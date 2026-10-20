Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro: calendario de pago septiembre-octubre por apellido

Los jóvenes deben estar atentos al calendario. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer las fechas de pago, a través de un calendario, de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026. Los depósitos comenzaron el lunes 19 y concluirán el viernes 30 de octubre.

De acuerdo con el calendario publicado por el Gobierno de México, los recursos se entregarán de manera escalonada, tomando en cuenta la primera letra del primer apellido de la persona titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Calendario de pagos de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Las fechas oficiales para recibir el depósito son las siguientes:

Primera letra del apellido Fecha de pago A y B Lunes 19 de octubre C Martes 20 de octubre D, E y F Miércoles 21 de octubre G Jueves 22 de octubre H, I, J, K y L Viernes 23 de octubre M Lunes 26 de octubre N, Ñ, O, P y Q Martes 27 de octubre R Miércoles 28 de octubre S Jueves 29 de octubre T, U, V, W, X, Y y Z Viernes 30 de octubre

Este calendario corresponde al primer bimestre del ciclo escolar 2026-2027 y aplica a ambos programas educativos.

¿Cuánto pagan las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Los montos dependen del nivel educativo de los beneficiarios:

Beca Benito Juárez: 1,900 pesos bimestrales para estudiantes de bachillerato o preparatoria de escuelas públicas.

1,900 pesos bimestrales para estudiantes de bachillerato o preparatoria de escuelas públicas. Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior de instituciones prioritarias.

5,800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior de instituciones prioritarias. Beca Gertrudis Bocanegra: 1,900 pesos bimestrales para los gastos de transporte de estudiantes de educación superior de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas, inscritos en instituciones susceptibles de atención.

Los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

¿Cómo saber cuándo te depositan la beca?

Para identificar la fecha de pago, los beneficiarios deben revisar la primera letra del primer apellido de la persona titular de la tarjeta y localizarla en el calendario oficial.

Por ejemplo, quienes tengan un primer apellido que comience con la letra M recibirán el depósito el lunes 26 de octubre, mientras que las personas cuyo apellido inicie con R tendrán su pago programado para el miércoles 28.

La información completa puede consultarse en el portal oficial de Programas para el Bienestar.

Beca Rita Cetina 2026: fechas, montos y requisitos para primaria y secundaria

El Gobierno de México abrirá del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026 un nuevo periodo de inscripción a la Beca Rita Cetina, dirigido a estudiantes de primarias y secundarias públicas.

El registro se realizará en línea, a través de becaritacetina.gob.mx, donde madres, padres o tutores deberán ingresar con su cuenta Llave MX.

¿Cuánto dinero recibirán los estudiantes?

Primaria: 2,500 pesos por estudiante, en un solo pago por ciclo escolar, para útiles y uniformes.

2,500 pesos por estudiante, en un solo pago por ciclo escolar, para útiles y uniformes. Secundaria: 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional de secundaria.

¿Qué documentos se necesitan?

Madres, padres o tutores:

CURP certificada.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses.

Número de celular y correo electrónico.

Cuenta Llave MX.

Estudiantes:

CURP certificada.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela.

¿Cómo realizar el registro?

Los interesados deberán ingresar al portal oficial durante el periodo establecido, iniciar sesión con Llave MX y capturar sus datos personales y los de cada estudiante.

Una vez enviada la solicitud, la información será validada para continuar con el proceso de incorporación al programa.

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