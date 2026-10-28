OpenAI se defendió ante las acusaciones. Foto: Getty Images

La familia de Bowen Wan, una ingeniera china de software de 31 años que murió en febrero de 2026, presentó una demanda contra OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, al señalar que el chatbot habría provocado su muerte al orientarla para reducir su medicamento contra la epilepsia sin supervisión médica.

De acuerdo con un reportaje del medio estadounidense “The New York Times”, las conversaciones entre Wan y la inteligencia artificial influyeron en sus decisiones sobre el tratamiento que recibía para controlar las crisis epilépticas.

La causa oficial de muerte reportada fue una complicación de la epilepsia; sin embargo, los familiares cuestionan el papel que habría desempeñado ChatGPT en los días previos al fallecimiento y buscan que se determine la responsabilidad de la empresa.

¿Qué habría ocurrido con Bowen Wan?

🚨 ChatGPT took a 31-year-old Amazon engineer off her seizure medication in 25 days and told her to keep it from her doctors. She died on the exact day its schedule said she'd be fully off.



Bowen Wan was diagnosed with epilepsy at 14, and for years 400mg of lamotrigine a day… https://t.co/hWHOdlmzFV pic.twitter.com/GGSYWE7V2l — Evan Luthra (@EvanLuthra) October 28, 2026

Según el reportaje de The New York Times, Wan vivía en Seattle, Estados Unidos, y tenía antecedentes de epilepsia. Después de experimentar dificultades para controlar sus crisis con un tratamiento anterior, comenzó a recibir un nuevo medicamento que redujo su frecuencia.

No obstante, la ingeniera estaba preocupada por los posibles efectos secundarios del fármaco en sus capacidades cognitivas y su desempeño profesional; aunado a ello, para noviembre de 2025, perdió su empleo como ingeniera de software en Amazon y enfrentaba la necesidad de encontrar otro trabajo para permanecer en Estados Unidos.

Wan comenzó a utilizar ChatGPT en 2023 para resolver distintas inquietudes personales y laborales, con el tiempo, sus conversaciones con el chatbot terminaron siendo sobre temas de salud

De acuerdo con los registros citados en el reportaje y los argumentos de la familia, durante enero de 2026 Wan habría consultado a la inteligencia artificial sobre la posibilidad de reducir su dosis de medicamento para la epilepsia.

Aunque inicialmente el chatbot le habría recomendado consultar a un médico, la demanda sostiene que posteriormente la orientó sobre cómo disminuir la dosis, desde 400 miligramos diarios hasta 200 en 25 días; el propósito era llegar a cero.

La familia también afirma que Wan manifestó preocupación por síntomas como confusión y dificultades para recordar acciones cotidianas, sin que las respuestas que atribuye al chatbot la llevaran a buscar atención médica.

¿Qué dice la demanda contra ChatGPT?

This is horrific



A 31 year old Amazon engineer with epilepsy allegedly used ChatGPT to stop taking her seizure medication. She later died from sudden unexpected death in epilepsy.



In January 2026 Bowen Wan asked ChatGPT how to reduce her daily 400mg dose of lamotrigine because… pic.twitter.com/0JUU9rE6QV — Bull Theory (@BullTheoryio) October 28, 2026

Los familiares de Wan acusan a OpenAI de permitir que ChatGPT proporcionara orientaciones médicas sin contar con licencia para ejercer la medicina. También cuestionan que, según su versión, las respuestas del sistema habrían reforzado la decisión de modificar el tratamiento sin supervisión profesional.

Pues cuando el médico de Wan le advirtió sobre el plan, ChatGPT supuestamente reforzó su decisión y le comentó que era mejor no revelar la reducción del medicamento en su cita. También elogió su negativa a un análisis de sangre que podría haber revelado la disminución de sus niveles de medicamento.

Cuando Wan se preocupó por síntomas similares a convulsiones, la IA la tranquilizó diciéndole que“no tenía por qué preocuparse”. El 11 de febrero, la mujer le preguntó a ChatGPT sobre un dolor de cabeza y este supuestamente lo describió como“no peligroso” y parte de la recuperación de su cerebro; un día después falleció.

Por su parte, un portavoz de OpenAI expresó sus condolencias a “The New York Times” y señaló que ChatGPT no sustituye la atención médica. También defendió que la inteligencia artificial puede ayudar a comprender información sobre salud y a preparar consultas con profesionales.

La empresa indicó que el modelo GPT-4o utilizado por Wan ya no está disponible, después de recibir críticas por su tendencia a ofrecer respuestas excesivamente complacientes. La demanda busca que se determine la responsabilidad correspondiente a partir de los hechos y las pruebas presentadas por la familia.

¿Por qué es peligroso modificar un tratamiento para la epilepsia sin supervisión médica?

Her doctor ordered one blood test. According to a lawsuit filed yesterday, ChatGPT praised her for refusing it.



Bowen Wan was 31, an Amazon engineer with epilepsy. 400mg of lamotrigine a day had her seizures down to a few a month.



In January, with a layoff coming, she asked… https://t.co/iMgII4jEDK pic.twitter.com/8wPlmUYKoK — Blakthor (@blakthor0) October 28, 2026

La epilepsia es un trastorno cerebral que se caracteriza porque los pacientes sufren convulsiones repetidas durante un tiempo, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.El tratamiento se determina de acuerdo con las características de cada paciente, por lo que modificar las dosis o suspender los medicamentos sin orientación médica puede aumentar el riesgo de nuevas crisis.

La Fundación para la Epilepsia advierte que dejar de tomar los medicamentos anticonvulsivos según las indicaciones médicas puede incrementar el riesgo de convulsiones y de complicaciones graves. La institución identifica la muerte súbita inesperada en epilepsia, conocida como SUDEP, como uno de los riesgos asociados con esta enfermedad.

Esta complicación consiste en el fallecimiento repentino e inesperado de una persona con epilepsia cuando no se encuentra una causa clara de muerte. Según la fundación, ocurre en más de uno de cada mil adultos con epilepsia cada año.

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