¿Por qué se regalan flores azules el 3 de octubre?

Ahora les toca a ellos. Foto: Jennifer Turrubiartes

Este 3 de octubre se celebra el “Día del Novio”, una fecha cada vez más popular entre los jóvenes; en la cual según una tendencia de redes sociales se deben regalar flores azules a los hombres enamorados.

Hace unos días, fue el Día de las Flores Amarillas, dedicado a las mujeres; en el cual los hombres les suelen dar dicho detalle a quienes aman; por ello, de acuerdo con dichas tendencias, ahora las mujeres deben regalarle flores azules a sus novios.

¿Por qué se regalan flores azules en el Día del Novio?

El Día del Novio es una celebración que surgió en redes sociales en 2014, cuando el hashtag #NationalBoyfriendDay se volvió viral en países como Estados Unidos, Australia y Canadá. Con el paso del tiempo, este día también comenzó a ganar popularidad en países de habla hispana como México, España y Perú.

Cada año, más parejas se unen a esta celebración que se lleva a cabo el 3 de octubre. Aunque cada pareja lo festeja a su manera, una de las tradiciones que surgió en torno a esta fecha es regalar flores, en particular flores azules, a los hombres.

Las flores azules simbolizan confianza, estabilidad y lealtad, cualidades apreciadas en una relación amorosa.

¿Cómo celebrar el Día del Novio?

El Día del Novio es una excelente oportunidad para celebrar el amor y la relación de pareja. Algunas ideas para conmemorar este día incluyen:

Regalar flores azules : la opción más tradicional. Recuerda, que puedes combinar tu ramo con más regalos como los Hot Wheels o su botana favorita, el único límite es tu creatividad

: la opción más tradicional. Recuerda, que puedes combinar tu ramo con más regalos como los Hot Wheels o su botana favorita, el único límite es tu creatividad Ver una película o serie favorita

Detalles personalizados: desde una carta hasta una comida especial, cualquier gesto cuenta

Otras efemérides del 3 de octubre

El 3 de octubre también es conocido como el“Mean Girls Day” en honor a la famosa película de Lindsay Lohan, estrenada en 2004. Se celebra por una famosa escena en la que la protagonista menciona la fecha; además, las chicas acostumbran vestir de rosa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.