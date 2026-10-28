De España a Alemania: 5 accidentes ferroviarios graves en Europa

Foto: AFP.

En las últimas décadas, al menos tres países de Europa se han estremecido por terribles accidentes de trenes que han dejado decenas de personas muertas.

El último incidente ocurrió en la provincia de Toledo, en España, donde al menos 68 personas fallecieron por la colisión trasera de una unidad de alta velocidad que circulaba entre Los Yébenes y Urda.

Con eso, España suma dos accidentes de trenes con decenas de víctimas mortales durante este 2026, siendo el país con más casos de este tipo en Europa. Los principales incidentes tienen algo en común: el exceso de velocidad.

Urda, España: 28 de octubre de 2026

Un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla y un convoy de Iryo chocaron entre las localidades de Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, a 160 kilómetros de Madrid.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, explicó que el AVE impactó por detrás al Iryo porque este último estaba detenido en la vía férrea, debido a un alto preventivo por una avería informática en el sistema de señalización y protección automática LZB.

Un trabajador presuntamente autorizó al AVE de Renfe reanudar la marcha, por lo que recorrió 25 kilómetros hasta alcanzar al tren de Iryo, que seguía detenido.

El impacto provocó el descarrilamiento de vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén.

Hasta la mañana de este miércoles, el saldo era de al menos 68 personas fallecidas y más de 80 heridos.

Adamuz, España: 18 de enero de 2026

En Adamuz, Córdoba, un tren de Iryo de la ruta Málaga-Madrid se descarriló e invadió la vía contigua, interfiriendo en el trayecto de otro convoy, un Alvia de Renfe.

Dicho accidente dejó 46 personas fallecidas y 122 heridas, de acuerdo con documentación del Ministerio de Transportes de España.

Tras este incidente, Adif suspendió la circulación de alta velocidad entre Madrid y varios destinos de Andalucía mientras se atendía la emergencia y se trabajaba en la recuperación de la infraestructura.

Europa Press indicó que la investigación judicial por este accidente de tren seguía abierta, por lo que aún no se fincaban posibles responsabilidades penales contra algún involucrado.

Angrois, España: 24 de julio de 2013

Uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de España ocurrió cerca de Santiago de Compostela. Un tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol descarriló al acercarse a la curva de A Grandeira, en Angrois.

El siniestro dejó 80 personas fallecidas y más de 140 heridas. El exceso de velocidad del convoy fue un factor determinante, pues llegó a la curva superando el límite de 80 kilómetros por hora, de acuerdo con la investigación.

En enero de 2026, la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena contra el maquinista y absolvió al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif.

Eschede, Alemania: 3 de junio de 1998

Un tren Intercity Express (ICE) circulaba a alrededor de 200 kilómetros por hora cuando descarriló cerca de la localidad de Eschede, debido a que se rompió una rueda del convoy.

Posteriormente, impactó contra un puente, cuya estructura cayó sobre varios vagones. El saldo fue de 101 personas muertas y más de un centenar de heridas.

Esta tragedia impulsó revisiones sobre los componentes ferroviarios y la seguridad de los trenes de alta velocidad.

Eckwersheim, Francia: 14 de noviembre de 2015

En Eckwersheim, cerca de Estrasburgo, un tren TGV descarriló durante un ensayo para la homologación de una nueva línea de alta velocidad.

La unidad se salió de la vía en una curva y varios de sus elementos cayeron por un terraplén. El tren terminó en el canal Marne-Rin. 11 personas murieron y 21 resultaron heridas de gravedad.

Las autoridades francesas determinaron que el tren ingresó a la curva a 255 kilómetros por hora, cuando su límite previsto era de 176 kilómetros.

Dicho exceso de velocidad fue consecuencia de una mala estrategia de frenado, problemas de coordinación entre el equipo de pruebas y una deficiente comunicación durante la maniobra.

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