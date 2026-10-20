¡Toma nota! Si tu apellido empieza con C, hoy cobras la Beca Bienestar

Cobro de Becas Bienestar para el 20 de octubre. Foto: Cuartoscuro

La dispersión de pagos de las Becas Bienestar para estudiantes de educación media superior y superior continúa este martes 20 de octubre de 2026 para los beneficiarios cuyo primer apellido comienza con la letra C, de acuerdo con el calendario correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Los depósitos de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se realizan de manera escalonada, según el calendario difundido por Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar.

Este martes 20 de octubre cobran las Becas Bienestar con la letra C

De acuerdo con el calendario oficial, este martes 20 de octubre corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra C.

La dispersión continuará durante el resto de la semana para las siguientes letras:

Miércoles 21 de octubre: D, E y F

D, E y F Jueves 22 de octubre: G

G Viernes 23 de octubre: H, I, J, K y L

El calendario contempla pagos hasta el viernes 30 de octubre, de acuerdo con la inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta.

¿Cuánto depositan en las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra?

Los montos oficiales de los apoyos para el bimestre septiembre-octubre son los siguientes:

Beca Benito Juárez: mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior

mil 900 pesos bimestrales para estudiantes de educación media superior Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior

5 mil 800 pesos bimestrales para estudiantes de educación superior Beca Gertrudis Bocanegra: mil 900 pesos bimestrales para apoyar los gastos de transporte de estudiantes de educación superior

¿Qué hacer si no depositan la Beca Bienestar en la fecha establecida?

Si el depósito no aparece el día señalado en el calendario, se recomienda verificar el saldo y los movimientos de la tarjeta del Banco del Bienestar, así como consultar el Buscador de Estatus de Becas Bienestar.

¿Cómo pedir ayuda si no llega el depósito de la beca?

Las personas beneficiarias que necesiten orientación pueden comunicarse con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez al 55 1162 0300.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 horas, y sábados, de 9:00 a 14:00 horas, tiempo del centro de México.

También pueden consultar la información y los canales de atención en el sitio oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

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