¿Por qué se regalan flores azules el 3 de octubre?

| 13:00 | Rosalba Espejel - Jennifer Turrubiartes | Uno TV

El ramo puede ir acompañado de Hot Wheels
Flores Azules Y Hot Wheels Por Que Se Dan
Ahora les toca a ellos. Foto: Jennifer Turrubiartes

Este 3 de octubre se celebra el “Día del Novio”, una fecha cada vez más popular entre los jóvenes; en la cual según una tendencia de redes sociales se deben regalar flores azules a los hombres enamorados.

Hace unos días, fue el Día de las Flores Amarillas, dedicado a las mujeres; en el cual los hombres les suelen dar dicho detalle a quienes aman; por ello, de acuerdo con dichas tendencias, ahora las mujeres deben regalarle flores azules a sus novios.

@capcutbonito

3 de octubre ❤️ #diadelnovio #3deoctubre #amor #novios #novio #pareja #paradedicar #romantico #CapCut #love #plantillascapcut #plantillasdecapcupt #capcut_edit #plantillas_edits #capcuttemplate #minovio #ereselmejor #elmejornovio

♬ sonido original – Plantillas CAPCUT BONITO💗

¿Por qué se regalan flores azules en el Día del Novio?

El Día del Novio es una celebración que surgió en redes sociales en 2014, cuando el hashtag #NationalBoyfriendDay se volvió viral en países como Estados Unidos, Australia y Canadá. Con el paso del tiempo, este día también comenzó a ganar popularidad en países de habla hispana como México, España y Perú.

@frases_tania

Hoy 3 de octubre día del novio toca ser espectador 😔👍🏻#fyp #parati #tiktokponmeenparati #foryuopage #frases_tania #3deoctubrediadelnovio #3deoctubre #paradedicar #fypp #apoyo #nomdejenenflop #tiktokviral #diadelnovio #recordatorio #dedica #espectador #noteolvides #Viral @TikTok ✌🏻✨

♬ sonido original – ️

Cada año, más parejas se unen a esta celebración que se lleva a cabo el 3 de octubre. Aunque cada pareja lo festeja a su manera, una de las tradiciones que surgió en torno a esta fecha es regalar flores, en particular flores azules, a los hombres.

Las flores azules simbolizan confianza, estabilidad y lealtad, cualidades apreciadas en una relación amorosa.

@mimavillavicencio

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♬ Car’s Outside (Sped Up Version) – James Arthur

¿Cómo celebrar el Día del Novio?

El Día del Novio es una excelente oportunidad para celebrar el amor y la relación de pareja. Algunas ideas para conmemorar este día incluyen:

  • Regalar flores azules: la opción más tradicional. Recuerda, que puedes combinar tu ramo con más regalos como los Hot Wheels o su botana favorita, el único límite es tu creatividad
  • Ver una película o serie favorita
  • Detalles personalizados: desde una carta hasta una comida especial, cualquier gesto cuenta
@brunadetalles

🤴ellos también merecen flores 💙 #rosasazules #azul #diadelnovio #fypシ゚

♬ Eres Mi Religión – Maná & Joy

Otras efemérides del 3 de octubre

El 3 de octubre también es conocido como elMean Girls Dayen honor a la famosa película de Lindsay Lohan, estrenada en 2004. Se celebra por una famosa escena en la que la protagonista menciona la fecha; además, las chicas acostumbran vestir de rosa.

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