Elecciones en Nueva York: el teléfono de la Fiscalía por si has tenido problemas para votar

¿Problemas para votar en Nueva York? Aquí lo puedes reportar. Foto: Geminis

Si has tenido problemas para votar en Nueva York, puedes llamar al 1-866-390-2992. La Oficina de la Fiscal General del estado habilitó una línea directa de protección electoral para ayudar a los votantes durante las elecciones de medio término de 2026.

El servicio atiende dificultades con el voto anticipado, por correo y durante la jornada electoral del 3 de noviembre.

Armed federal agents aren't allowed at polling places, and no one can use a badge, a weapon, or a threat to stop you from voting.



Voting in New York is safe, and my office is here if you encounter any issues at the polls: 1-866-390-2992 pic.twitter.com/YnobLoChAW — NY AG James (@NewYorkStateAG) October 27, 2026

¿Cuál es el horario del teléfono de protección electoral?

La línea de la Fiscalía estará disponible en los siguientes horarios, correspondientes a la hora local de Nueva York:

Del 24 de octubre al 1 de noviembre, durante el voto anticipado: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m

Lunes 2 de noviembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m

Martes 3 de noviembre, día de la elección: de 6:00 a. m. a 9:00 p. m

Miércoles 4 de noviembre: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m

Una vez que contesten la llamada, la persona puede solicitar un intérprete en español.

¿Qué problemas para votar puedes reportar?

La Fiscalía ofrece asistencia a quienes enfrenten dificultades para votar por correo, durante el periodo anticipado o el día de la elección.

Entre las situaciones que pueden reportarse están:

Intimidación o acoso relacionados con el ejercicio del voto

Interferencia que impida o dificulte votar

Solicitudes indebidas de identificación

Un centro de votación que se encuentre cerrado cuando debería estar abierto

Si presencias una conducta potencialmente peligrosa o violenta, la indicación de la Fiscalía es llamar de inmediato al 911.

¿Cómo presentar una queja electoral por internet?

Además del teléfono, la Oficina de la Fiscal General dispone de un formulario oficial de asistencia electoral, donde los votantes pueden enviar preguntas o quejas sobre problemas para votar.

Las solicitudes escritas pueden presentarse a cualquier hora, incluso fuera del horario de atención telefónica.

¿Hasta cuándo se puede votar de manera anticipada en Nueva York?

El periodo de voto anticipado comenzó el 24 de octubre y terminará el 1 de noviembre. La jornada electoral será el martes 3 de noviembre, cuando los centros de votación deberán abrir de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., hora local, en todo el estado.

En la ciudad de Nueva York, los votantes tienen asignado un centro de voto anticipado que puede ser distinto del que les corresponde el día de la elección. Fuera de la ciudad, pueden acudir a cualquier centro de voto anticipado de su condado. Por eso, conviene verificar la ubicación y el horario con la junta electoral correspondiente antes de salir.

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