Crisis del INE exhibe fallas de vigilancia y controles internos: Arturo Sánchez, exconsejero electoral
Arturo Sánchez Gutiérrez advirtió que la crisis del INE exhibe fallas de vigilancia y controles internos que deben corregirse para recuperar la confianza
La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) por los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei evidencia fallas en los mecanismos de vigilancia y control interno, consideró Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del IFE (hoy INE) en entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en “A las Nueve en Uno“.
El académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey señaló que el organismo enfrenta una situación inédita, luego de que durante años había sido objeto de críticas y conflictos, pero no de cuestionamientos por corrupción como los actuales.
El exconsejero explicó que existen dos niveles de vigilancia sobre el Instituto: uno relacionado con sus decisiones políticas, que corresponde al Tribunal Electoral, y otro enfocado en el control administrativo, a cargo del Órgano Interno de Control.
Sánchez Gutiérrez advirtió que la institución debe reconstruir su credibilidad mientras el calendario electoral ya está en marcha y la Cámara de Diputados debe discutir su presupuesto para el próximo año.
Añadió que las nuevas designaciones deben contar con el consenso de los integrantes del Consejo General y que la vigilancia interna debe fortalecerse.
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