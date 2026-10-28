Crisis del INE exhibe fallas de vigilancia y controles internos: Arturo Sánchez, exconsejero electoral

La crisis del Instituto Nacional Electoral (INE) por los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei evidencia fallas en los mecanismos de vigilancia y control interno, consideró Arturo Sánchez Gutiérrez, exconsejero del IFE (hoy INE) en entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en “A las Nueve en Uno“.

El académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey señaló que el organismo enfrenta una situación inédita, luego de que durante años había sido objeto de críticas y conflictos, pero no de cuestionamientos por corrupción como los actuales.

El exconsejero explicó que existen dos niveles de vigilancia sobre el Instituto: uno relacionado con sus decisiones políticas, que corresponde al Tribunal Electoral, y otro enfocado en el control administrativo, a cargo del Órgano Interno de Control.

Sánchez Gutiérrez advirtió que la institución debe reconstruir su credibilidad mientras el calendario electoral ya está en marcha y la Cámara de Diputados debe discutir su presupuesto para el próximo año.

Añadió que las nuevas designaciones deben contar con el consenso de los integrantes del Consejo General y que la vigilancia interna debe fortalecerse.

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