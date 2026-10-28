Sentencian a hombre por tráfico de vejigas natatorias de totoaba; pagará más de 19 mdp

Sentencian a hombre por tráfico ilegal de vejigas de totoaba. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión y el pago de 19 millones 27 mil 591 pesos por reparación del daño contra un hombre responsable de un delito contra la biodiversidad por el tráfico ilegal de vejigas natatorias de totoaba.

La resolución se logró mediante una investigación coordinada con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que participó en el procedimiento con asesoría jurídica y dictámenes técnicos para acreditar el daño ambiental.

#FGR y @PROFEPA_Mx obtienen millonaria reparación del daño de más de 19 millones de pesos y sentencia condenatoria contra Jorge “N”, por tráfico ilegal de vejigas natatorias de totoaba. La Profepa colaboró con la #FEIDA de la #FECOC como parte técnica y ofendida en la… pic.twitter.com/nFFnVb1Crz — FGR México (@FGRMexico) October 28, 2026

Detienen a hombre con 41 vejigas natatorias de totoaba

Los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2019, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Policía Estatal de Seguridad Pública detuvieron en Sonora a Jorge “N”.

El hombre transportaba 41 vejigas natatorias de totoaba, distribuidas en 35 envoltorios ocultos en un vehículo con placas del estado de California, Estados Unidos. Los indicios quedaron a disposición de la FGR.

La sentencia se dictó por un delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, con agravantes por la finalidad comercial y la afectación a un área natural protegida.

FGR y Profepa acreditan daño ambiental

La Profepa colaboró con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente (FEIDA), adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), durante la integración de la investigación y el proceso judicial.

Entre sus aportaciones estuvieron los dictámenes periciales para identificar las especies y cuantificar el daño ambiental. Estos elementos permitieron acreditar la afectación a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, así como la finalidad comercial de la conducta.

Después de que el caso llegó al Tribunal de Enjuiciamiento, se desarrolló el juicio oral, en el que ambas instituciones trabajaron de manera coordinada para sustentar la acusación y la reparación integral del daño.

Tráfico de totoaba afecta a la vaquita marina

La reparación económica determinada por el juez busca compensar la afectación a la totoaba (Totoaba macdonaldi), la vaquita marina y el ecosistema de la región.

La totoaba es una especie protegida cuya explotación y comercio ilegal representan una amenaza para la biodiversidad del Alto Golfo de California. Su pesca y tráfico también están vinculados con riesgos para la vaquita marina, que queda atrapada en redes utilizadas para capturar peces.

La FGR y la Profepa señalaron que mantendrán la coordinación para integrar investigaciones que permitan llevar ante la justicia los delitos contra el medio ambiente. Asimismo, la Profepa y el sector ambiental trabajan para reforzar el marco normativo y elevar las sanciones aplicables a este tipo de conductas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.