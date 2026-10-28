México e India inician negociaciones para un acuerdo comercial; buscan ampliar inversiones y mercados

Las negociaciones siguen lo acordado en reuniones de mandatarios. Foto: Cuartoscuro

México e India iniciaron formalmente las negociaciones para alcanzar un Acuerdo de Comercio Preferencial (ACP), con el objetivo de fortalecer el intercambio de mercancías, diversificar mercados y ampliar las oportunidades de inversión entre ambos países, informó la Secretaría de Economía.

Representantes de ambos gobiernos firmaron los Términos de Referencia que establecen las bases, el alcance y la ruta de negociación para alcanzar un acuerdo comercial que beneficie a las dos economías.

La Secretaría de Economía explicó que las negociaciones contemplan aspectos como el acceso a mercados de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y fitosanitarias, así como mecanismos para resolver diferencias comerciales.

Crecerán inversiones en sectores estratégicos

Entre los sectores identificados con mayor potencial de crecimiento se encuentran el automotriz, químico, electrónico, farmacéutico, agroalimentario, energético, minerales críticos, dispositivos médicos y manufacturas avanzadas.

El inicio de las negociaciones da seguimiento al encuentro entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro de India, Narendra Modi, durante la Cumbre del G7 celebrada en Canadá, en junio de 2025, cuando ambos mandatarios acordaron fortalecer la relación económica bilateral.

Durante las reuniones participaron Rajesh Agrawal, secretario del Departamento de Comercio de India, y Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior de México, en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La dependencia también informó que ambas delegaciones analizaron la posibilidad de organizar una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027, para facilitar encuentros de negocios e identificar nuevas oportunidades comerciales.

¿Qué productos intercambian México e India?

De acuerdo con la plataforma Data México, de la Secretaría de Economía, durante agosto de 2026, México exportó mercancías a India por 207 millones de dólares, mientras que las importaciones procedentes de ese país alcanzaron los 903 millones de dólares.

Esto representó un déficit comercial de 696 millones de dólares para México durante ese mes, es decir, el país compró más productos a India de los que le vendió.

Según la misma plataforma, los principales productos comercializados en agosto de 2026 fueron:

Exportaciones mexicanas a India: máquinas y unidades para el procesamiento de datos, por 99.5 millones de dólares

Importaciones mexicanas desde India: teléfonos, incluidos celulares y otros dispositivos de redes inalámbricas, por 141 millones de dólares

Estas cifras corresponden a los principales productos de cada operación comercial y no al intercambio total entre ambos países.

¿Qué estados mexicanos tienen mayor relación comercial con India?

De acuerdo con Data México, en agosto de 2026, las entidades que registraron mayores ventas de mercancías a India fueron Jalisco, Ciudad de México y Nuevo León.

En cuanto a las exportaciones, las cifras fueron:

Jalisco: 135 millones de dólares

Ciudad de México: 16.3 millones de dólares

Nuevo León: 9.23 millones de dólares

Por otro lado, las entidades que registraron las mayores compras de mercancías procedentes de India fueron:

Ciudad de México: 249 millones de dólares

Nuevo León: 132 millones de dólares

Chihuahua: 111 millones de dólares

Los datos de la Secretaría de Economía corresponden a las operaciones comerciales registradas durante agosto de 2026.

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