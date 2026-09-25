Becas Rita Cetina y Benito Juárez: ¿Cuándo será el pago de octubre?

Foto: Cuartoscuro

En octubre se realizará el siguiente pago de las becas Rita Cetina y Benito Juárez para alumnos de secundaria y preparatoria, correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

En un comunicado, el Gobierno de México confirmó que el próximo pago de ambas becas se realizará durante octubre de 2026, el cual corresponde al bimestre-septiembre-octubre.

¿Cuándo depositan las Becas Rita Cetina y Benito Juárez?

Hasta este 25 de septiembre, el Gobierno Federal todavía no publica los días de octubre en qué realizarán los pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez de este 2026.

Por ello, no deben considerarse como ciertas las fechas difundidas en redes sociales sobre una distribución a partir del 5 de octubre. Se debe esperar a la confirmación oficial de la Coordinadora Nacional de Becas.

Se recomienda estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinadora Nacional para la publicación del calendario.

Como en casos anteriores, los depósitos se realizarán de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido.

Además, el Gobierno recomienda a los beneficiarios consultar el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar para identificar el momento en que caiga el depósito.

¿En qué consisten las becas del Bienestar?

La Beca Rita Cetina de secundaria otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia, 700 pesos más por cada estudiante adicional del mismo nivel educativo por familia.

En cambio, la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante de preparatoria y bachillerato. Se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar.

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