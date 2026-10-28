Morena, de la oposición al desafío de gobernar

El analista Luis Rubio sostiene que Morena enfrenta las dificultades de gobernar después de haber construido su legitimidad como partido de oposición. Considera que a ocho años de su llegada al poder, el movimiento enfrenta cuestionamientos por corrupción, deficiencias en servicios básicos como la salud y una política económica que, desde su perspectiva, privilegia la redistribución del ingreso sobre el crecimiento económico.

En su opinión, para Uno TV, advierte que el Paquete Económico 2027 evidencia los límites fiscales del gasto social, cuya continuidad requiere una mayor recaudación que, afirma, sólo puede conseguirse mediante el crecimiento y la inversión.

Señala que la resistencia ideológica del Gobierno a modificar su estrategia económica podría conducir al país a una situación crítica, pese a que, en su opinión, todavía existen alternativas para evitarla.

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