964): vivieron la expansión de la televisión y grandes cambios sociales. Se les relaciona con la estabilidad laboral y el compromiso con el trabajo.

vivieron la expansión de la televisión y grandes cambios sociales. Se les relaciona con la estabilidad laboral y el compromiso con el trabajo. Generación X (1965-1980): experimentó la transición del mundo analógico al digital. Creció con la televisión, los videojuegos y las primeras computadoras personales.

experimentó la transición del mundo analógico al digital. Creció con la televisión, los videojuegos y las primeras computadoras personales. Millennials o generación Y (1981-1996): vivieron la expansión de internet, los teléfonos celulares y las redes sociales. Se adaptaron al paso de la comunicación tradicional a la digital.

vivieron la expansión de internet, los teléfonos celulares y las redes sociales. Se adaptaron al paso de la comunicación tradicional a la digital. Centennials o generación Z (desde 1997): crecieron con internet, teléfonos inteligentes y redes sociales. Están familiarizados con la comunicación inmediata y el contenido digital.

crecieron con internet, teléfonos inteligentes y redes sociales. Están familiarizados con la comunicación inmediata y el contenido digital. Generación Alfa (α) (desde 2010, según algunas fuentes): nació en un entorno dominado por pantallas, aplicaciones y dispositivos inteligentes. Su infancia está marcada por la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

¿Por qué las generaciones no tienen fechas exactas?

El Pew Research Center explica que los límites generacionales son herramientas de análisis, no divisiones científicas exactas.

Por eso, algunas investigaciones pueden utilizar años diferentes para identificar a millennials, centennials y otras generaciones.

Además, pertenecer a una generación no significa que todas las personas compartan la misma personalidad, gustos o comportamiento. Las etiquetas sirven para estudiar experiencias colectivas, no para definir individualmente a alguien.