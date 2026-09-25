Abren convocatoria para la beca “Educación para Transformar”, en Cancún; ve requisitos

Beca para estudiantes en Cancún. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno municipal de Benito Juárez, en Quintana Roo, anunció la convocatoria de la beca “Educación para Transformar”, que ofrece apoyos económicos para los estudiantes de todos los niveles, desde preescolar hasta superior e incluyendo la educación especial, durante el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cómo registrarse para recibir la beca “Educación para Transformar”?

Los interesados en registrarse para recibir la beca “Educación para Transformar” deberán llenar un formulario en línea, en la página web https://cancun-digital.mx/ .Se necesita una cuenta con usuario y contraseña para completar este paso; en caso de no contar con una se puede crear una cuenta sin ningún costo, sólo se necesita un correo electrónico.

La plataforma para cargar la documentación está disponible desde el 17 de septiembre y hasta el 12 de octubre. Los documentos se suben en formato PDF y deberán ser legibles y no presentar tachaduras, enmendaduras, deterioro o alteración que impida tener certeza de su validez.

Los resultados podrán ser consultados del 3 al 13 de noviembre del presenta ño, en la Dirección General de Educación, la Biblioteca Municipal “Dr. Enrique Barocio Barrios”, la Secretaría Municipal de Bienestar o marcando al teléfono 998-8875727 y 998-8927743.

Requisitos para el registro a la beca

Ser mexicanas o mexicanos por nacimiento o por naturalización

Para Educación Especial, deberán acreditar su tipo de discapacidad

Para la educación Primaria, secundaria, media superior y superior, haber cursado y aprobado la totalidad de las materias, sin reprobar ninguna

No contar con beca, otro beneficio económico o en especie otorgada por alguna otra institución pública y/o privada

No contar con hermanos dentro del Padrón de Beneficiarios del Programa o cualquier otra institución pública

El programa incluye a los educandos mayores de edad y menores a 25 años que cursan la Educación Medio Superior y Superior; siempre y cuando aún mantienen la dependencia económica de su madre, padre o tutor

Los que el Comité determine y autorice, que represente una situación especial o caso extraordinario, plenamente justificado, así como las no consideradas en las Reglas de Operación

Documentos necesarios para participar en el proceso

Solicitud de Beca para nuevo ingreso o renovación, debidamente llenado por los solicitantes

Acta de nacimiento del aspirante

Boleta final de Calificaciones o equivalente del ciclo escolar, semestre o cuatrimestre inmediato anterior

Constancia de Inscripción o de Estudios con fotografía y sello oficial de la Institución sobre la fotografía

Comprobante de domicilio vigente, no mayor a 3 meses.

CURP certificada del padre y madre (ambos), o tutor.

Identificación oficial del estudiante (en caso de ser mayor de edad)

Identificación oficial vigente con fotografía de la madre y el padre o tutor.

Cuestionario socioeconómico.

Carta Compromiso donde se manifieste bajo protesta de decir verdad

Presentar el comprobante de ingresos de los solicitantes

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