Trabajadores del IMSS en Jalisco reúnen firmas para destituir al líder sindical Rafael Olivos

Habilitaron módulos en diversas unidades médicas. Foto: Omar Hernández

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco realizaron una jornada de recolección de firmas impulsada por el movimiento de trabajadores pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). El personal mantiene la movilización en coordinación con los demás estados del país que exigen la renuncia del líder nacional del gremio, Rafael Olivos Hernández.

Para facilitar la recolección, los trabajadores habilitaron módulos en diversas unidades médicas y hospitales.

Trabajadores del IMSS exigen la destitución de Rafael Olivos

Los integrantes del movimiento buscan convocar a un congreso nacional extraordinario para destituir al actual secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, a quien señalan de no representar los intereses de la base trabajadora.

Salvador Gómez, enfermero del IMSS, aseguró que la respuesta de los trabajadores ha sido favorable durante la jornada de recolección de firmas.

“Estamos pidiendo un congreso nacional extraordinario para la destitución de nuestro secretario general, el doctor Rafael Olivos, ya que no nos ha representado”, señaló.

Por su parte, el enfermero Crisolo González afirmó que el movimiento busca erradicar las prácticas de dirigentes sindicales que, desde su perspectiva, no defienden a los trabajadores.

Trabajadores denuncian represión durante recolección de firmas

Durante la jornada, trabajadores sindicalizados del IMSS denunciaron presuntos actos de represión e intentos de retirar los módulos instalados para reunir las firmas.

Héctor Peña, trabajador sindicalizado, aseguró que mantendrán la protesta y esperarán a sus compañeros para que puedan participar en la iniciativa.

“Pues sí estamos sintiendo represión porque ahorita ya vinieron y éste ya nos quieren quitar. Pero no, no nos vamos a quitar y aquí vamos a estar este aguantando y esperando a los compañeros para que ejerzan y puedan venir a firmar”, declaró.

En tanto, Salvador Gómez sostuvo que los estatutos sindicales reconocen el derecho de los trabajadores a expresarse y manifestó que no deberían existir represalias contra quienes participen en la movilización.

Movimiento independiente afirma que ha conseguido beneficios para trabajadores del IMSS

Los integrantes del movimiento independiente señalaron que, pese a no contar con el reconocimiento formal como sindicato, consideran que sus acciones de presión han permitido conseguir beneficios para la base trabajadora.

Entre los resultados que mencionaron se encuentran un aumento salarial, la atención de delegados a las necesidades del personal en sus áreas de trabajo y el compromiso de basificar a trabajadores eventuales que ingresaron durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con Salvador Gómez, el director general del IMSS, Zoé Robledo, se comprometió durante la conferencia mañanera del 27 de octubre a basificar a los trabajadores eventuales que ingresaron durante la emergencia sanitaria y que todavía no cuentan con una plaza de base.

El enfermero sostuvo que estos avances se consiguieron mediante la presión ejercida por el movimiento.

Buscan reunir más de 300 mil firmas para destituir al líder sindical

Los agremiados del IMSS anunciaron que continuarán las jornadas hasta reunir las más de 300 mil firmas necesarias para la destitución del actual líder sindical, entre trabajadores activos y jubilados. Hacia finales de octubre, los integrantes del movimiento reportaron el acopio de más de 80 mil firmas a lo largo del territorio nacional.

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