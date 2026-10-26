Usuarios denuncian grietas en la pantalla del nuevo iPhone Duo: Apple responde a las quejas

Apenas salió y ya hay quejas de iPhone Duo rotos | Foto: AFP – IA

Múltiples usuarios de los recién salidos iPhone Duo aseguraron experimentar problemas con la bisagra de su nuevo celular plegable, causando grietas en la pantalla interna tras oírse un crujido justo al abrir el dispositivo.

El primer celular plegable de Apple salió a la venta oficialmente el pasado 23 de octubre y, a tan solo tres días del lanzamiento global, las redes sociales se llenaron de videos en los que los usuarios comparten las supuestas fallas.

¿Qué pasa con el nuevo iPhone Duo?

La mayoría de los defectos en la pantalla interior del iPhone Duo tienen que ver con la bisagra, con líneas brillantes que recorren horizontalmente la mitad de la pantalla, según el medio MacRumors y videos que circulan en redes sociales.

iPhone Duo broken screen compilation 🤣 pic.twitter.com/78z2W8ZACs — I Hate Apple (@iHateApplee) October 25, 2026

Los usuarios de redes sociales también reportaron la aparición de una segunda línea que sigue la línea de corte del pliegue vertical del dispositivo, empeorando la experiencia de uso del dispositivo.

La agencia de noticias Europa Press aseguró que los reportes de fallas provienen principalmente de China, aunque consumidores de Estados Unidos (EE.UU.) y Australia también informaron de incidencias similares durante el fin de semana.

iPhone Duo is already facing screen-crack reports from Australia, China, the US and Canada

Some users report hinge-area failures after fewer than 20 folds. Apple’s foldable durability is under scrutiny, the overall failure rate remains unknown pic.twitter.com/9AjP34CN3A — McKensit II (@McKensitII) October 24, 2026

Un usuario de Reddit denunció que “tras seis horas y haberlo abierto probablemente menos de 20 veces”, se lo mostró a un amigo y mientras continuaba abriendo el celular, escuchó un crujido y la pantalla apareció rota por el pliegue vertical.

El mismo usuario aseguró que, tras volver a la Apple Store, la empresa tecnológica de Silicon Valley aceptó sustituirle el dispositivo afectado.

Apple responde ante problemas con su iPhone plegable

Apple reconoció el problema en un comunicado compartido a Bloomberg, señalando que está “al tanto de un inconveniente que afecta a la pantalla interna en un número reducido de unidades del iPhone Duo“.

“Si los usuarios experimentan problemas con la pantalla de su iPhone Duo, deben ponerse en contacto con AppleCare para solicitar un reemplazo”. Apple

La empresa tecnológica también aclaró que la mayoría de los dispositivos no se ven afectados por este problema y que, en las unidades que sí presentan el fallo, el defecto se manifiesta rápidamente.

Más quejas sobre el iPhone Duo

El creador de contenido Zack Nelson, conocido por su canal de Youtube “JerryRigEverything” también reprochó que entraba polvo en la bisagra del iPhone Duo pese a contar con la certificación IP68 contra agua y polvo.

La comunidad global de autorreparación iFixit también analizó el celular plegable y aseguró que, debido a la complejidad de la bisagra, una parte de ella no estaría descendiendo correctamente, según sus especulaciones.

Asimismo, la comunidad global de autorreparación iFixit, que ha analizado el dispositivo por Apple, ha compartido algunas teorías sobre qué está ocasionando las pantallas dañadas y hace que las bisagras que se agrietan.

A esto se suma un cable en acordeón que pasa justo por ese punto y que queda cerca del borde la batería, según definió iFixit en su reseña del iPhone Duo.

La presión que se estaría concentrando en esa zona sería la razón del crujido que han escuchado algunos usuarios antes de que la pantalla se dañara, aunque la marca no lo ha confirmado al momento.

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