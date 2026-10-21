Confirman apoyo de mil 900 pesos para estudiantes de Prepa en Línea-SEP

Estudiantes de la Prepa en Línea-SEP tendrán beca. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Beca Universal Benito Juárez tiene cobertura amplia y beneficiará a los estudiantes inscritos en Prepa en Línea-SEP. Los alumnos que cumplan con los requisitos podrán recibir mil 900 pesos cada dos meses, confirmó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, quien dio detalles del registro.

De acuerdo con el titular de la SEP, los estudiantes inscritos en esa modalidad de estudio y que tengan menos de 25 años podrán beneficiarse de la Beca Universal Benito Juárez.

“Algo importante, recordar: que si estudian Prepa en Línea y tienen menos de 25 años, tienen derecho a la Beca Benito Juárez’. Entonces, esta es otra opción para facilitar que puedan estudiar. Es parte del Bachillerato Nacional”. Mario Delgado, titular de la SEP

¿Cuánto dinero entrega la Beca Benito Juárez?

El apoyo económico para estudiantes de educación media superior es de mil 900 pesos bimestrales.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que actualmente este programa beneficia a 4 millones 162 mil 377 estudiantes de planteles públicos, con una inversión anual de 39 mil 500 millones de pesos.

¿Cómo registrarse en Prepa en Línea-SEP?

La convocatoria G1 2026 abrió su periodo de registro el 19 de octubre. Las personas interesadas pueden consultar la información en el portal oficial de Prepa en Línea-SEP.

De acuerdo con la SEP, el modelo educativo cuenta con un docente por cada 50 estudiantes, quien da seguimiento al avance académico durante los módulos.

El programa forma parte del Bachillerato Nacional y ofrece una alternativa para quienes desean cursar la educación media superior a distancia.

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