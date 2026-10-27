¡Hallazgo prehistórico en México! Localizan más de 50 huellas de dinosaurios de hace 65 millones de años en Michoacán

El INAH compartió imágenes de las huellas fosilizadas. Foto: INAH Michoacán

Más de 50 huellas fosilizadas de dinosaurios que habitaron hace aproximadamente 65 millones de años fueron identificadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en un arroyo de la comunidad de San Juan de los Plátanos, en Apatzingán, Michoacán.

El descubrimiento incluye pisadas atribuidas preliminarmente a dinosaurios carnívoros y herbívoros de distintos tamaños, cuyas características podrían aportar información sobre su desplazamiento, comportamiento y convivencia durante el Cretácico tardío.

El hallazgo sucedió luego de que habitantes de la comunidad alertaran al INAH sobre la presencia de huellas de animales gigantes.

Tras acudir al sitio, el investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, realizó una evaluación y confirmó que se trataba de icnitas, nombre científico que reciben las huellas fosilizadas.

¿Qué dinosaurios dejaron sus huellas en Michoacán?

Foto: INAH Michoacán

De acuerdo con la identificación preliminar del especialista, las pisadas podrían corresponder a tres familias de dinosaurios:

Terópodos carnívoros de gran tamaño: incluye ejemplares que pudieron alcanzar hasta cuatro metros de altura y que posiblemente pertenecían a los tiranosáuridos , cuyas huellas se distinguen por tener tres dedos

, cuyas huellas se distinguen por tener tres dedos Dinosaurios similares a los raptores: correspondería a dinosaurios más pequeños , de hasta dos metros de altura, similares a los integrantes de la familia Dromaeosauridae , conocidos por su semejanza con los raptores

, de hasta dos metros de altura, similares a los integrantes de la , conocidos por su semejanza con los raptores Herbívoros del tipo pico de pato: integrado por herbívoros de la familia Hadrosauridae que podían medir hasta cuatro metros de altura

La identificación todavía es preliminar, por lo que será necesario completar los estudios paleontológicos para determinar con mayor precisión las especies representadas en el yacimiento.

Grandes huellas de dinosaurios

Foto: INAH Michoacán

Las marcas se han localizado en una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados, sobre una plataforma de roca sedimentaria situada a la orilla de un arroyo.

Las huellas miden entre 12 y 48 centímetros de longitud, con una anchura que alcanza los 30 centímetros.

Según Cervantes Barriga, las características de las pisadas, como su tamaño, forma, número de dedos y profundidad permiten establecer una primera clasificación. Sin embargo, todavía hay áreas por explorar, por lo que el número de huellas podría aumentar conforme avancen los trabajos.

El investigador explicó que los dinosaurios habitaron esa región hace unos 65 millones de años, durante el Cretácico tardío, cuando el entorno probablemente contaba con cuerpos de agua a los que los animales acudían para alimentarse.

INAH estudia y documenta el yacimiento

Foto: INAH Michoacán

Desde el 21 de octubre de 2026, especialistas del INAH comenzaron las labores de documentación y registro de las huellas. Los trabajos incluyen el análisis de muestras de roca a cargo del geólogo Jasinto Robles Camacho, así como la elaboración de modelos mediante fotogrametría, encabezada por los arqueólogos María Fernanda Cabrera y José Luis Punzo Díaz.

Por su parte, el biólogo y paleontólogo José Luis Ávila participa en el registro de las pisadas mediante moldes, mientras que el paleontólogo Carlos A. Hernández Luna colabora en su identificación preliminar.

Punzo Díaz señaló que el hallazgo puede contribuir a ampliar el conocimiento sobre los dinosaurios que habitaron México, pues el estudio de las huellas permite investigar aspectos como la locomoción, la dirección de la marcha y la posible convivencia entre distintas especies.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, reconoció la participación de los habitantes de San Juan de los Plátanos y destacó la importancia de estudiar y proteger este patrimonio para las futuras generaciones.

Michoacán suma un cuarto sitio con huellas de dinosaurios

Con este descubrimiento, Apatzingán podría convertirse en el cuarto sitio de Michoacán con huellas de dinosaurios.

Los antecedentes se encuentran en Playa Azul, en Lázaro Cárdenas; El Aguaje, en Aguililla, y en los límites de Tiquicheo y Tuzantla.

A nivel nacional, el INAH tiene registrados poco más de 30 sitios con icnitas de dinosaurios, distribuidos en estados como Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chihuahua, Sonora, Durango y Michoacán.

Cervantes Barriga destacó que el yacimiento de Apatzingán conserva evidencias de un periodo muy antiguo y consideró que su estudio también puede despertar el interés por la ciencia entre los habitantes de la región, especialmente entre niñas y niños.

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