Entregan 145 becas a jóvenes de Querétaro para experiencias internacionales

Entregan 165 becas para experiencias internacionales. Foto: Municipio de Querétaro.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, entregó 145 Becas de Movilidad Internacional Vive México a jóvenes, quienes podrán participar en experiencias de voluntariado internacional, conocer otras culturas y adquirir nuevas herramientas para su desarrollo personal y profesional.

Jóvenes podrán realizar voluntariado en otros países con las becas

El alcalde del municipio de Querétaro destacó que estas experiencias buscan ampliar la perspectiva los jóvenes, pues podrán conocer otras realidades, convivir con personas de distintas nacionalidades y llevar nuevos conocimientos al estado.

Por esto, pidió a los beneficiarios del apoyo económico aprovechar la oportunidad y traer lo mejor del mundo a Querétaro.

Igualmente, resaltó que sólo 1% de los jóvenes en México tiene la posibilidad de vivir una experiencia en otro país.

Las Becas Vive México permiten a jóvenes del municipio de Querétaro participar en workcamps de voluntariado internacional en distintos países, donde colaboran en proyectos de impacto social, cultural, ambiental y comunitario.

El programa también impulsa el voluntariado local

También se informó que durante el último año, más de 90 jóvenes han recibido este beneficio para participar en voluntariados internacionales de aproximadamente dos a cuatro semanas.

Y que al regresar, los participantes complementan la experiencia con acciones de voluntariado local, con el objetivo de compartir en sus comunidades los conocimientos y valores adquiridos durante su estancia en el extranjero.

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