Trump afirma que México pagó “muchas veces” el muro fronterizo por los aranceles

Donald Trump en mitin. Foto: AFP

El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que México pagó varias veces el costo del muro fronterizo mediante los aranceles que su gobierno impuso al país, durante un mitin de campaña en Highland Heights, Kentucky.

“México sí pagó por ese muro —para que quede claro—, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, declaró el mandatario durante su intervención en un mitin este sábado.

Trump, "Meksika duvarı ödedi… çünkü ona tarifeleri yükledim" dedi. pic.twitter.com/IL4gpj2pTn — BRİEFLY JOURNAL (@BrieflyHaber) October 17, 2026

Trump defendió su política comercial y la construcción de la barrera fronteriza, al asegurar que los ingresos obtenidos mediante los gravámenes superaron ampliamente el costo de la obra.

“México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces”, reiteró el presidente republicano, en referencia a una de las promesas centrales de su primera campaña presidencial: que México asumiría el costo de la construcción del muro fronterizo.

Durante el mitin, Trump también criticó a periodistas por cuestionar quién había pagado la barrera y los acusó de difundir información falsa.

¿Cuántos kilómetros de muro fronterizo construyó Trump?

Durante su discurso, Donald Trump aseguró que se han construido más de 3 mil 200 kilómetros de muro fronterizo entre EE. UU. y México. Sin embargo, esa cifra ha sido cuestionada por los datos oficiales sobre la infraestructura levantada durante su primera administración.

De acuerdo con la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a principios de 2020 se habían construido 727 kilómetros del denominado nuevo sistema de muro fronterizo.

Esa cifra incluía tanto tramos nuevos como obras de reconstrucción y reforzamiento de barreras existentes. Algunos de esos proyectos habían sido ordenados durante el gobierno del expresidente Barack Obama, entre 2009 y 2017, y otros continuaron durante la administración de Joe Biden, de 2021 a 2025.

Por ello, la cifra de kilómetros construidos no equivale necesariamente a la longitud de una barrera completamente nueva.

Trump ha defendido la obra como uno de los principales resultados de su política migratoria y ha vinculado su construcción con los ingresos que, según él, obtuvo su gobierno mediante los aranceles impuestos a México.

No obstante, las declaraciones del mandatario sobre el pago del muro no incluyen en la información proporcionada un desglose que permita establecer cuánto dinero se recaudó mediante los gravámenes ni qué cantidad se destinó específicamente a financiar la barrera.

Trump & Republicans: delivered the most secure border in history, record-low crossings, first year with zero Border Patrol releases.



Extreme Radical Democrats: pushing to reopen border, end mass deportations, grant mass amnesty amounting to $1.4–$1.9T.



The contrast is clear. pic.twitter.com/hiOssws8YT — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2026

Trump defiende su política migratoria durante la campaña electoral

Las declaraciones sobre el muro fronterizo se produjeron durante una gira de campaña de Trump, en el contexto de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre de 2026, en las que está en juego el control del Congreso estadounidense.

El mandatario volvió a utilizar sus argumentos sobre migración y seguridad fronteriza para defender su gestión. Durante el mitin, aseguró que, bajo su actual mandato, no ha ingresado ningún inmigrante a través de la frontera y destacó su campaña de deportaciones.

La política migratoria ha sido uno de los temas centrales de su discurso político. En esta ocasión, Trump también reivindicó los aranceles como una herramienta para justificar que México habría asumido indirectamente el costo del muro.

Sin embargo, la información proporcionada no presenta datos que permitan comprobar su afirmación sobre la ausencia total de cruces migratorios ni establece una relación contable directa entre la recaudación arancelaria y el financiamiento de la infraestructura fronteriza.

Costo de vida e inflación preocupan a los votantes de EE. UU.

En el contexto electoral, la economía se mantiene entre las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses, de acuerdo con los resultados de una encuesta reciente de Fox News citados en la información original.

El sondeo señala que seis de cada 10 votantes identifican el costo de vida como su principal preocupación económica. Otros temas mencionados son el gasto público, el empleo, la desigualdad de ingresos, los aranceles y los impuestos.

Los porcentajes reportados para estas preocupaciones son los siguientes:

Costo de vida: principal preocupación para seis de cada 10 votantes

principal preocupación para seis de cada 10 votantes Gasto público: 15%

15% Empleo: 7%

7% Desigualdad de ingresos: 7%

7% Aranceles: 6%

6% Impuestos: 5%

La encuesta también muestra una evaluación negativa de la situación económica y de las perspectivas para el siguiente año.

Según los resultados citados, 74% de los encuestados califica negativamente la economía, mientras que 53% espera que empeore durante el próximo año. Además, 66% expresa insatisfacción con el rumbo del país.

En cuanto al manejo de la inflación, únicamente 22% aprueba el desempeño de Trump en esa materia, el porcentaje más bajo registrado en la medición mencionada.

Estos resultados sitúan las declaraciones del presidente sobre los aranceles y el muro fronterizo en una campaña en la que también se discuten el costo de vida, los precios y la percepción de los votantes sobre la economía estadounidense.

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